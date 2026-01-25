Khoảng 0h30' hôm nay (25/1), tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp ở bán đảo Bảo Ninh thuộc phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, người dân tá hoả phát hiện có 3 người nằm bất động trên mặt đường, đã tử vong. Một người khác trong tình trạng bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Tại khu vực xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều vật dụng nghi liên quan như bình xịt hơi cay, dao, vỏ chai bia; một xe máy bị hư hỏng phần đầu, nằm gần vị trí các nạn nhân.

VTC News thông tin, theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng thời gian trên, một nhóm thanh niên ở xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị) vào phường Đồng Hới để chơi, sau đó rủ thêm khoảng 11 người khác, đi 5 xe máy trên đường Võ Nguyên Giáp. Khi đến địa điểm thuộc tổ dân phố Hà Dương (phường Đồng Hới) nhóm thanh thiếu niên này lái xe chạy ẩu va chạm với nhau dẫn đến tai nạn.

Một đoạn camera an ninh tại khu vực trên ghi nhận thời điểm trên nhóm thanh niên chạy rất nhanh. Một xe máy va chạm với một xe khác rồi va chạm với dãy phân cách giữa đường khiến người trên 2 xe văng xuống dãy phân cách.

Vụ tai nạn làm 3 người tử vong tại chỗ gồm: H.Đ.T.A. (SN 2008, trú tổ dân phố 9 phường Đồng Thuận); N.M.T. (SN 2010, trú thôn Quyết Thắng) và N.G.B. (SN 2010, trú thôn Thanh Xuân) cùng xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị). Hai người bị thương đang cấp cứu ở Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới gồm: L.D.T. (SN 2009) và L.A.T. (SN 2011), cùng trú thôn Tiền Phong (xã Bắc Trạch).