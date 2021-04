3 sai lầm phụ nữ thường cho rằng nhỏ nhặt nhưng với đàn ông lại là "đòn đau", có thể khiến tình cảm anh ấy dành cho vợ "tan biến" trong phút chốc

Trong hôn nhân, đàn ông thường chăm sóc phụ nữ ở những điều thực tế, anh ấy quan tâm vợ cần gì và điều nào mới thực sự là tốt cho cô ấy. Ngược lại, phụ nữ lại quan tâm tới chồng một cách tỉ mỉ hơn nên đôi khi chị em cũng đòi hỏi chồng mình phải chú ý tới từng tiểu tiết trong cuộc sống của vợ.



Đôi khi chỉ vì sự quan tâm có vẻ "lệch pha" này mà vợ chồng cũng xảy ra xích mích, mâu thuẫn. Nếu đôi bên biết khéo léo dung hòa thì câu chuyện sẽ là nhỏ, hai người cần chút thời gian bình tĩnh ngồi lại nói rõ quan điểm với nhau là xong. Còn để lời nói vượt quá sự kiểm soát thì mọi chuyện sẽ không còn đơn giản chỉ là cuộc cãi vã, tranh luận nữa.

Đặc biệt đàn ông thường phóng khoáng không để ý tới tiểu tiết nhưng họ cũng có những vùng "khu biệt", những vấn đề "nhạy cảm" mà chàng không cho phép bất cứ ai được chạm tới, kể cả là vợ đi chăng nữa.

Anh có phải là đàn ông không?

Khi bị bạn đời làm cho hụt hẫng, thất vọng phụ nữ thường mất đi sự kiểm soát trong cảm xúc dẫn tới nói ra những lời khó nghe với chồng mình. Cô ấy thường trách móc anh vô tâm, anh hời hợt không chịu để ý vợ con. Tất cả điều ấy, đàn ông đều có thể lắng nghe để rút kinh nghiệm và sửa đổi nhưng khi bạn gào hét hỏi chàng: "Anh có phải là đàn ông không?" thì xem như bạn đã đặt dấu chấm hết cho sự kiên nhẫn cũng như lòng bao dung của chàng dành cho vợ.

Ảnh minh họa

Với đàn ông, câu nói ấy là 1 lời xúc phạm đánh thẳng vào lòng tự trọng, sự sĩ diện của chàng. Khi bạn hỏi chồng có phải là đàn ông hay không, dù bạn không thật lòng, chỉ là vô tình nói trong lúc nóng giận thì bạn cũng đã giội gáo nước lạnh vào thể diện, cái tôi riêng của chồng. Anh ấy sẽ hiểu là bạn coi thường, không tôn trọng anh ấy. Từ đó trong lòng chàng hình thành 1 một khoảng cách mà không dễ gì bạn có thể "san lấp". Vậy nên dù có nóng giận, bực bội thì bạn cũng đừng bao giờ nói ra lời ấy.

Giá anh được bằng chồng người ta

Cũng giống như bạn hỏi chàng có phải đàn ông hay không, khi bị vợ so sánh với người khác, chồng bạn sẽ cảm thấy vợ thiếu tôn trọng mình. Một nguyên tắc trong hôn nhân gia đình là kể cả khi vợ chồng không vừa lòng với nhau, bạn cũng không bao giờ được phép so sánh bạn đời với người khác. Nếu bạn thấy không hài lòng với chồng ở điểm nào, bạn có thể thắng thắn góp ý với chàng. Tin rằng anh ấy sẽ lắng nghe với tinh thần xây dựng. Ngược lại bị bạn so sánh với chồng người ta, đàn ông sẽ bất mãn vì nghĩ bản thân bị vợ coi thường.

Hãy đặt mình vào lập trường của chồng, khi bị chồng so sánh với vợ người ta, bạn có thấy ấm ức, khó chịu hay không. Nếu bạn không thích chồng mang mình ra so sánh với phụ nữ khác thì đương nhiên chàng lại càng không thích bị vợ so sánh với đàn ông khác. Hãy nhớ trước khi lên tiếng phán xét đối phương, bạn cần học cách đứng trên lập trường của họ để suy nghĩ, có như thế trong cuộc sống gia đình bạn mới cân bằng được mối quan hệ vợ chồng để đôi bên ngày càng thấu hiểu và yêu thương nhau hơn.

Giữa mẹ với vợ, anh chỉ được chọn 1

Đây được xem là sai lầm lớn nhất mà phụ nữ mắc phải thì xem như cuộc hôn nhân của bạn không còn đường "cứu chữa".

Ảnh minh họa

Bước vào cuộc sống hôn nhân, đàn ông luôn phải gánh trên vai trọng trách nặng nề đó là điều hòa mối quan hệ giữa vợ với gia đình nhà chồng. Chàng chính là chiếc cầu nối để bạn hòa nhập vào gia đình chàng được vui vẻ, thoải mái. Khi mối quan hệ giữa bạn với mẹ chồng không được suôn sẻ, chàng đứng giữa sẽ là người đau đầu nhất. Một bên là vợ, là người phụ nữ chàng ta yêu thương, muốn gắn bó cả đời. Một bên là mẹ, người sinh thành nuôi dưỡng anh ấy. Cả hai đều giữ vị trí trọng yếu trong lòng chàng nên đừng bao giờ bạn bắt chồng phải so sánh lựa chọn.

Hơn nữa, bạn phải hiểu rõ một điều, dù chàng có chọn ai thì người chịu tổn thương nhiều nhất vẫn là chồng bạn. Hơn nữa, một người vợ thông minh sẽ không bao giờ tự đặt mình lên bàn cân bắt chồng lựa chọn. Cô ấy sẽ nghĩ cách dung hòa mối quan hệ với mẹ chồng để chàng càng ngày càng tin yêu, trân trọng vợ. Từ đó mà cuộc sống làm dâu của cô ấy sẽ được thoải mái vui vẻ hơn rất nhiều.