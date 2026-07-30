35 người đẹp đầu tiên vào chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, thí sinh nhỏ nhất mới 18 tuổi

Tối 29/7, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 công bố danh sách 35 thí sinh khu vực phía Bắc giành quyền vào Chung khảo toàn quốc, khép lại vòng Sơ khảo diễn ra cùng ngày tại Khách sạn Sheraton Hanoi West. Đây là những cái tên đầu tiên chính thức bước vào đường đua vương miện của mùa giải năm nay, cuộc thi do Báo Tiền Phong và Hoàng Thành Media tổ chức.

Danh sách 35 người đẹp do Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội, thay mặt Ban giám khảo xướng tên. Con số này được chọn ra từ gần 200 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, và bản thân gần 200 thí sinh ấy cũng đã là kết quả sàng lọc từ hàng nghìn hồ sơ gửi về Ban tổ chức.

Tuổi trung bình 21, nhiều đại diện dân tộc thiểu số

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, điểm nổi bật của mùa giải năm nay nằm ở sự đa dạng của dàn thí sinh, khi có nhiều đại diện đến từ các dân tộc Pa Cô, Ngái, Nùng, Tày, Thổ. Thí sinh năm nay có tuổi trung bình 21, người nhỏ nhất 18 tuổi và người lớn nhất 27 tuổi.

Trong phát biểu bế mạc, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh việc được đi tiếp chỉ là sự ghi nhận nỗ lực ở thời điểm hiện tại, còn việc chưa được gọi tên "không có nghĩa là các bạn kém xuất sắc hơn". Với những cô gái phải dừng lại, nhà báo Phùng Công Sưởng nhắn gửi: "Cánh cửa của Hoa hậu Việt Nam có thể khép lại ở một mùa giải, nhưng cánh cửa của tương lai luôn rộng mở đối với những người không ngừng học hỏi, không ngừng hoàn thiện và không bao giờ từ bỏ ước mơ".

Ở phần khai mạc trước đó, Trưởng Ban tổ chức khẳng định cuộc thi vẫn kiên định với bốn giá trị Nhan sắc, Văn hóa, Trí tuệ và Cống hiến. Theo ông, đây không chỉ là tiêu chí chọn người chiến thắng mà còn là "la bàn" để mỗi cô gái trưởng thành và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Chủ đề mùa giải năm nay, Miền hương sắc, cũng được lý giải theo hướng đó, khi "hương" là chiều sâu văn hóa và lòng nhân ái, còn "sắc" là trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.

Kiểm tra nhân trắc học và tiêu chí vẻ đẹp nguyên bản

Điểm tạo nên thương hiệu riêng của Hoa hậu Việt Nam suốt gần bốn thập kỷ là sự kiên định với tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, nguyên bản. Ngay sau phần phổ biến quy chế, các thí sinh bước vào vòng kiểm tra nhân trắc học, nội dung được xem là nền tảng để bảo đảm tiêu chí này. Ban tổ chức tiếp tục mời đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trực tiếp thực hiện quy trình đo đạc, và thí sinh có quyền yêu cầu kiểm tra lại nếu thắc mắc về kết quả.

Nhà báo Trần Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Thường trực, nhắn nhủ các thí sinh giữ sự chân thành trong suốt hành trình. Theo bà, với một ban giám khảo giàu kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực, điều tạo nên dấu ấn của mỗi cô gái không chỉ là ngoại hình mà còn là sự chân thực trong cách ứng xử và thể hiện bản thân.

Ban giám khảo mùa giải năm nay gồm Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền, đạo diễn Hoàng Công Cường, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, họa sĩ và ca sĩ Phan Minh Châu, MC Trần Ngọc cùng Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh. Lần đầu ngồi ghế nóng khi vẫn đang trong nhiệm kỳ, Hà Trúc Linh cho biết cô xem đây là trọng trách khi góp phần chọn ra người kế nhiệm mình. Về phía đạo diễn Hoàng Công Cường, anh cho rằng một hoa hậu cần hội tụ nhiều giá trị hơn vẻ đẹp ngoại hình, phải là người có khả năng trở thành đại sứ văn hóa, mang trong mình bản lĩnh, trí tuệ và lòng tự hào dân tộc.

Những câu chuyện phía sau một ngày thi

Không khí sơ khảo sôi nổi từ sáng sớm, khi nhiều thí sinh có mặt từ 6 giờ. Không ít cô gái cho biết đã dành nhiều tháng rèn catwalk, hình thể và kỹ năng ứng xử trước khi nộp hồ sơ.

Nguyễn Thị Trinh, sinh viên Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội đến từ Nghệ An, gần như thức trắng đêm trước ngày thi vì hồi hộp. Để chuẩn bị, cô giảm 5 kg và tập luyện liên tục. Trinh cũng là gương mặt góp mặt trong bộ phim truyền hình Mùa hè năm ấy sắp phát sóng trên VTV. Phạm Thu Anh, cô gái dân tộc Tày đến từ Bắc Kạn, trở lại cuộc thi sau khi phải dừng bước ở mùa 2022 vì lý do sức khỏe, với mong muốn lan tỏa hình ảnh quê hương.

Trong số những cái tên đi tiếp có Vũ Thị Khánh Vi, cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, người xem cuộc thi là cột mốc để bước ra khỏi vùng an toàn sau khi tốt nghiệp, và Nguyễn Yến Trang, sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, đã dành gần một năm chuẩn bị để vượt qua sự rụt rè của chính mình.

Sau vòng phía Bắc, Ban tổ chức tiếp tục tổ chức Sơ khảo khu vực phía Nam để chọn thêm ứng viên vào Chung khảo toàn quốc, hướng tới đêm Chung kết dự kiến diễn ra tại thành phố Hải Phòng. Giải thưởng dành cho Hoa hậu Việt Nam 2026 là 500 triệu đồng, Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt nhận 300 triệu và 250 triệu đồng, bên cạnh hệ thống danh hiệu Đại sứ và Người đẹp với mỗi giải 50 triệu đồng.