Nhắc đến 1 trong những cặp đôi gây tò mò bậc nhất Vbiz hiện nay, cái tên Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh gần như là câu trả lời mặc định của mọi khán giả. Họ vướng nghi vấn hẹn hò bí mật, đã làm lễ ăn hòi, có con chung nên mỗi lần cùng xuất hiện Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh lại khiến khán giả “đứng ngồi không yên”. Thế nhưng, cho đến nay, cả hai vẫn tuyệt nhiên giữ im lặng, không một lần xác nhận hay phủ nhận về mối quan hệ của mình.

Và đến sáng 15/8, cả MXH đều bùng nổ với hình ảnh Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu lộ diện cùng con song sinh ở Tam Đảo - quê nhà của giọng ca Để Mị Nói Cho Mà Nghe. Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp sao bên nhóc tỳ của mình chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho chuyện tình cảm úp úp mở mở của họ.

Hôm nay hãy cùng nhìn lại hành trình bên nhau kín tiếng suốt 3 năm của Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu.

Bắt gặp Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu lộ diện bên 2 nhóc tỳ song sinh

Tháng 1/2022: Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu hợp tác Gieo quẻ

Mối lương duyên của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu bắt đầu khi cả hai có cú bắt tay hợp tác trong dự án âm nhạc Gieo Quẻ, ca khúc mang màu sắc dân gian hiện đại, kết hợp chất rap đặc trưng của Đen và giọng hát giàu cảm xúc của Linh. Màn kết hợp của họ tạo nên cơn sốt trong làng nhạc Việt. Ca khúc không chỉ nhanh chóng leo top trending các bảng xếp hạng âm nhạc mà còn được xem như “dấu ấn định mệnh” mở ra chuỗi hợp tác ăn ý giữa hai nghệ sĩ, đồng thời cũng khơi nguồn cho hàng loạt đồn đoán về mối quan hệ vượt ngoài ranh giới đồng nghiệp giữa Đen - Linh.

Thời điểm đó, trong các sự kiện quảng bá sản phẩm, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu khiến dân tình xôn xao khi luôn dành những lời khen có cánh, sự ưu ái dành cho đối phương. Nam rapper từng gọi đàng gái vô cùng thân mật là "Linh" dù anh nhỏ hơn 1 tuổi. Đối với sản phẩm Gieo quẻ, Đen cho biết mọi công sức đều thuộc về Hoàng Thùy Linh và bản thân chỉ góp chút sức.

Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu có màn phối hợp ăn ý trong Gieo quẻ. Đây cũng được xem là ca khúc gieo duyên cho cặp sao

Đáp lại những phát biểu chân thành của Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh cũng thổ lộ: "Phần của anh Đen đã làm cho ca khúc này trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Thực sự những điều Linh và anh Đen muốn nói đến chỉ là trong cuộc sống ai cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, kể cả 2 anh em chúng tôi. Nhưng chuyện cũ thì bỏ qua, còn hiện tại và tương lai sẽ thật hạnh phúc và bình an!".

Thời điểm này, cả hai vẫn gọi nhau là "anh em chúng tôi", giữ khoảng cách nhất định trong các hành động và phát ngôn.

Tháng 8/2022: Đen Vâu xuất hiện bất ngờ trong họp báo giới thiệu album của Hoàng Thùy Linh

Sau sản phẩm Gieo quẻ, Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh rất ít tương tác hay nhắc đến nhau trên mạng xã hội. Đến tận 7 tháng sau, nam rapper gây bất ngờ khi "phá lệ" tham dự họp báo ra công bố album mới của Hoàng Thùy Linh. Ai cũng biết Đen Vâu vốn kín tiếng, hiếm tham gia các sự kiện giải trí. Nhưng chủ nhân ca khúc Bánh Trôi Nước lại là "ngoại lệ" của anh.

Ở buổi họp báo công bố album LINK, Đen Vâu không đi thảm đỏ mà đến sau và ngồi vào một vị trí kín đáo để lặng lẽ quan sát. Khi được Hoàng Thuỳ Linh mời lên sân khấu để nhận hoa cảm ơn thì Đen Vâu mới lộ diện. Trên sân khấu, anh đứng ở rìa ngoài cùng và ánh mắt hướng về phía Hoàng Thuỳ Linh.

