4 câu cha mẹ EQ cao sẽ nói sau khi con thi xong

Khi bước ra khỏi phòng thi, sĩ tử nào cũng mang theo một tâm trạng vô cùng nhạy cảm: người làm được bài thì hồi hộp, người làm sót câu thì tự trách, lo sợ. Lúc này, điều đứa trẻ cần nhất từ hậu phương không phải là một vị "giám khảo thứ hai" đứng tra khảo điểm số, mà là một bến đỗ bình yên để con rũ bỏ mọi áp lực.

Những bậc phụ huynh có EQ cao hiểu rằng, một câu nói đúng thời điểm ngoài cổng trường có sức mạnh hơn vạn lời giáo huấn, giúp con lập tức hồi phục năng lượng và giải tỏa tâm lý căng thẳng. Nếu muốn làm chỗ dựa vững vàng nhất cho con, hãy chuẩn bị sẵn 4 câu nói chứa đựng sự thấu cảm kịch trần dưới đây để đón con khi vừa kết thúc môn thi:

"Con đói không, chúng mình đi ăn món con thích nhé?"

Đây là câu nói đầu tiên và tuyệt vời nhất mà người phụ huynh EQ cao lựa chọn để mở đầu cuộc hội thoại khi đón con. Thay vì chạm vào vùng ký ức vừa mới đóng lại sau những giờ làm bài căng thẳng bằng câu hỏi "Làm được bài không?", họ chủ động kéo sự tập trung của đứa trẻ về trạng thái thể chất hiện tại. Sau những buổi thi đầy vất vả, bộ não của đứa trẻ đã tiêu hao một lượng năng lượng khổng lồ, cơ thể con đã rất mệt mỏi và đói.

Câu nói này gửi đi một thông điệp không lời vô cùng ấm áp: "Bố mẹ quan tâm đến sức khỏe, đến con người của con chứ không phải chỉ quan tâm đến bài làm". Việc được cha mẹ hỏi han về nhu cầu ăn uống, được hứa hẹn đưa đi ăn món tủ sẽ kích thích cơ thể trẻ tiết ra dopamine - một loại hormone hạnh phúc giúp con giảm bớt cảm giác căng thẳng tinh thần ngay lập tức. Đây là cách cha mẹ chăm sóc con một cách văn minh, giúp con hiểu rằng dù thế giới ngoài kia có khốc liệt đến đâu, bước ra khỏi cổng trường là con đã được che chở bằng tình yêu thương thuần túy của gia đình.

"Môn thi cuối cùng cũng xong rồi, con đã nỗ lực hết sức suốt 12 năm qua, giờ là lúc cho phép mình được nghỉ ngơi"

Trong trường hợp đứa trẻ bước ra khỏi phòng thi với gương mặt buồn bã, chủ động nói rằng mình làm bài không tốt hoặc lỡ khoanh sai vài câu trắc nghiệm đáng tiếc, phụ huynh EQ cao sẽ tuyệt đối không cằn nhằn hay chất vấn. Họ hiểu rằng khi tiếng trống thu bài của môn cuối cùng vang lên, đứa trẻ đang phải trải qua cảm giác thất vọng tự thân rất lớn, mọi lời trách móc hay tính toán điểm số lúc này đều là sự tàn nhẫn không cần thiết. Họ sẽ ôm con vào lòng hoặc vỗ vai con và nhẹ nhàng nói câu khẳng định trên.

Câu nói này đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh tinh thần, giúp đứa trẻ ngăn chặn hiện tượng khủng hoảng và dằn vặt sau kỳ thi. Khác với các bài kiểm tra thông thường, áp lực của kỳ thi tốt nghiệp rất dễ khiến học sinh rơi vào cái bẫy trầm cảm nếu kết quả không như ý.

Bằng cách nhấn mạnh vào cụm từ "cho phép mình được nghỉ ngơi", cha mẹ đang giúp con đóng lại cánh cửa của những áp lực cũ, giải phóng bộ não khỏi những suy nghĩ tiêu cực để quay trở về với nhịp sống bình thường. Đó chính là bản lĩnh của một hậu phương thông thái, biết cách chữa lành cho con ngay tại vạch đích.

"Bố mẹ tự hào vì con đã kiên cường đi hết một hành trình rất dài vừa qua"

Nhiều cha mẹ có thói quen chỉ công nhận con khi con cầm trên tay tấm vé đỗ vào những ngôi trường nổi tiếng hoặc đạt điểm số đứng top. Nhưng người có EQ cao hiểu rằng, kết quả ở phòng thi đôi khi còn phụ thuộc vào yếu tố may mắn, đề thi hay tâm lý lúc đó, còn điều đáng trân trọng nhất chính là sự tiến bộ tự thân của con suốt một năm qua. Những đêm thức muộn cày đề, những giọt mồ hôi rơi trên trang sách của con đều xứng đáng được ghi nhận.

Khi nói câu này, cha mẹ đang củng cố c ảm giác an toàn cốt lõi bên trong đứa trẻ. Con sẽ hiểu rằng giá trị của bản thân con được định nghĩa bằng sự nỗ lực, bằng sự trưởng thành trong nhận thức chứ không phải chỉ thu nhỏ lại bằng một vài con số trên bảng điểm. Lòng biết ơn và sự tự hào của cha mẹ chính là chiếc áo giáp kiên cố nhất, giúp đứa trẻ có thêm sự tự tin mạnh mẽ để đối diện với mọi kết quả sau này mà không rơi vào trạng thái hoài nghi giá trị sống của chính mình.

"Dù kết quả thế nào, nhà mình vẫn luôn có những phương án tuyệt vời cho con"

Nỗi sợ hãi lớn nhất của một đứa trẻ khi đi thi không phải là đề khó, mà là nỗi sợ hãi thất bại và sợ bị gia đình quay lưng, sợ tương lai mờ mịt nếu chẳng may trượt nguyện vọng 1. Hiểu được tâm lý hoang mang này, phụ huynh EQ cao sẽ chủ động tháo gỡ ngòi nổ áp lực bằng cách khẳng định cho con về một tương lai luôn được định hình và bảo vệ.

Câu nói này có tác dụng giải tỏa áp lực tâm lý kịch trần cho các sĩ tử. Khi biết rằng phía sau mình luôn có một hậu phương vững chắc đã chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng, đứa trẻ sẽ trút bỏ được gánh nặng "phải đỗ bằng mọi giá". Chính tâm thế thoải mái, không còn gì để mất này lại là dung môi tuyệt vời nhất giúp bộ não của con vận hành tối đa công suất, giúp con làm bài một cách thăng hoa và bản lĩnh nhất trong phòng thi.

Những kỳ thi giống như những trận chiến cam go và ngôi nhà chính là hậu phương duy nhất. Sự điềm tĩnh, bao dung và những lời nói mang năng lượng chữa lành của cha mẹ khi đón con ngoài cổng trường chính là liều thuốc an thần vô giá, giúp các sĩ tử cảm nhận được tình yêu thương tiếp sức một cách văn minh, từ đó vững vàng khép lại kỳ thi với một tâm thế tự hào và trưởng thành nhất.