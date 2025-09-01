30 năm dùng máy giặt sai cách, tôi ứa gan tiếc đứt ruột!

Suốt 30 năm nay, tôi cứ nghĩ mình đã rất rành chuyện giặt giũ. Thế nhưng, chỉ đến khi gọi thợ đến sửa máy giặt, tôi mới tá hỏa nhận ra rằng: bao lâu nay mình toàn dùng sai cách! Nghe thợ giải thích xong, tôi vừa xấu hổ vừa tiếc: bao nhiêu năm qua, không chỉ giặt không sạch mà còn âm thầm rút ngắn tuổi thọ của máy giặt.

Nếu bạn cũng đang vô tư dùng máy giặt theo thói quen, hãy đọc kỹ những điều dưới đây. Có thể, giống như tôi, bạn sẽ nhận ra mình đã sai lầm cả mấy chục năm.

1. Nhồi nhét quần áo – sát thủ số một của máy giặt

Cách tôi vẫn làm là: quần áo nhiều hay ít, cứ dồn hết một lần, nhét chặt vào lồng giặt cho tiệ”. Đến khi không nhét được nữa, tôi còn… dùng chân ấn xuống. Hóa ra, đây chính là hành động hủy hoại máy giặt nhanh nhất.

Mỗi chiếc máy giặt đều có mức tải trọng tối đa được ghi rõ trên thân máy. Nếu quần áo vượt mức này, lồng giặt sẽ không quay đủ lực, quần áo không sạch, lâu dần còn có thể khiến động cơ cháy hỏng. Ngay cả khi chưa đến mức quá tải, nhưng quần áo chiếm hơn 2/3 thể tích lồng giặt, thì đồ bên trong cũng bị dồn chặt, không còn khe hở để xoay, dẫn đến giặt xong vẫn bẩn, lấm lem.

Nhưng ngược lại, ít quần áo quá cũng không tốt. Nhiều lần tôi chỉ bỏ vài đôi tất, vài cái áo mỏng vào máy, nghĩ rằng như thế nhanh hơn. Nhưng không, mỗi chiếc máy đều có mức nước tối thiểu. Quần áo quá ít sẽ nổi lềnh bềnh, không ma sát được, cuối cùng cũng chẳng sạch. Quy tắc vàng là: quần áo nên chiếm từ 1/3 đến 2/3 dung tích lồng giặt, vừa giúp tiết kiệm nước, vừa đảm bảo sạch sẽ.

2. Giặt đồ cỡ lớn – sai lầm ai cũng mắc

Tôi từng nhiều lần vò tròn chăn ga, vỏ gối, rèm cửa… rồi nhét thẳng vào máy. Hậu quả là gì? Phần giữa của “cục” vải luôn bẩn, vì máy chỉ đảo được bên ngoài.

Thợ sửa máy đã dạy tôi một mẹo đơn giản: gấp gọn lại trước khi cho vào máy. Nhờ vậy, bề mặt phẳng hơn, máy giặt dễ xoay, nước và bột giặt ngấm đều. Thậm chí, trước đây tôi chỉ giặt được 1 chiếc ga, giờ xếp gọn lại thì 2–3 chiếc vẫn vừa, giặt sạch bong. Một thay đổi nhỏ nhưng hiệu quả rất lớn.

3. Chọn chế độ giặt – đừng tin hoàn toàn vào giặt nhanh

Mùa hè nóng nực, tôi thường bật ngay chế độ “Quick wash” (giặt nhanh) vì nghĩ vừa tiết kiệm điện, vừa nhẹ nhàng cho vải. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.

Giặt nhanh có lực mạnh nhưng thời gian ngắn, nên quần áo bẩn nhiều sẽ không sạch.

Khả năng xả kém, dễ để lại cặn bột giặt, hại da.

Sợi vải dễ hư tổn vì lồng giặt quay tốc độ cao.

Kết luận: chỉ nên dùng giặt nhanh cho quần áo mỏng, ít bẩn, mặc một lần như áo thun mùa hè. Và nhớ: giặt ít đồ, cho ít bột giặt, chọn loại ít bọt. Tuyệt đối không dùng giặt nhanh cho lụa, len, lông vũ hay quần áo đắt tiền, sẽ hối hận ngay!

4. Dùng nước giặt, bột giặt thế nào mới đúng?

Đây là thói quen ngượng chín mặt của tôi: rót thẳng nước giặt lên áo quần rồi bấm nút. Kết quả: có áo bị loang, có áo giặt xong vẫn nhớt nhớt.

Cách chuẩn, theo chuyên gia:

Pha loãng nước giặt trước khi cho vào. Làm thế giúp bột/nước giặt hòa tan nhanh, giặt sạch hơn, tránh tình trạng loang màu.

Với máy giặt cửa ngang có hộp 3 ngăn, càng phải lưu ý:

Ngăn trái: cho bột giặt/nước giặt chính.

Ngăn giữa: cho nước xả vải hoặc dung dịch khử khuẩn (loại không tạo bọt).

Ngăn phải: chỉ dùng khi chọn chế độ “Pre-wash” (giặt sơ/giặt ngâm).

Nếu bạn nhầm ngăn, chẳng hạn cho bột giặt vào ngăn giữa, thì đến lúc xả, máy lại bổ sung thêm bột giặt → càng xả càng nhiều bọt, quần áo càng bết dính.

5. Những “bí mật nhỏ” giúp giặt sạch và bền máy hơn

Ngoài 4 lỗi trên, thợ còn dặn tôi vài điều mà chắc nhiều người cũng bỏ qua:

Định kỳ vệ sinh lồng giặt: mỗi 2–3 tháng, bật chế độ tự vệ sinh (nếu có) hoặc cho 1 gói bột tẩy lồng giặt chạy một chu kỳ. Nếu không, cặn bẩn và nấm mốc bám lại, quần áo càng giặt càng hôi.

Mở cửa máy sau khi giặt: giúp khô thoáng, tránh ẩm mốc.

Không để quần áo ướt lâu trong máy: giặt xong nên phơi ngay. Để lâu dễ ám mùi, nấm mốc sinh sôi.

Chọn nhiệt độ hợp lý: 40°C là vừa đủ để giặt sạch dầu mồ hôi, diệt khuẩn cơ bản. 60°C trở lên chỉ nên dùng cho đồ cực bẩn hoặc khăn tắm.