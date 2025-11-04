3 vị trí tuyệt đối đừng đặt bàn học của con

Việc sắp xếp không gian học tập có ảnh hưởng lớn đến khả năng tập trung, sức khỏe và tinh thần của trẻ. Theo phong thủy và cả khoa học về tâm lý học không gian, có 3 vị trí cần tuyệt đối tránh khi đặt bàn học để đảm bảo môi trường học tập tốt nhất cho con.

Đối diện cửa ra vào

Cửa ra vào là nơi có luồng khí và năng lượng di chuyển mạnh, đồng thời là nơi tạo ra nhiều phân tâm thị giác nhất. Khi con bạn ngồi học đối diện cửa, bất kỳ chuyển động nào bên ngoài hay người ra vào đều dễ dàng thu hút sự chú ý của con, làm giảm khả năng tập trung.

Về mặt phong thủy, vị trí này dễ gây cảm giác bất an, khiến người ngồi luôn trong trạng thái đề phòng, căng thẳng. Tất cả những điều này dẫn đến tác hại là trẻ khó tập trung, dễ giật mình và tâm lý bất an. Thay vì đặt trực diện, giải pháp tốt nhất là nên đặt bàn học lệch so với cửa ra vào, ưu tiên vị trí có thể quan sát được cửa (nhưng không trực diện) để tạo cảm giác an toàn và kiểm soát cho trẻ.

Bàn học nên đặt ở vị trí nhiều ánh sáng tự nhiên, tránh cửa chính

Dưới xà nhà (dầm nhà)

Trong phong thủy, vị trí đặt bàn học ngay dưới dầm nhà hay xà nhà được gọi là phạm phải thế "huyền trâm sát". Xà ngang tạo ra một áp lực vô hình đè nặng lên người ngồi phía dưới, gây cảm giác nặng nề, ức chế và bế tắc về tinh thần.

Vị trí này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tư duy sáng tạo và khả năng tiếp thu kiến thức của con, gây ra tác hại như ức chế tinh thần, tư duy bế tắc, dễ đau đầu. Nếu không thể di chuyển bàn, giải pháp bạn có thể cân nhắc là làm trần thạch cao che đi dầm nhà hoặc đặt một chiếc tủ sách cao chắn phía trên bàn để hóa giải phần nào áp lực này.

Quay lưng ra cửa sổ hoặc cửa chính

Vị trí này khiến trẻ ngồi học mà không có điểm tựa vững chắc phía sau. Việc quay lưng ra cửa sổ hoặc cửa chính tạo ra một cảm giác thiếu an toàn rất lớn, buộc trẻ phải liên tục ngoái lại phía sau để kiểm tra, dẫn đến mất tập trung và tư thế ngồi học không đúng. Tác hại rõ rệt là cảm giác thiếu chỗ dựa, dễ bị phân tâm bởi tiếng động từ bên ngoài, và gây tư thế ngồi học sai lệch.

Bàn học lý tưởng nên được đặt dựa vào một bức tường vững chắc. Nếu bắt buộc phải đặt cạnh cửa sổ, giải pháp là nên kê bàn sao cho con có thể ngồi song song với cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên mà vẫn giữ được sự ổn định phía sau lưng.