Đen Vâu xuất hiện âm thầm, đứng ở 1 vị trí xa nhưng ánh mắt luôn hướng đến Hoàng Thùy Linh trong họp báo

Tháng 1/2023: Rầm rộ tin Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu đã tổ chức lễ hỏi

Đầu năm 2023, MXH dậy sóng trước thông tin Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu đã bí mật tổ chức lễ ăn hỏi ở quê nhà đàng gái tại Tam Đảo. Khi đó, chúng tôi cũng đã có mặt ở quê Hoàng Thuỳ Linh để tìm hiểu sự việc này và nhận được nhiều thông tin bất ngờ từ những người hàng xóm.

Cụ thể, khi được hỏi về tin vui của gia đình Hoàng Thuỳ Linh thì một người phụ nữ sinh sống tại khu vực nhà ông Hoàng Thanh Long - bố ruột của nữ ca sĩ đã khẳng định: "Phải, chuẩn bị cưới rồi. Tôi không nhìn thấy cảnh đám hỏi nhưng hôm nọ tôi sang phụ nấu ăn thì mợ dâu của Linh nói cho tôi biết". Một người đàn ông gần đó chia sẻ thêm: "Đám hỏi ở dưới Hà Nội chứ không phải ở đây, diễn ra vào 1 tháng trước rồi. Không biết bao giờ cưới nhưng có ăn hỏi rồi". Nguồn tin cho biết chính chú ruột của Hoàng Thuỳ Linh đã chia sẻ tin vui này.

Những người sống cạnh nhà của Hoàng Thuỳ Linh kể rằng nữ ca sĩ và Đen Vâu thường về chơi nhưng luôn giấu kín mặt. Vào ngày 12/1/2023, người thân của Đen Vâu đã đến nhà của Hoàng Thuỳ Linh để thăm hỏi, bố nữ ca sĩ tổ chức tiệc rất linh đình. Nhiều người hàng xóm cho biết từ ngày con gái đã được "chốt đơn", bố Hoàng Thuỳ Linh rất phấn khởi, nấu một nồi bánh chưng to và luôn khoe con rể với mọi người.

Tháng 1/2023, nhiều nguồn tin chắc nịch khẳng định Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu đã làm lễ ăn hỏi

Chúng tôi cũng có mặt tại quê của Đen Vâu - chợ Vườn Đào (TP Hạ Long, Quảng Ninh) để tìm hiểu tin tức liên quan đến 2 nghệ sĩ. Tại đây, chúng tôi biết được trước kia nhà riêng của gia đình Đen Vâu nằm tại dốc Hải Quân (Bãi Cháy, TP Hạ Long) nhưng nay đã chuyển về khu Cái Lân (Bãi Cháy, TP Hạ Long). Nam rapper mua cho gia đình căn nhà mới khang trang, nằm ở vị trí mặt tiền nhưng luôn đóng cửa, che rèm.

Khi đó, bà H - bác ruột (chị gái của bố Đen Vâu) - cũng đang sinh sống tại khu nhà cũ của Đen Vâu ở dốc Hải Quân cung cấp nhiều thông tin thú vị. Cụ thể, khi nhận được câu hỏi về hôn lễ của cháu trai và Hoàng Thuỳ Linh, bác gái của Đen Vâu chia sẻ: "Cô chắc thế. Chắc ra Giêng sẽ cưới. Đám hỏi tổ chức trong miền Nam". Bác của Đen Vâu còn khẳng định có sự việc gia đình nam rapper vừa lên nhà Hoàng Thuỳ Linh để thăm hỏi vào mấy ngày trước.

Trước loạt thông tin cực "uy tín" được lan truyền, Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu vẫn không lên tiếng. Đến ngày 15/1, nam rapper đăng tâm thư, nhưng không hề phủ nhận việc "chốt đơn" Hoàng Thuỳ Linh: "Từ trước đến giờ Đen không nhắc nhiều về gia đình và chuyện cá nhân bởi muốn đời sống âm nhạc chỉ gói gọn xung quanh những giai điệu và lời hát. Sự việc liên quan đến cuộc sống của Đen, đặc biệt những chuyện vui, có thể lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người... Đen hứa sẽ là người đầu tiên sẵn sàng chia sẻ thành thật với mọi người về mình khi Đen thấy mình đã suy nghĩ thấu đáo. Còn hiện tại Đen đang dồn hết sức cho công việc để đền đáp sự ủng hộ của khán giả".

