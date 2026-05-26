Dựa trên các dự báo tử vi của năm Bính Ngọ 2026, mùa hè (các tháng 4, 5, 6 âm lịch) là thời điểm hỏa khí phương Nam đạt đỉnh điểm, tạo ra nhiều áp lực và thử thách lớn cho một số tuổi. Tuy nhiên, chỉ cần kiên cường vượt qua giai đoạn thử thách mang tính "lửa thử vàng" này, 4 con giáp sau đây sẽ chính thức bước vào thời kỳ hoàng kim với tài lộc bứt phá và sự nghiệp thăng tiến vượt bậc từ đầu mùa thu trở đi:

1. Con giáp tuổi Tỵ: Khổ tận cam lai - Bứt phá sau năm tuổi

- Chi tiết tài lộc : Mùa hè năm Bính Ngọ mang lại không ít biến động và áp lực cho tuổi Tỵ do dư âm của năm tuổi 2025 và sự khô nóng của hỏa khí. Nhưng ngay khi bước qua tiết lập thu, vận trình của con giáp này sẽ lội ngược dòng ngoạn mục khi dòng vốn bị đóng băng trước đó bỗng chốc khơi thông. Bản mệnh sẽ đón nhận những khoản doanh thu lớn từ các dự án kinh doanh tay trái, công việc chính cũng có bước chuyển mình mạnh mẽ giúp thu nhập tăng vọt.

- Cách tối ưu tài lộc : Trong những tháng hè, tuổi Tỵ hãy ưu tiên giữ dòng vốn an toàn thay vì đầu tư mạo hiểm. Để kích hoạt tài lộc cho giai đoạn sau, con giáp này có thể cân nhắc việc đặt một quả cầu thạch anh tím hoặc vật phẩm màu đỏ ở hướng Chính Nam trên bàn làm việc nhằm hóa giải bớt ám khí và thu hút quý nhân.

2. Con giáp tuổi Thân: Sạch hạn Tam Tai - Đón dòng tiền lớn

- Chi tiết tài lộc : Thời gian đầu mùa hè, tuổi Thân là con giáp phải đối mặt với cục diện vừa hợp vừa hình của tháng Quý Tỵ, khiến tiền bạc dù kiếm được nhưng dễ bị thất thoát vì những lý do khách quan. Bản mệnh chỉ cần kiên nhẫn tích lũy và hoàn thiện các kế hoạch còn dang dở trong giai đoạn này. Sau mùa hè, cát tinh chủ về dịch chuyển sẽ giúp bản mệnh bùng nổ doanh số, các hợp đồng lớn liên tiếp được ký kết mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ.

- Cách tối ưu tài lộc : Tuổi Thân có thể cân nhắc việc đặt một vật phẩm bằng kim loại (như tháp Văn Xương hoặc đồng xu cổ) ở hướng Chính Tây nơi làm việc để kích hoạt hành Kim, giúp giữ tiền chặt chẽ. Khi đi giao dịch lớn vào cuối năm, con giáp này nên diện trang phục màu vàng kim hoặc trắng để tăng uy tín.

3. Con giáp tuổi Hợi: Vượt qua Xung Thái Tuế - Đổi vận giàu sang

- Chi tiết tài lộc : Mùa hè là giai đoạn thử thách lớn nhất năm của tuổi Hợi do con giáp này phải chịu cục diện Xung Thái Tuế trực diện với tháng Tỵ. Bản mệnh dễ gặp tình trạng hao tài tốn của, đầu tư thua lỗ hoặc bị tiểu nhân quấy phá.

Tuy nhiên, chỉ cần giữ vững tâm lý, không lung lay trước khó khăn, bước sang nửa cuối năm, vận khí của con giáp này sẽ hanh thông trở lại, tiền bạc đổ về túi dồi dào từ công việc chính thức lẫn các nguồn đầu tư thông minh.

- Cách tối ưu tài lộc : Tuổi Hợi tuyệt đối không đứng ra bảo lãnh vay mượn tiền bạc cho bất kỳ ai trong mùa hè này. Để giảm thiểu sát khí của sự xung khắc, con giáp này nên mang theo một vật phẩm hình con Hổ (Dần - Hợi lục hợp) bằng ngọc bên mình để bảo vệ túi tiền và hộ thân an lành.

4. Con giáp tuổi Sửu: Vượt qua áp lực Thổ vượng - Gặt hái quả ngọt

- Chi tiết tài lộc : Sức nóng thiêu đốt của mùa hè khiến năng lượng Thổ khí của tuổi Sửu trở nên quá khô cằn, dễ dẫn đến sự trì trệ trong việc xoay vòng vốn hoặc các thủ tục giấy tờ đất đai bị chậm trễ.

Đi qua giai đoạn thử thách này, cục diện tương sinh sẽ giúp con giáp này khẳng định được năng lực lãnh đạo, được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn kèm mức lương thưởng xứng đáng, cuộc sống trở nên vô cùng sung túc.

- Cách tối ưu tài lộc : Tuổi Sửu có thể cân nhắc việc đặt một bình gốm sứ hoặc thạch anh màu vàng ở hướng Đông Bắc của phòng làm việc để tụ khí Thổ, củng cố nền tảng tài chính. Con giáp này cũng hãy luôn duy trì sự nhẫn nại đặc trưng và chăm chỉ tích lũy để sẵn sàng bùng nổ khi thời cơ đến.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.