Sau khi Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez chính thức kết hôn, những câu chuyện về gia đình của cặp đôi được chú ý trở lại. Một trong những điều khiến dân mạng bàn luận là cách Georgina nuôi dạy các con - đặc biệt là quan điểm được cô chia sẻ từ năm 2023 về việc dạy trẻ hiểu giá trị của thức ăn và cuộc sống.

Georgina hiện 31 tuổi. Cô có hai con ruột với Ronaldo là Alana Martina và Bella Esmeralda, đồng thời cùng Ronaldo chăm sóc cả năm người con trong gia đình. Trong đó, Ronaldo Jr., Eva và Mateo cũng được Georgina đồng hành trong quá trình trưởng thành.

Bởi vậy, dù chưa từng tự nhận mình là một chuyên gia nuôi dạy trẻ, Georgina đã có nhiều năm kinh nghiệm thực tế trong việc chăm sóc một gia đình đông con.

Không để con coi cuộc sống đủ đầy là điều hiển nhiên

Năm 2023, khi xuất hiện trên chương trình Tây Ban Nha El Hormiguero, Georgina từng chia sẻ khá thẳng thắn về cách cô xử lý chuyện các con bỏ thừa thức ăn. “Tôi nói với các con rằng chúng không nên bỏ lại thức ăn. Nếu không ăn hết thì có thể để dành cho bữa phụ buổi chiều".

Cách giáo dục của Georgina không dừng ở việc bắt con ăn hết phần ăn. Cô muốn các con hiểu vì sao không nên lãng phí thức ăn. Người đẹp kể rằng đôi khi cô cho các con xem những video về trẻ em không có thức ăn và nói với chúng rằng hoàn cảnh như vậy cũng có thể xảy ra với mình.

Chính chi tiết này khiến phát ngôn của Georgina được chú ý trở lại. Có người cho rằng cô đang cố giúp các con hình thành ý thức biết ơn từ khi còn nhỏ, trong khi một số ý kiến khác lại cho rằng cách làm này có phần gây tranh cãi. Dù nhìn theo hướng nào, thông điệp Georgina muốn truyền tải khá rõ: các con không nên mặc định rằng những gì mình đang sở hữu là điều đương nhiên.

Sinh ra trong gia đình giàu có nhưng vẫn muốn con hiểu giá trị đồng tiền

Điều thú vị là Georgina hiểu rất rõ sự tương phản giữa tuổi thơ của mình và cuộc sống mà các con đang có. Trước khi gặp Ronaldo, cô từng làm việc tại một cửa hàng Gucci ở Madrid. Georgina từng kể Ronaldo đến đón cô sau giờ làm bằng chiếc Bugatti trị giá khoảng 1,5 triệu bảng Anh, trong khi cô trước đó đi làm bằng xe buýt.

Từ cô gái từng làm việc tại cửa hàng thời trang, Georgina bước vào một cuộc sống hoàn toàn khác khi trở thành bạn đời của một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới.

Thế nhưng, cô khẳng định mình và Ronaldo đều xuất thân từ những gia đình rất bình thường. “Cristiano và tôi đều xuất thân từ những gia đình rất bình thường. Vì vậy, chúng tôi trân trọng mọi cơ hội bởi chúng tôi biết chúng có giá trị như thế nào".

Đây cũng là lý do Georgina nói cả hai không muốn các con chỉ nhìn cuộc sống qua vật chất. Gia đình Ronaldo có thể sở hữu những căn biệt thự trị giá hàng trăm tỷ đồng, chuyên cơ, du thuyền hay những món trang sức đắt đỏ, nhưng Georgina vẫn muốn các con hiểu rằng đằng sau sự đủ đầy là những nỗ lực và cơ hội mà bố mẹ đã phải trải qua để có được ngày hôm nay.

Từng trải qua mất mát nên càng trân trọng gia đình

Triết lý gia đình của Georgina cũng được hình thành từ chính những gì cô và Ronaldo từng trải qua. Năm 2022, cặp đôi mất bé trai Angel trong quá trình sinh nở, trong khi người chị em song sinh Bella Esmeralda may mắn sống sót.

Ronaldo từng thừa nhận biến cố đau lòng ấy khiến anh và Georgina càng gắn kết. “Tôi cảm thấy chúng tôi luôn hỗ trợ lẫn nhau. Có lẽ trong giai đoạn đó, chúng tôi đã củng cố mối quan hệ hơn nữa".

Sau gần một thập kỷ bên nhau, Ronaldo và Georgina cuối cùng cũng chính thức kết hôn trong một buổi lễ dân sự riêng tư tại Cascais, Bồ Đào Nha. 5 người con là những người được xác nhận có mặt trong ngày trọng đại. Không phải một đám cưới hàng trăm khách mời, cũng chẳng có màn phô trương kéo dài nhiều ngày, cặp đôi chọn cách đánh dấu bước ngoặt bằng chính gia đình nhỏ của mình.

Georgina có thể cho các con một tuổi thơ trong nhung lụa, nhưng điều cô muốn truyền lại không chỉ là tiền bạc. Đó là khả năng trân trọng những gì mình có, không lãng phí và hiểu rằng cuộc sống đủ đầy hôm nay không phải điều tự nhiên mà có. Và với những người cho rằng Ronaldo đã “chọn đúng người”, có lẽ đây chính là lý do: Georgina không chỉ đồng hành cùng anh trong ánh hào quang, mà còn muốn cùng anh xây dựng một gia đình có những giá trị riêng.

Tú Tú.