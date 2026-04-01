Gần đây, câu chuyện về một cậu bé 11 tuổi ở Hàng Châu (Trung Quốc) vô tình làm vỡ màn hình TV trị giá 6.000 tệ (khoảng 21 triệu đồng) đã gây sốt mạng xã hội. Để đền tiền cho mẹ, cậu bé đã tự lập bảng giá dịch vụ "khởi nghiệp": gia sư 40 tệ/giờ, dạy chạy bộ 30 tệ/giờ, dạy bóng đá 30 tệ/giờ... Rất nhiều phụ huynh trong khu phố đã tìm đến đặt hàng cậu bé. Kết thúc kỳ nghỉ hè, cậu đã tự kiếm đủ tiền để thay màn hình mới.

Nhiều người nhận xét đây chính là tố chất của một người thành đạt trong tương lai. Thực tế, những đứa trẻ có khả năng kiếm tiền và quản lý tài chính tốt thường bộc lộ những đặc điểm khác biệt ngay từ nhỏ:

1. "Da mặt dày", không sợ thất bại

Nhiều cha mẹ lo lắng khi thấy con mình "trơ" trước những lời phê bình hoặc không biết xấu hổ khi làm sai. Tuy nhiên, đằng sau sự "da mặt dày" đó là một năng lực hiếm có: Tâm lý tích cực trước nghịch cảnh.

Một giáo viên nổi tiếng của New Oriental - nhà cung cấp dịch vụ giáo dục tư nhân lớn nhất Trung Quốc - từng chia sẻ, cô thành công nhờ ba điều: kiên trì, da mặt dày, và kiên trì da mặt dày. Những đứa trẻ không sợ mất mặt sẽ dám thử thách, dám đặt câu hỏi và không bị ảnh hưởng bởi ánh nhìn của người khác. Đây chính là năng lực cạnh tranh cốt lõi khi bước ra xã hội.

2. Biết "đối nhân xử thế", EQ cao

Những đứa trẻ biết quan sát sắc mặt, biết nói lời hay ý đẹp thường bị coi là "già đời", nhưng thực chất đó là biểu hiện của trí tuệ cảm xúc (EQ) cao.

- Biết đặt mình vào vị trí của người khác: Không ích kỷ, biết chia sẻ.

- Kỹ năng giao tiếp: Biết cách thuyết phục và tạo dựng mối quan hệ.

Ngay cả những tỷ phú công nghệ như Elon Musk, bên cạnh tài năng kỹ thuật, khả năng thuyết phục nhà đầu tư và thu phục lòng người chính là chìa khóa để họ tạo ra dòng tiền.

3. Có kế hoạch chi tiêu, biết dùng tiền đẻ ra tiền

Tỷ phú Warren Buffett từng nói: "Sự nhạy cảm với tiền bạc từ nhỏ đã giúp tôi ích lợi cả đời". Từ năm 6 tuổi, ông đã đi bán kẹo cao su, giao báo và lập sổ sách chi tiết cho từng đồng xu kiếm được.

Ngược lại, nhiều người trẻ hiện nay rơi vào tình trạng "chưa hết tháng đã hết tiền" do thiếu giáo dục về tài chính từ nhỏ. Những đứa trẻ sớm được cha mẹ hướng dẫn cách phân bổ tiền bạc (tiết kiệm - chi tiêu - giúp đỡ người khác) sẽ hình thành tư duy đầu tư thay vì chỉ biết tiêu xài. Trẻ có tư duy tài chính tốt thường đạt được tự lập tài chính sớm hơn bạn bè đồng trang lứa từ 3-5 năm.

4. Giàu ý tưởng và có năng lực hành động mạnh mẽ

Cơ hội trong tương lai không thuộc về những người chỉ biết nghe lời và rập khuôn, mà thuộc về người dám bắt tay vào làm đầu tiên.

Chẳng hạn, một cậu bé 10 tuổi nọ đã kiếm được số tiền gần bằng cả tháng lương trung bình của dân công sở nhờ bán trà sữa vỉa hè. Cậu không làm mù quáng mà biết nghiên cứu thị trường, tự học công thức trên mạng và cam kết đạt điểm cao trong học tập để được mẹ cho phép kinh doanh.

Những đứa trẻ "hay loay hoay", thích bày trò thường có óc sáng tạo và khả năng biến ý tưởng thành giá trị thực tế. Đừng dùng thước đo "có ích hay không" để đánh giá sở thích của con, vì biết đâu những lần "nghịch ngợm" hôm nay lại là nền tảng cho một doanh nghiệp mai sau.

Chúng ta thường muốn con phải ngoan ngoãn, nghe lời, nhưng những đứa trẻ thực sự có khả năng kiếm tiền sau này thường là những đứa trẻ biết phá vỡ các định kiến. Thay vì uốn nắn con theo khuôn khổ, hãy định hướng