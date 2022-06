3 người đẹp showbiz lấy chồng Tây: 2 siêu mẫu chạy show kiếm tiền mệt nghỉ, một nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng

Lan Phương: Viên mãn bên chồng Tây cùng sự nghiệp thành công

Lan Phương hiện tại đang cực hot trên sóng giờ vàng với phim "Thương ngày nắng về". Trước phim này, nữ diễn viên đã có profile với thành tích khủng. Cô cùng lúc học và tốt nghiệp Khoa Kinh tế đối ngoại Đại học Ngoại thương và Khoa Diễn viên của trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Lan Phương hoạt động nghệ thuật trong khá nhiều lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam và nước ngoài.

Lan Phương và chồng Tây cao 2m.

Bắt đầu từ đây, sự nghiệp sân khấu, điện ảnh và truyền hình của Lan Phương mới thực sự thăng hoa. Lan Phương tham gia hàng trăm bộ phim, kịch và mỗi vai diễn cô đều để lại cho khán giả những nét riêng. Đặc biệt, cô nổi tiếng với vai chính trong phim truyền hình: Cô gái xấu xí, Cả đời ân oán, Những đứa con biệt động Sài Gòn, Tháng năm rực rỡ...

Sự nghiệp của Lan Phương thành công như thế nhưng đời sống tình duyên của cô cũng khá lận đận. Sau nhiều cuộc tình, năm 2018, Lan Phương mới "chốt hạ" bằng tình yêu chớp nhoáng với bạn trai Tây cao 2m. Chỉ sau 3 ngày gặp mặt, họ đã yêu và sau 6 tháng sau, Lan Phương và chồng Tây đã đăng ký kết hôn.

Nói về chồng Tây, Lan Phương chia sẻ: "Chồng tôi yêu thương tôi. Anh ấy khiến tôi được là chính mình và yêu tất cả mọi điều thuộc về tôi. Ngược lại, tôi cũng yêu mọi thứ thuộc về anh ấy. Và thêm nữa, anh ấy là cha của con tôi".

Tuy nhiên để có được ngày hạnh phúc như hôm nay, Lan Phương và ông xã đã phải trải qua khá nhiều thị phi. Lan Phương tiết lộ: "Tôi kể cho chồng nghe chuyện người ta mắng mình. Tôi không thể diễn tả những từ ngữ bậy bạ mà họ đã dành cho tôi.

Họ đòi cạo đầu bôi vôi, xúc phạm nhân cách của tôi rất nhiều. Nhưng tôi sống cho cuộc đời của riêng mình, tôi không làm phiền ai và cũng chẳng thể đi giải thích cho từng người một. May mắn là anh ấy không đọc được tiếng Việt. Anh ấy chỉ biết có người mắng mình, còn nội dung cụ thể, anh ấy không hiểu hết. Chúng tôi mặc kệ, cứ sống hạnh phúc bên nhau rồi sinh ra con gái nhỏ. Hạnh phúc và vui vẻ là cách giải thích tốt nhất cho câu chuyện này".

Gia đình hạnh phúc của diễn viên Lan Phương.

Siêu mẫu Hà Anh: Chạy show kiếm tiền mệt nghỉ và hạnh phúc bên chồng Tây làm nghề giáo viên

Siêu mẫu Hà Anh mới đây có rất nhiều hoạt động nổi bật trong làng giải trí. Cô vừa ngồi ghế giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Trước đó, Hà Anh được biết là một người mẫu, một MC song ngữ. Cô còn là một "hot mom" nổi tiếng trên mạng xã hội vì cách nuôi dạy con. Kể từ khi lấy chồng Tây trẻ đẹp, Hà Anh ngày càng nổi tiếng và được khán giả quan tâm.

Hà Anh và chồng Tây là giáo viên ngoại ngữ.

Cô có cuộc sống khiến nhiều người mơ ước với chồng đẹp, con ngoan, gia đình hạnh phúc. Đặc biệt, thời điểm hiện tại, Hà Anh trở thành MC song ngữ đình đám tại các sự kiện có sao quốc tế. Dù lấy chồng Tây có thu nhập cao nhưng Hà Anh không chịu lép vế mà càng tích cực kiếm tiền cùng chồng.

Nói về chuyện kinh tế trong gia đình, Hà Anh tâm sự: "Chúng tôi chia sẻ mọi thứ cùng nhau, từ cuộc sống đến công việc. Cả hai có ý thức đóng góp kinh tế cho cuộc sống gia đình cách lập quỹ chung. Tuy nhiên, tôi và ông xã đều giữ riêng thu nhập của mình để có sự độc lập nhất định".

Từ lúc kết hôn, Hà Anh có sự nghiệp lẫn cuộc sống cực kỳ viên mãn.

Siêu mẫu Phương Mai: Lấy chồng giàu vẫn tích cực chạy show kiếm tiền

Siêu mẫu Phương Mai sinh năm 1990, sở hữu gương mặt cá tính, thân hình quyến rũ, đặc biệt là vòng một nóng bỏng. Siêu mẫu này từng là gương mặt nổi bật xuyên suốt những vòng thi của chương trình "Siêu mẫu Việt Nam 2012". Trong cuộc thi này, cô nhận giải vàng khá thuyết phục khi luôn thể hiện hình ảnh người mẫu chuyên nghiệp, tự tin, đầy sức sống.

Phương Mai có chồng là doanh nhân thành đạt.

Trước khi giành giải vàng "siêu mẫu Việt Nam 2012", Phương Mai từng lọt top 10 cuộc thi "Siêu mẫu châu Á", top 15 "Hoa hậu Thế giới người Việt". Phương Mai cũng được chọn là gương mặt đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi "The look of the Year" ở Italia.

Không chỉ giành giải thưởng và phát triển trong nghề người mẫu, Phương Mai còn hoạt động tích cực với vai trò MC và tìm kiếm những vai diễn phù hợp để chứng tỏ khả năng diễn xuất. Phương Mai được đánh giá cao nhờ khả năng dẫn song ngữ Việt - Anh và bản lĩnh sân khấu vững vàng.

Được biết dù lấy chồng Tây học thức, tài năng nhưng Phương Mai vẫn thích cuộc sống của một phụ nữ trẻ năng động. Trước thềm đám cưới sắp chính thức diễn ra có nhiều tin đồn Phương Mai lấy chồng Tây giàu có, cô bất ngờ lên tiếng đính chính.

"Anh nhà em là một người trẻ có học thức, có tài năng và trong công việc đạt được những thành tích xứng đáng. Sự nghiệp của anh đang trên đà phát triển theo hướng tích cực và em vô cùng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, anh tuyệt đối không phải là đại gia hay "rich kid" ngậm thìa vàng, anh sống vô cùng bình dị, không hàng hiệu, không xe sang, không nhà lộng lẫy, càng không có cuộc sống xa hoa, vương giả, đó chính là điểm khiến em tôn trọng", MC Phương Mai chia sẻ.

Cặp đôi dành thời gian đưa con trai đi du lịch khắp nơi trên thế giới.

Hiện tại, nữ siêu mẫu-MC có cuộc sống bình yên bên chồng doanh nhân. Cô vẫn có sự nghiệp cho riêng mình và cực kỳ tỏa sáng mỗi lần đứng dưới ánh đèn sân khấu.