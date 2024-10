Mỗi buổi sáng là cơ hội quan trọng để bắt đầu ăn uống đúng cách và giảm cân. Một bữa sáng bổ dưỡng với carbohydrate giàu chất xơ và protein có thể kích hoạt quá trình trao đổi chất của bạn sau một đêm nhịn ăn.

Amy Goodson, một chuyên gia dinh dưỡng, giải thích: "Quá trình này được gọi là hiệu ứng nhiệt của thực phẩm (TEF), liên quan đến việc tiêu hao năng lượng để tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng. Một bữa sáng tốt, đặc biệt là bữa sáng giàu protein, có thể nâng cao tỷ lệ trao đổi chất của bạn và giúp thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo trong suốt cả ngày".

Đó là lý do vì sao rất nhiều siêu sao trên khắp thế giới, bao gồm cả Kristin Davis - sao nữ Sex and the City đều tận dụng bữa sáng để giảm cân.

Ngược lại, bỏ bữa sáng có thể có tác động tiêu cực. Bạn có thể cảm thấy đói hơn và thèm ăn những thực phẩm nhiều calo, béo, nhiều đường vào cuối ngày. Điều này có thể dẫn đến ăn quá nhiều hoặc chọn đồ ăn nhẹ không lành mạnh, góp phần vào việc tích tụ mỡ bụng. Một bữa sáng cân bằng giúp điều chỉnh cảm giác thèm ăn và giữ cho bạn no lâu, ngăn ngừa tình trạng ăn vặt vô thức.

Dưới đây là ba thức uống tuyệt vời mà bạn có thể bổ sung vào chế độ ăn sáng để giúp đốt mỡ cả ngày.

3 thức uống dùng sau bữa sáng giúp đốt mỡ cả ngày

1. Trà xanh

Trà xanh chứa đầy epigallocatechin gallate (EGCG), được biết đến với tác dụng tăng cường quá trình trao đổi chất và thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo, đặc biệt là khi bạn đang tập luyện.

"Caffeine trong trà xanh cũng có tác dụng kích thích nhẹ, giúp tăng cường đốt cháy calo", Goodson nói. Nghiên cứu cho thấy sự kết hợp giữa EGCG và caffeine có thể giúp phá vỡ chất béo dự trữ, đặc biệt là mỡ bụng.

Lưu ý khi sử dụng

- Mặc dù trà xanh rất tốt cho sức khỏe, nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến tác dụng phụ như buồn nôn, mất ngủ do caffeine. Tốt nhất nên uống từ 2-3 tách trà xanh mỗi ngày.

- Chọn loại trà chất lượng: Tránh những loại trà chứa nhiều phụ gia hoặc đường. Nên chọn trà xanh nguyên chất, không có hương liệu nhân tạo.

- Hạn chế uống trà xanh quá gần giờ đi ngủ để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ.

2. Cà phê đen

Theo nghiên cứu của Sundaymore, uống một tách cà phê đen 250ml sau bữa ăn có thể giúp bạn giảm được một kg trong ba ngày. Kết quả này có được nhờ caffeine trong cà phê, là chất xúc tác phân hủy chất béo, giúp đẩy nhanh tốc độ đốt cháy mỡ bụng.

Ngoài ra, các thành phần chính như caffeine và axit chlorogenic trong cà phê là chất chống oxy hóa mạnh, có thể làm giảm tác hại của tia UV lên làn da. Tuy nhiên, thói quen uống cà phê với đường, sữa sẽ không giúp bạn giảm cân, ngược lại còn có thể làm tăng cân và nổi mụn.

Để tăng khả năng thúc đẩy trao đổi chất, tốt nhất bạn nên chọn uống cà phê đen hoặc Americano. Bạn cũng có thể thêm vài lát chanh vàng vào cà phê; thành phần ephedrine trong vỏ chanh giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và trung hòa mức pH trong cơ thể, tạo tính kiềm có lợi cho mục tiêu giảm cân.

Lưu ý khi sử dụng

- Hạn chế thêm đường, sữa hoặc các thành phần khác có nhiều calo. Nếu muốn, có thể thêm chút sữa hạnh nhân không đường hoặc các chất tạo ngọt tự nhiên như stevia.

- Nên uống cà phê vào buổi sáng hoặc giữa buổi sáng để tận dụng năng lượng. Uống cà phê quá muộn có thể làm gián đoạn giấc ngủ.

- Nếu bạn có vấn đề về tim mạch hoặc huyết áp, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tăng cường lượng cà phê.

3. Giấm táo

Axit axetic là thành phần chính trong giấm táo, giúp giảm mức insulin và tăng cường quá trình trao đổi chất, hỗ trợ giảm lượng chất béo tích trữ.

"Các nghiên cứu cho thấy axit axetic có thể giúp giảm tích tụ mỡ bụng và ức chế cảm giác thèm ăn", Goodson cho biết. Giấm táo cũng có thể cải thiện tiêu hóa và giảm đầy hơi, giúp bụng phẳng hơn đồng thời tăng cường sức khỏe đường ruột nói chung.

Lưu ý khi sử dụng

- Pha loãng trước khi uống: Giấm táo có tính axit và có thể gây hại cho men răng nếu uống trực tiếp. Luôn pha loãng với nước (khoảng 1-2 muỗng canh giấm táo với 1 cốc nước) trước khi tiêu thụ.

- Thời gian uống: Nên uống giấm táo vào buổi sáng hoặc trước bữa ăn để phát huy hiệu quả tốt nhất trong việc kiểm soát cảm giác thèm ăn.

- Không lạm dụng: Uống quá nhiều giấm táo có thể gây kích ứng dạ dày và thực quản. Giới hạn ở mức 1-2 muỗng canh mỗi ngày.