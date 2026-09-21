38 tuổi, tôi chỉ dùng 1 chiếc túi quanh năm: Tiết kiệm đôi khi bắt đầu từ việc hiểu thế nào là đủ

Không phải vì tôi không đủ tiền mua thêm. Cũng không phải vì tôi đặt ra một thử thách tiết kiệm cực đoan nào đó. Đơn giản là sau vài năm theo đuổi lối sống tối giản, tôi nhận ra mình thực sự không cần nhiều đến thế.

Mỗi sáng ra khỏi nhà, tôi chỉ việc cầm chiếc túi quen thuộc lên và đi. Không phải đứng trước tủ suy nghĩ hôm nay mặc gì thì hợp túi nào, không phải chuyển đồ từ chiếc này sang chiếc khác, càng không phải dành một khoảng không gian trong nhà để cất hàng chục món đồ ít khi sử dụng.

Và khá bất ngờ, chính lựa chọn tưởng rất nhỏ này lại giúp tôi giảm được một khoản chi tiêu đáng kể.

Một chiếc túi dùng thường xuyên còn tốt hơn nhiều chiếc nằm trong tủ

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Tôi sống ở Quảng Châu, nơi thời tiết nóng ẩm khá rõ rệt. Một người bạn của tôi từng than phiền rằng những chiếc túi da cô ấy cất trong tủ liên tục bị mốc. Tháng 4 lau một lần, tháng 5 lại phát hiện mốc tiếp. Chưa kể bụi, tóc và mùi ẩm bám vào những chiếc túi lâu ngày không dùng.

Đó là lúc tôi càng thấy việc sở hữu quá nhiều túi đôi khi không phải tận hưởng, mà lại biến thành thêm một công việc phải chăm sóc.

Túi càng đắt tiền càng khiến người sở hữu phải chú ý đến bảo quản. Phải có chỗ cất, phải chống ẩm, vệ sinh, tránh trầy xước, đôi khi còn phải mua thêm hộp hoặc túi bảo quản.

Trong khi đó, thực tế mỗi lần ra ngoài chúng ta cũng chỉ có thể mang một chiếc.

Vì vậy, nguyên tắc của tôi rất đơn giản: dùng một chiếc cho đến khi nó thực sự hỏng hoặc không còn phù hợp, sau đó mới mua chiếc mới thay thế. Một món vào, một món ra.

Nghe có vẻ quá đơn giản, nhưng chính kiểu nguyên tắc này lại giúp tôi tránh được rất nhiều lần mua sắm theo cảm hứng.

Có ít không đồng nghĩa với xuề xòa

Trước đây, khi tôi chia sẻ rằng mùa hè mình chỉ có khoảng 10 bộ quần áo, có người hỏi: “Bạn không đi làm sao? Không cần ăn mặc chỉn chu à?”

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ số lượng ít đồng nghĩa với việc ăn mặc cẩu thả.

Tôi lựa chọn kỹ từng món, ưu tiên những kiểu dễ phối, màu sắc đơn giản và phù hợp với nhiều hoàn cảnh. Nhờ vậy, dù không có cả tủ quần áo, tôi vẫn đủ đồ để đi làm, gặp bạn bè hay đi chơi.

Túi xách cũng vậy.

Cuộc sống của tôi khá đơn giản. Tôi không thường xuyên phải dự những sự kiện cần túi riêng cho từng kiểu trang phục. Một chiếc túi có thể theo tôi đi làm, đi siêu thị, gặp bạn, đi ăn hay du lịch ngắn ngày.

Từ trước đến nay, tôi cũng chưa từng rơi vào tình huống khó xử chỉ vì mình không có đủ túi.

Càng lớn, tôi càng nhận ra một điều: Khi đã biết mình muốn sống thế nào, chúng ta sẽ bớt quan tâm đến việc người khác đánh giá mình qua những món đồ đang sở hữu.

Tôi không mua ít vì không có khả năng mua nhiều. Tôi mua đúng số lượng mình cần.

Hai điều đó hoàn toàn khác nhau.

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Trả món đồ về đúng chức năng của nó

Chiếc túi tôi đang dùng hiện nay chỉ là một chiếc túi vải đơn giản, giá khoảng 29 nhân dân tệ, tương đương hơn 100.000 đồng.

Nó không phải hàng hiệu, cũng không phải món đồ có thể khiến ai đó phải ngoái nhìn.

Nhưng nó nhẹ, đủ rộng để đựng điện thoại, ví, chìa khóa và vài món đồ nhỏ. Khi bẩn, tôi có thể cho thẳng vào máy giặt. Dùng lâu cũng không phải quá lo chuyện trầy xước hay mất dáng.

Với tôi, như vậy là đủ.

Tôi thậm chí còn thích cảm giác ra ngoài mà không phải mang túi, bởi càng ít đồ trên người càng nhẹ nhõm. Nhưng điện thoại ngày càng lớn, quần áo nữ lại không phải lúc nào cũng có túi đủ sâu, nên một chiếc túi nhỏ vẫn là giải pháp tiện nhất.

Và khi nhìn một chiếc túi đúng với chức năng cơ bản của nó – đựng đồ – tôi cũng không còn thấy cần phải gán thêm quá nhiều ý nghĩa.

Một chiếc túi không làm cuộc sống tốt hơn chỉ vì nó đắt hơn. Nó cũng không khiến một người trở nên thành công hơn chỉ vì có logo nổi bật.

Nếu thực sự thích thời trang và việc sưu tập túi mang lại niềm vui, đó tất nhiên là một lựa chọn hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu mua chỉ vì cảm thấy “phụ nữ nên có nhiều túi”, “đi làm phải có vài chiếc để thay đổi” hay “người khác có nên mình cũng cần”, thì rất dễ biến một nhu cầu đơn giản thành khoản chi không có điểm dừng.

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Tiết kiệm bền vững thường đến từ việc bớt nhu cầu

Trước đây, tôi từng nghĩ tiết kiệm nghĩa là phải cố gắng kiềm chế bản thân: Thấy thích nhưng không mua, muốn đổi nhưng cố nhịn.

Sau này tôi mới thấy cách đó khá mệt.

Tiết kiệm dễ hơn nhiều khi bản thân thực sự không còn thấy cần mua.

Khi trong đầu không còn câu hỏi “Chiếc túi này có đẹp không?” mà chuyển thành “Mình đã có món nào làm được đúng chức năng này chưa?”, rất nhiều nhu cầu mua sắm tự nhiên biến mất.

Một chiếc túi vài trăm nghìn hay vài triệu đồng có thể không phải khoản tiền quá lớn. Nhưng nếu cùng tư duy “thêm một cái nữa cũng chẳng sao” xuất hiện ở quần áo, giày dép, mỹ phẩm, đồ gia dụng, đồ trang trí và hàng chục nhóm sản phẩm khác, tổng số tiền sau vài năm sẽ không còn nhỏ.

Ở tuổi 38, tôi ngày càng thích nguyên tắc: Một món đồ dùng hết công suất còn hơn nhiều món đồ nằm im trong tủ.

Với túi xách, một chiếc hiện tại đã đủ. Ngày nào nó hỏng, tôi sẽ mua chiếc khác còn khi nó vẫn đang làm tốt công việc của mình, tôi không thấy lý do gì phải mua thêm.

Có lẽ đó cũng là kiểu tiết kiệm nhẹ nhàng nhất: không cảm thấy mình đang hy sinh điều gì, chỉ đơn giản là không còn muốn sở hữu nhiều hơn mức cần thiết.