4 căn nhà của Messi

Messi sinh ra ở Argentina, đã từng thi đấu ở Tây Ban Nha và hiện tại là Mỹ. Mỗi ngôi nhà đại diện cho một chặng đường riêng, phản ánh rõ gu thẩm mỹ và phong cách sống của gia đình siêu sao người Argentina.

Căn nhà ở Tây Ban Nha

Năm 2010, khi sự nghiệp tại FC Barcelona bắt đầu bùng nổ, Messi và Antonela đặt căn móng đầu tiên cho cuộc sống gia đình khi mua bất động sản tại Castelldefels - khu dân cư thượng lưu nằm cách trung tâm Barcelona khoảng 25 phút lái xe. Qua nhiều lần mở rộng và cải tạo, tổng diện tích khuôn viên hiện lên tới 10.000m2.

Căn nhà ở Tây Ban Nha của Messi (Ảnh: IG)

Biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại với tầm nhìn bao quát cả đồi núi lẫn vùng biển Địa Trung Hải. Bên cạnh các tiện ích xa hoa như bể bơi trong nhà và ngoài trời, phòng gym, spa cùng thư viện, không gian sống tại đây được cá nhân hóa tối đa cho gia đình với sân bóng đá, sân padel và khu vui chơi dành riêng cho ba con trai Thiago, Mateo và Ciro. Nơi đây đã trở thành đại bản doanh chứng kiến quãng thời gian thăng hoa nhất trong sự nghiệp bóng đá đỉnh cao của siêu sao số 10.

Funes – tại quê nhà Argentina

Khác xa với sự bề thế hiện đại ở Tây Ban Nha, căn nhà tại Funes - khu vực nằm sát thành phố quê hương Rosario lại mang hơi thở mộc mạc và gần gũi. Công trình ưu tiên sử dụng các chất liệu tự nhiên như đá thô và gỗ, kết hợp hệ cửa kính lớn đón ánh sáng tự nhiên để nối liền không gian nội thất với mảng xanh của vườn nhà. Điểm nhấn của căn nhà là khu vực nướng thịt truyền thống, phục vụ những buổi sum họp đông đủ gia đình và bạn bè mỗi khi Messi trở về Argentina.

Dù đề cao sự riêng tư và ấm cúng, bất động sản này vẫn sở hữu những tiện nghi cao cấp đáp ứng nhu cầu sinh hoạt dài ngày như rạp chiếu phim riêng, bể bơi, phòng giải trí cùng garage có sức chứa khoảng 15 ô tô.

Căn nhà ở Argentina sử dụng nhiều gỗ (Ảnh: IG)

Ibiza – Thiên đường nghỉ dưỡng r

Tháng 5/2022, Messi chi khoảng 11 triệu euro để sở hữu biệt thự tại Cala Tarida, thuộc vùng San Josep trên đảo Ibiza. Nằm trên khu đất rộng 16.000m2, công trình sở hữu diện tích mặt sàn chính khoảng 420m2 mang đậm ngôn ngữ kiến trúc Địa Trung Hải với những bức tường quét vôi trắng và khoảng sân hiên rộng mở.

Với 6 phòng ngủ có sức chứa 12 người, phòng tiệc trang bị bàn DJ cùng hệ thống phòng gym và sân cỏ ngoài trời, biệt thự Ibiza được thiết kế trọn vẹn cho mục đích thư giãn, nơi gia đình Messi cùng những người bạn thân thiết tận hưởng các kỳ nghỉ hè trọn vẹn.

Nơi nghỉ dưỡng của nhà Messi (ẢnhL IG)

Fort Lauderdale - Mỹ

Sau khi chuyển sang thi đấu cho Inter Miami, Messi cùng vợ quyết định bổ sung vào bộ sưu tập bất động sản một căn biệt thự trị giá khoảng 10 triệu USD tại khu Bay Colony, Fort Lauderdale, Florida. Công trình rộng gần 1.000 m2m^2m2 nằm trên khuôn viên 1.7652m2, sở hữu 10 phòng ngủ, 9 phòng tắm, khu spa và 2 cầu tàu riêng dành cho du thuyền.

Vợ chồng Messi trong căn nhà ở Mỹ (Ảnh: IG)

Nằm ở cuối con đường cụt trong khu vực an ninh khép kín 24/7, ngôi nhà bảo đảm tính riêng tư tuyệt đối cho gia đình. Nội thất bên trong mang phong cách tối giản với các mảng chất liệu cao cấp từ gỗ, đá và kính. Bên cạnh biệt thự này, siêu sao Argentina còn nắm trong tay hai căn hộ đắt giá khác tại tòa tháp Porsche Design Tower và khu Sunny Isles ở phía bắc Miami, hoàn thiện hệ sinh thái sống xa hoa trên đất Mỹ.