Bạn có cảm thấy tức ngực, khó thở khi ở trong phòng điều hòa quá lâu? Rất có thể bạn đang bị "cảm giác mát giả" làm tổn hại phổi của mình mà không hề hay biết.

Gần đây, nhiều bệnh viện tuyến đầu đã tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân mắc “phổi điều hòa”, chủ yếu do sử dụng điều hòa sai cách làm tổn thương đường hô hấp. Đặc biệt với người cao tuổi trên 65 tuổi, 3 sai lầm phổ biến dưới đây đang âm thầm làm suy giảm dung tích phổi của bạn!



1. Để nhiệt độ quá thấp = Tổn thương phổi mãn tính

- Chênh lệch nhiệt độ >5 độ C sẽ kích hoạt phản ứng phòng vệ

Khi nhiệt độ trong phòng và ngoài trời chênh lệch quá lớn, niêm mạc đường thở sẽ co lại để tự bảo vệ, làm giảm khả năng miễn dịch tại chỗ. Nhiệt độ lý tưởng là 26-28 độ C, và chênh lệch với ngoài trời không quá 5 độ C.

- Gió lạnh thổi trực tiếp dễ gây co thắt phế quản

Gió từ điều hòa thổi thẳng vào người khiến cơ trơn phế quản co lại, dễ gây khò khè, khó thở như hen suyễn. Nên lắp chắn gió hoặc điều chỉnh hướng gió lên trên.

- Không khí lạnh khiến niêm mạc khô nhanh

Gió điều hòa mang đi độ ẩm trong đường hô hấp, làm suy giảm chuyển động của lông chuyển. Hãy đặt một chậu nước hoặc dùng máy tạo ẩm để duy trì độ ẩm không khí.

2. Không vệ sinh lưới lọc = Hít bụi vào phổi

- Bụi bẩn là ổ vi khuẩn gây bệnh

Sau 3 tháng không vệ sinh, mỗi cm2 lưới lọc có thể chứa tới 120.000-150.000 vi khuẩn, bao gồm cả vi khuẩn Legionella gây viêm phổi.

- Mốc sinh ra bào tử độc hại

Nấm mốc Aspergillus trong môi trường ẩm có thể phát tán bào tử, gây viêm phổi dị ứng. Nên làm sạch lưới lọc 2 tuần/lần bằng dung dịch trung tính.

- Mùi ẩm mốc là dấu hiệu nguy hiểm

Nếu mở điều hòa có mùi lạ như mùi mốc, rất có thể bên trong đã phát sinh nấm mốc, cần vệ sinh chuyên sâu ngay.

3. Đóng kín cửa cả ngày là nguy cơ lớn nhất

- CO2 tăng cao gây chóng mặt

Trong không gian kín, nồng độ CO2 vượt 1000ppm sẽ gây đau đầu, buồn ngủ, giảm tập trung.

- Không khí tù đọng làm ô nhiễm tăng nặng

Chất ô nhiễm như formaldehyde trong nội thất không thể thoát ra, kết hợp với gió điều hòa tạo thành ô nhiễm thứ cấp. Hãy mở cửa sổ 15 phút mỗi 3 giờ.

- Thiếu ion âm làm giảm sức đề kháng

Phòng điều hòa có hàm lượng ion âm chỉ bằng 1/20 ngoài trời, ở lâu dễ gây triệu chứng “bệnh điều hòa”: mệt mỏi, đau đầu, khô mắt, mất ngủ.

Lời nhắc đặc biệt cho người cao tuổi:

Khi ra vào phòng điều hòa, nên đứng ở khu vực trung gian 2 phút để mạch máu thích ứng dần với sự thay đổi nhiệt độ.

Ban đêm, hãy bật chế độ ngủ để duy trì nhiệt độ ổn định.

Nếu có triệu chứng ho kéo dài, tức ngực, khó thở, hãy đi khám kịp thời.

Nguồn và ảnh: Sohu