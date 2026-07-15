3 thói quen khi giặt đồ đang âm thầm làm giảm hiệu quả lưu hương của nước xả vải

Không ít người sẵn sàng đầu tư cho nước giặt, nước xả cao cấp với kỳ vọng quần áo sau khi giặt sẽ vừa sạch, vừa lưu hương dễ chịu. Thế nhưng, kết quả đôi khi vẫn không như ý: mùi thơm áo quần rất nhẹ, thậm chí vừa không thơm thơm, lại vừa có mùi ẩm mốc.

Vậy, nguyên nhân khiến quần áo giặt xong không thơm, mùi thơm nhẹ hoặc có mùi khó chịu là gì? Thử kiểm tra ba thói quen có thể khiến mọi nỗ lực lưu hương trở nên kém hiệu quả dưới đây xem bạn có mắc phải không nhé!

Vì sao để quần áo lâu trong máy giặt dễ xuất hiện mùi khó chịu?

Để tối ưu thời gian, không ít người có thói quen hẹn giờ máy giặt để qua đêm để sáng dậy tranh thủ phơi. Tuy nhiên, sau khi kết thúc chu trình tiêu chuẩn 1-2 giờ, lồng giặt vẫn là môi trường kín, ẩm ướt. Quấn áo để quá lâu trong lồng giặt dễ phát sinh vi khuẩn, nấm mốc, khiến mùi hôi bám trên sợi vải lấn át hương thơm từ nước xả.

Quần áo nên được lấy ra phơi ngay sau khi giặt để tránh nguy cơ ẩm mốc do để lâu trong môi trường ẩm kín.

Để hạn chế tình trạng mùi ẩm mốc trên quần áo, bạn nên phơi quần áo càng sớm càng tốt sau khi giặt xong. Với những người thường tranh thủ giặt vào buổi tối, có thể dùng chức năng hẹn giờ kết thúc của máy để thời điểm giặt xong gần với lúc bạn có thể phơi đồ.

Có nên giặt khăn tắm và quần áo thể thao chung với quần áo thường?

Đa số chúng ta chỉ phân loại quần áo theo màu sắc mà bỏ qua mục đích sử dụng và đặc tính sợi vải, khiến nước xả không phát huy được tối đa công dụng. Cụ thể, khăn tắm, khăn lau mặt thường tích tự lượng lớn tế bào chết, trong khi quần áo thể thao thấm nhiều mồ hôi và vi khuẩn. Khi giặt chung với quần áo mặc hàng ngày, các tác nhân này gây mùi có thể lây lan chéo, khiến mùi hôi lấn át hương thơm của nước xả.

Do đó, để tối ưu hiệu quả làm sạch và lưu hương, bạn nên phân loại đồ giặt theo 3 nhóm: quần áo mặc hằng ngày; đồ thể thao, quần áo nhiều mồ hôi; khăn tắm và các món đồ dày, hút ẩm mạnh thành các mẻ giặt riêng biệt.

Một số thói quen giặt giũ có thể được khắc phục để cải thiện hiệu quả lưu hương, tránh mùi hôi khó chịu.

Nên đổ nước xả vào ngăn nào? Có nên đổ trực tiếp lên quần áo?

Một thói quen khác cũng phổ biến không kém là đổ nước xả sai khay chứa hoặc đổ trực tiếp vào lồng giặt ở chu trình xả cuối với mong muốn quần áo có thể thơm lâu hơn.

Thực tế, các máy giặt đều được thiết kế để mỗi loại sản phẩm sẽ được đưa vào từng thời điểm phù hợp trong chu trình giặt xả. Nước xả thường được phân phối ở giai đoạn cuối. Nếu đổ nhầm ngăn, nước xả có thể được đưa vào từ đầu chu trình, lúc này, bọt xà phòng của nước giặt sẽ hòa tan và triệt tiêu tính năng lưu hương cũng như khả năng làm mềm vải của nước xả.

Mặt khác, việc đổ trực tiếp lên quần áo cũng có thể khiến nước xả đậm đặc khó phân bố đồng đều, dễ tạo vết và gây ra hiện tượng bết mùi, chỗ thơm quá nồng, chỗ lại không có mùi thơm.

Hướng dẫn của các hãng máy giặt như Samsung và LG đều khuyến nghị, nên cho nước xả vào đúng ngăn chuyên dụng, cũng như cảnh báo không đổ trực tiếp nước xả lên quần áo. Cũng cần chú ý không đổ quá vạch MAX và chỉ nên giặt tối đa ¾ tải trọng thực tế của máy giặt để nước xả có đủ "không gian" len lỏi, hòa tan đều và bao bọc trọn vẹn từng món đồ.

