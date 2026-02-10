Thuê nhà là chuyện hầu như ai đi học, đi làm xa nhà cũng phải trải qua. Nghe thì đơn giản: Có tiền, tìm chỗ ở, dọn vào là xong. Nhưng thực tế, rất nhiều rắc rối và tốn kém lại đến từ những sai lầm nhỏ mà trước đó chẳng ai nhắc mình. Có những thứ chỉ khi “dính đòn” rồi người ta mới ngộ ra và thường phải trả giá bằng tiền, thời gian và sự bực bội.

1. Chỉ nhìn tiền thuê nhà mà bỏ qua các chi phí đi kèm

Nhiều người đi xem nhà chỉ chăm chăm hỏi: “Bao nhiêu tiền một tháng?”. T hấy hợp túi tiền là chốt. Nhưng tiền thuê thực ra chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Thứ bào mòn ví tiền bạn mỗi tháng lại nằm ở những khoản lặt vặt nhưng cộng dồn lại tạo thành con số không nhỏ: Tiền điện giá cao hơn bình thường, nước cố định theo đầu người, phí gửi xe, phí vệ sinh, internet, thậm chí phí thang máy hay phí quản lý tự phát.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Chưa kể vị trí nhà cũng quyết định chi phí sống. Nhà rẻ nhưng xa chỗ làm, mỗi ngày thêm 10-15km di chuyển, tiền xăng, gửi xe, hao mòn xe cộ và thời gian đội lên còn hơn tiền chênh lệch tiền thuê. Gần siêu thị, chợ, quán ăn bình dân hay không cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chi tiêu hàng ngày.

Sai lầm ở đây là đánh giá căn nhà như một món hàng rời rạc, thay vì nhìn nó như một “gói chi phí sinh hoạt trọn bộ”. Trước khi thuê, nên ước tính thử tổng chi phí mỗi tháng nếu sống ở đó: tiền nhà, tiền điện nước, đi lại, ăn uống khu vực đó có đắt không. Nhiều khi căn nhà đắt hơn 1 triệu/tháng lại giúp bạn tiết kiệm 2-3 triệu ở các khoản khác.

2. Nghĩ hợp đồng chỉ là thủ tục, không phải “lá chắn”

Rất nhiều người thuê nhà theo kiểu: “Thôi anh em tin nhau, ký cho có” hoặc thậm chí không ký gì, chỉ nhắn tin thỏa thuận miệng. Đến lúc có chuyện mới thấy người thuê luôn ở thế yếu.

Hợp đồng thuê nhà không chỉ để ghi tiền thuê và tiền cọc. Nó là thứ bảo vệ bạn khi phát sinh mâu thuẫn: tăng giá đột ngột, đòi nhà gấp, không trả lại cọc, hoặc bắt bạn bồi thường những thứ bạn không gây ra. Nếu trong hợp đồng không ghi rõ thời hạn thuê, điều kiện trả cọc, trách nhiệm sửa chữa, bạn gần như không có cơ sở để tranh luận khi chủ nhà “lật kèo”.

Một sai lầm phổ biến là không đọc kỹ điều khoản về chấm dứt hợp đồng sớm. Có nơi yêu cầu báo trước 30 ngày, có nơi mất toàn bộ cọc nếu rời đi sớm dù có lý do chính đáng. Cũng ít ai để ý phần ai chịu trách nhiệm sửa đồ hư: máy lạnh, bình nóng lạnh, đường ống nước… Đến lúc hỏng, chủ nhà bảo “do em dùng thì em tự sửa”, thế là bạn vừa bực vừa tốn tiền.

Hợp đồng không cần phải quá pháp lý phức tạp, nhưng phải rõ ràng. Cứ coi nó như dây an toàn: bình thường thì không thấy tác dụng, nhưng lúc va chạm mới biết nó cứu mình thế nào.

3. Thuê nhà mà không tính xa

Nhiều người thuê nhà dựa hoàn toàn vào nhu cầu ngay lúc đó, nhưng cuộc sống thay đổi nhanh hơn nhiều người thường nghĩ. Đổi chỗ làm, làm thêm freelance cần không gian yên tĩnh… Lúc đó căn phòng từng “vừa xinh” bỗng trở nên chật chội và bất tiện.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Sai lầm là chỉ tối ưu cho hiện tại mà không chừa dư địa cho tương lai gần. Ví dụ, thuê phòng không có chỗ để xe máy an toàn, sau này mua xe mới lại nơm nớp lo trộm. Thuê nhà cách xa trung tâm vì đang làm online, vài tháng sau phải lên văn phòng mỗi ngày là khổ sở ngay. Hoặc khu trọ quá ồn ào, ban đầu thấy vui, sau đổi sang công việc cần tập trung cao thì lại mất ngủ triền miên.

Chuyển nhà không chỉ tốn tiền cọc, tiền xe, tiền mua sắm lại đồ đạc, mà còn tốn năng lượng tinh thần. Vì vậy, khi thuê nhà, nên tự hỏi: “Nếu 1 năm tới cuộc sống mình thay đổi một chút, chỗ này còn phù hợp không?” Không cần tính xa 5 năm, chỉ cần nghĩ trước vài bước là đã tránh được rất nhiều lần chuyển nhà mệt mỏi.

Thuê nhà không chỉ là tìm một chỗ để ở, mà là chọn nơi mình sống, nghỉ ngơi và hồi phục mỗi ngày. Tránh được 3 sai lầm này, bạn không chỉ đỡ tốn tiền mà còn đỡ rất nhiều stress vô hình. Nhà thuê vẫn có thể cho bạn cảm giác “ổn định”, miễn là mình tỉnh táo ngay từ đầu.