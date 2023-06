3 quy tắc cốt lõi giúp thịt đỏ Úc trở thành sản phẩm được ưa chuộng tại nhiều quốc gia

Thịt đỏ Úc có lịch sử ra đời từ thế kỷ 18, nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho cư dân mới ở thời kỳ đầu định cư của người châu Âu tại Úc. Từ đó, các nhà chăn nuôi và nhà máy chế biến thịt đỏ ở Úc nhanh chóng phát triển để phục vụ cho thị trường nội địa và xuất khẩu.



Nguồn ảnh: Meat & Livestock Australia (MLA)

Trải qua các giai đoạn phát triển và thay đổi, hiện nay Úc trở thành nhà sản xuất thịt cừu non và thịt cừu già thứ hai thế giới, đồng thời, là nhà xuất khẩu thịt cừu lớn nhất và xuất khẩu thịt bò lớn thứ ba trên thế giới dựa trên ba quy tắc cốt lõi:



Môi trường sống: Ở Úc, gia súc gần như được nuôi thả tự do trên những cánh đồng được bảo vệ nhờ lợi thế sở hữu khí hậu ôn hoà, không gian rộng mở với đồng cỏ phong phú được bảo vệ, chăm sóc kỹ lưỡng. Việc chăn thả tự do giúp các đàn gia súc thoải mái phát triển và đem đến chất lượng thịt cao hơn. Bên cạnh đó, ngành thịt đỏ Úc hướng tới sự bền vững thông qua việc giảm thiểu chất thải, cải thiện trang trại và quản lý nguồn nước hiệu quả song song với việc duy trì sự đa dạng sinh học, đảm bảo cân bằng nhu cầu chăn thả gia súc với đồng cỏ và môi trường.

Nguồn ảnh: Meat & Livestock Australia (MLA)

Sự an tâm tối đa: Các nhà chăn nuôi bò và cừu Úc được công nhận trên toàn thế giới về kỹ thuật quản lý trang trại và chăn nuôi. Ngành chăn nuôi Úc tập trung vào các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cao nhất, với hệ thống truy xuất nguồn gốc và đảm bảo chất lượng thông qua chuỗi cung ứng.



Đa dạng chủng loại, chất lượng: Ngành chăn nuôi Úc sở hữu những giống gia súc chất lượng và đa dạng được nhập khẩu từ các quốc gia nổi tiếng như Angus từ Scotland, Wagyu của Nhật, Charolais của Pháp. Đáng chú ý, hầu hết gia súc Úc được nuôi hoàn toàn trên cỏ, chỉ khoảng 20% được nuôi vỗ béo bằng các loại ngũ cốc bản địa. Nhờ vậy, các sản phẩm thịt từ bò và cừu Úc hầu như ít mỡ và chứa 13 chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe, nổi bật với Sắt, Kẽm, Omega-3 và vitamin B.

Các sản phẩm thịt từ bò và cừu Úc hầu như ít mỡ và chứa 13 chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe. Source: Meat & Livestock Australia (MLA)

Tận dụng lợi thế tuyệt vời về môi trường kết hợp chặt chẽ với hệ thống trang trại và nhà máy chế biến nghiêm ngặt, Úc đã trở thành một trong những nơi xuất khẩu thịt đỏ chất lượng cao và uy tín hàng đầu thế giới và là quốc gia sở hữu bộ quy tắc nghiêm ngặt về việc thực thi phúc lợi động vật đối với Thịt dê và thịt bê. Bên cạnh đó, Úc còn thành lập Hiệp hội Thịt và Gia súc Úc (MLA) nhằm đại diện cho các nhà sản xuất thịt đỏ của Úc trong việc thực hiện nghiên cứu phát triển các phương thức chăn nuôi và hoạt động tiếp thị.



Việt Nam là một trong những thị trường xuất khẩu thịt đỏ tăng trưởng nhanh nhất của Úc. Trong năm 2021-2022, tổng giá trị xuất khẩu thịt đỏ, nội tạng và gia súc sang Việt Nam là 306 triệu đô Úc, trong đó thịt bò giết mổ và đóng gói tại Úc chiếm 42%. Từ năm 2022, MLA đẩy mạnh việc hợp tác chặt chẽ với các nhà nhập khẩu, nhà bán lẻ và ngành dịch vụ nhà hàng của Việt Nam để cung cấp đầy đủ thông tin, hỗ trợ các hoạt động tiếp thị nhằm tăng cường mạng lưới phân phối cũng như nhận diện thương hiệu cho thịt bò và cừu Australia thông qua thương hiệu Aussie Beef and Lamb - thương hiệu quảng bá thịt bò và thịt cừu chuẩn Úc đến với người tiêu dùng toàn cầu.

Tại Việt Nam, thịt bò và thị cừu Úc đã có mặt tại hệ thống siêu thị MM Mega Market, Go Big C, Tops Market, Annam Gourmet, Nam An Market, Lotte, Aeon,..nhằm mang đến cho người tiêu dùng những lựa chọn phù hợp thịt đỏ Úc chất lượng cao với giá phải chăng và bền vững.

Nguồn ảnh: Meat & Livestock Australia (MLA)