Quần áo sạch sâu, thơm lâu với bộ đôi OMO Comfort Thơm Sang Thanh Nhã

Muốn quần áo sau giặt có cảm giác dễ chịu hơn, cần làm sạch sâu trước, hoàn thiện hương thơm sau. Bên cạnh đó, việc đồng điệu mùi hương của nước giặt và nước xả cũng là một yếu tố quan trọng. Bộ đôi nước giặt OMO Matic Pure và nước xả Comfort Pure Bộ sưu tập Hoa Trắng Tinh Tế là một giải pháp chăm sóc quần áo dành riêng cho những người theo đuổi phong cách sang trọng, thanh nhã.

Ở bước làm sạch, nước giặt OMO Matic Pure cho máy giặt cửa trước với hương Hoa Linh Lan và Vani Trắng, làm sạch sâu từ gốc bằng công nghệ làm sạch vượt trội (*), len lỏi vào sâu từng thớ vải, đánh bay các vết bẩn cứng đầu và loại bỏ các ổ vi khuẩn gây mùi từ mồ hôi hay tế bào chết. Dù làm sạch sâu mạnh mẽ OMO Matic Pure vẫn giữ sợi vải mềm mại, mịn màng.

Nước giặt OMO Matic Pure với Hương Mẫu Đơn Trắng và Đàn Hương dành cho máy giặt cửa trên, Hương Hoa Linh Lan và Vani Trắng dành cho máy giặt cửa trước được đánh giá cao về khả năng giặt sạch vượt trội (*) và hương thơm sang thanh nhã dễ chịu.

Nước giặt OMO Matic Pure sở hữu hoạt chất làm sạch nguồn gốc thực vật cùng công nghệ tiên tiến. Những hạt bọt siêu mịn, nhanh tan, không chỉ giúp hạn chế cặn bẩn mà còn bảo vệ máy giặt tốt hơn (**).

Vải vóc được làm sạch sâu giúp tạo một bước đệm hoàn hảo để quần áo sẵn sàng đón nhận tầng hương tiếp theo cùng nước xả vải Comfort Pure.

Có 2 lựa chọn: Comfort Pure Tinh Khôi mang đến nốt hương trong trẻo của hoa linh lan trắng hòa cùng mùi ngọt nhẹ của quả mỏng trên nền gỗ tuyết tùng ấm; và Comfort Pure Thanh Nhã với tổ hợp mùi hương từ hoa mẫu đơn trắng và gỗ đàn hương.

Hương hoa trắng kín đáo, nhẹ nhàng cùng công nghệ hạt lưu hương thơm lâu giúp quần áo được xả bằng Comfort Pure thêm mềm mại, thơm sang tinh tế.

Theo nhà sản xuất, nhờ công nghệ hạt lưu hương đặc biệt, nước xả vải Comfort Pure Bộ Sưu Tập Hoa Trắng Tinh Tế có thể lưu hương đến 100h (***), dù phơi trong nhà. Bên cạnh đó, công thức chứa thành phần dưỡng vải nguồn gốc thực vật, có khả năng phân hủy sinh học đến 95% (***) cũng nhẹ nhàng chăm sóc sợi vải giúp quần áo mềm mịn.

Đáng chú ý, bộ đôi nước giặt nước xả này không đơn giản chỉ mang đến cảm giác "thơm cùng lúc" mà có sự đồng điệu về ngôn ngữ mùi hương: dịu nhẹ, tinh khiết từ những đóa hoa trắng, mang lại cảm giác thư thái dễ chịu, hợp xu hướng "sang thơm thanh nhã" và có khả năng lưu giữ mùi hương bền lâu.

Nâng tầm trải nghiệm chăm sóc quần áo cho cả gia đình với bộ đôi đồng điệu: nước giặt OMO Matic Pure và nước xả Comfort Pure Bộ Sưu Tập Hoa Trắng Tinh Tế.

Từ những thay đổi nhỏ như loại bỏ 3 thói quen khi giặt giũ, kết hợp cùng giải pháp chuyên sâu từ OMO Matic Pure và Comfort Pure, quần áo cả gia đình luôn sạch sẽ và thơm thanh nhã, sang trọng cả ngày dài.

*Dựa trên kết quả đánh giá nội bộ với vết bẩn dầu ăn trên vải Polyester trong điều kiện thí nghiệm khi so với nước giặt khác của Unilever. Kết quả thực tế có thể thay đổi.

**Dựa trên kết quả đánh giá nội bộ với vết bẩn dầu ăn và bùn đất trên vải Polyester trong điều kiện thí nghiệm. Kết quả thực tế có thể thay đổi.

***Dựa trên kết quả đánh giá nội bộ trên vải trong điều kiện phòng thí nghiệm khi bảo quản trong tủ. Kết quả thực tế có thể thay đổi.

Sản phẩm của Công ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam, Lô A2-3 KCN Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.