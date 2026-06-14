Theo đó vào khoảng 15 giờ ngày 13/6, trên quốc lộ 1A, đoạn trước khu vực số nhà 170-171, tiểu khu Phú Mỹ, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đã xảy ra vụ việc tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, khiến dư luận đặc biệt chú ý. Một phần diễn biến đã được người dân chứng kiến ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội trong chiều cùng ngày.

Theo nội dung clip, vào thời điểm trên có 3 người phụ nữ bám phía trước đầu một ô tô con màu đen mang biển kiểm soát Hà Nội khi phương tiện này đang di chuyển. Trong quá trình này, có thời điểm hai người bị tụt chân xuống sát mặt đường nhưng tài xế vẫn chưa cho ô tô dừng lại. Nhóm phụ nữ sau đó phải co chân lên, đồng thời liên tục la hét, đập tay vào nắp capo xe.

Một phần diễn biến được người dân ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Sự việc chỉ dừng lại khi một người đàn ông mang đá đến chèn bánh sau, buộc chiếc ô tô phải dừng hẳn. Hàng chục người dân hiếu kỳ đã tập trung theo dõi, khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ cục bộ.

Công an xã Phú Xuyên xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn và đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân cũng như các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, tờ Lao Động thông tin, vụ việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, nghi liên quan đến chuyện đánh ghen.