4 chuyên ngành Sư phạm nên theo học nhất, không lo bị "xóa sổ" bởi AI, thị trường ngày càng khát nhân lực

Thực tế cho thấy, sinh viên ngành sư phạm có cơ hội việc làm rất cao ngay sau khi ra trường, bởi tại các điểm trường trên cả nước, nhu cầu nhân lực vẫn đang thiếu hụt trầm trọng. Các chuyên gia cũng nhận định, giáo viên là một trong những nghề ít chịu tác động bởi AI, bởi công việc này đòi hỏi sự tương tác trực tiếp, khả năng thấu hiểu tâm lý và trao đổi giữa con người với con người, những yếu tố mà máy móc khó có thể thay thế.

Hiện nay, khi chọn ngành Sư phạm, đa số thí sinh đều cân nhắc gắn sở thích, đam mê với thực tiễn nghề nghiệp. Dưới đây là bốn chuyên ngành đang chiếm ưu thế về cơ hội việc làm, được nhiều bạn trẻ quan tâm.





Sư phạm Mầm non

Theo số liệu mới nhất từ Bộ GD&ĐT, toàn quốc hiện thiếu hơn 50.000 giáo viên mầm non theo định mức – đây là chuyên ngành thiếu nhân lực nhiều nhất trong các bậc đào tạo. Nguyên nhân chủ yếu là số lượng sinh viên theo học còn hạn chế, cùng với tình trạng nhảy việc, bỏ việc hay giáo viên nghỉ hưu sớm.

Học Sư phạm Mầm non tuy đòi hỏi nỗ lực và tâm huyết, nhưng bù lại cơ hội việc làm gần như chắc chắn. Yếu tố then chốt là nghiệp vụ sư phạm vững vàng và tình yêu thương trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, điểm chuẩn ngành này cũng không quá cao, giúp thí sinh dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học lớn trên cả nước.

Sư phạm Lịch sử - Địa lý

Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý đang trở thành lựa chọn hấp dẫn, với điểm chuẩn tăng mạnh trong hai năm gần đây. Sức hút này phản ánh nhu cầu cao về giáo viên các môn xã hội trong hệ thống giáo dục.

Trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới, Lịch sử và Địa lý là môn tích hợp, còn thiếu nguồn giáo viên chuẩn. Do vậy, các trường thường bố trí 2-3 giáo viên cùng dạy hoặc cho giáo viên dạy môn chính học thêm môn phụ. Đây là cơ hội rộng mở cho những bạn giỏi cả hai môn và đam mê nghề giáo, bởi thị trường việc làm tương lai vẫn còn thiếu nhiều giáo viên chất lượng.





Sư phạm Tiếng Anh

Bộ GD&ĐT cũng cho biết, giáo viên tiếng Anh đang thiếu hụt ở hầu hết các cấp học. Lý do là nhiều người có trình độ tiếng Anh có thể tìm được việc làm với mức lương cao hơn ngoài ngành giáo dục. Đặc biệt, theo chương trình mới, tiếng Anh trở thành môn học bắt buộc từ tiểu học, mở ra cơ hội việc làm rộng rãi cho sinh viên Sư phạm Tiếng Anh.

Theo ước tính, cả nước còn thiếu hơn 5.000 giáo viên tiếng Anh, chưa kể đội ngũ hiện tại chưa đáp ứng đủ chuẩn. Nếu bạn giỏi ngoại ngữ và đam mê nghề giáo, cơ hội việc làm và phát triển sự nghiệp là rất cao.

Sư phạm Tin học

Cũng theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới, Tin học là môn bắt buộc từ lớp 3, khuyến khích ở lớp 1 và 2. Tuy nhiên, số lượng giáo viên Tin học hiện đang thiếu tại nhiều cơ sở, đặc biệt là các trường tiểu học ở cấp xã/phường. Một giáo viên Tin học nhiều nơi còn đảm nhiệm giảng dạy tại hai trường, hoặc được thuê theo giờ từ các giáo viên công nghệ.

Thống kê từ Bộ GD&ĐT cho thấy, riêng cấp tiểu học, cả nước thiếu khoảng hơn 6.000 giáo viên Tin học. Đây là tín hiệu tích cực cho sinh viên theo học ngành sư phạm Tin học, khi cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp trong tương lai là rất nhiều.

Học sư phạm mang đến nhiều lựa chọn: làm việc tại môi trường nhà nước, các trường tư hoặc trung tâm dạy học với mức lương đa dạng. Mức thu nhập phụ thuộc vào cấp bậc và kinh nghiệm, nhưng quan trọng hơn cả là cơ hội gắn bó với nghề, phát triển kỹ năng và thực sự tạo nên giá trị trong nghề giáo.