Vào tháng 3/2023, khi được hỏi trực tiếp thông tin đã tổ chức lễ ăn hỏi, Hoàng Thuỳ Linh chia sẻ trong chương trình Talksoul giải thích vòng vo: "Thật ra khi bước vào công việc này, em có đủ mộng mơ cho âm nhạc của mình. Tuy nhiên, em cũng cần có sự tỉnh táo để bước qua những điều người ta đang thêu dệt. Nếu 1 trong 2 thôi thì anh cũng sẽ rất khó để bước trên bất cứ con đường nào trong cuộc sống. Em nghĩ rằng em chẳng còn cách nào khác. Em muốn bảo vệ đồng đội, bảo vệ khán giả, bảo vệ những người thương em và âm nhạc của em. Em phải chọn bảo vệ mình để không làm ảnh hưởng đến họ".

Cặp sao không phủ nhận, cũng không thừa nhận rõ ràng về tin đồn đã bí mật tổ chức đám hỏi

Tháng 9/2023: Đen Vâu tham gia concert của Hoàng Thùy Linh và phát loạt tín hiệu tình yêu

8 tháng sau nghi vấn bí mật làm lễ ăn hỏi, Đen Vâu tham gia concert của Hoàng Thùy Linh tổ chức tại TP.HCM với vai trò khách mời bí mật. Cặp đôi gây bão mạng xã hội vì công khai có những hành động "đánh dấu chủ quyền" trước hàng nghìn khán giả.

Trong lần lộ diện chung này, Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh cùng nhau thể hiện ca khúc mới Miền Đất Hứa, lời bài hát như một màn đối đáp tình tứ giữa nam và nữ. Đặc biệt, Hoàng Thuỳ Linh liên tục lặp lại câu hát khiến khán giả cho rằng đây là cách cặp đôi ngầm công khai: "Muốn tha anh về đây làm của riêng, Gần bên nhau làm em thấy vui, Muốn theo chân người đi khắp nơi".

Khi biểu diễn, cả hai đưa ánh mắt tình tứ và nở nụ cười hạnh phúc, nam rapper còn có hành động chủ động cụng tay thân thiết với Hoàng Thuỳ Linh. Ngoài ra, khi cả hai đang hát trên màn hình cũng xuất hiện nhiều hình ảnh cặp đôi, trái tim để ngầm lan toả thông điệp tình yêu. Trước và sau concert có sự hiện diện của Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh cũng liên tục nhắc đến 2 từ "hạnh phúc" một cách đáng ngờ.

Trong tâm thư sau concert, cô "Mị" nhắc về hạnh phúc: "Cô gái ngốc nghếch ngày nào đã tìm thấy hạnh phúc thực sự, cảm thấy tự do hơn bao giờ hết khi nhận ra rằng chỉ có tình yêu và lòng tốt mới có thể chế ngự được sự giận dữ bên trong chúng ta, khiến chúng ta dần trở thành một con người hoàn thiện. Hạnh phúc tuy cần phải đi tìm, nhưng đó cũng chính là xúc cảm ta nhận được từ mọi điều trong cuộc đời, mỗi giây mỗi phút".

Hình ảnh gây bão của cặp đôi sau show diễn này

Tháng 11/2023: Cả hai ra sản phẩm chung Miền đất hứa với nhiều hint "đám cưới"

Cuối tháng 11/2023, Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu lần nữa tái xuất trong MV Miền đất hứa - ca khúc được cho là ẩn ý về tình yêu của cả hai đã được trình diễn trong Vietnamese Concert. Trong MV, Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu được cho là đã hoá thân thành cặp đôi cô dâu - chú rể trong một hôn lễ vô cùng bất thường. Khung cảnh cuối chính là hình ảnh Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu hai mắt giao nhau, có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thành lời.

Dù tiếp tục né tránh trả lời rõ ràng về tin đồn yêu và kết hôn với Đen Vâu, nhưng Hoàng Thuỳ Linh lại có thông điệp ẩn ý về việc cô đang sống trong tình yêu, tìm được kết nối đồng điệu về mặt tâm hồn với 1 ai đó: "Linh nghĩ rằng hữu hiện trong trái tim mỗi chúng ta, luôn có một miền đất hứa. Chỉ cần nhận ra yêu thương sẵn có bên trong, ta sẽ tìm thấy nó. Khi được sống trong tình yêu thương, được che chở bởi lòng tốt và vỗ về bằng sự kết nối, đó là một miền đất hứa hẹn cho những điều tuyệt vời giữa những tâm hồn".

28/3/2024: Hoàng Thuỳ Linh bị bắt gặp sánh đôi Đen Vâu về nhà riêng, còn đang mang bầu

Năm ngoái, Đen Vâu bị "tóm gọn" đến khu nhà của Hoàng Thùy Linh sau khi biểu diễn cho 1 sự kiện ở Hà Nội vào tối muộn. Sáng hôm sau, cả hai che chắn kín mít ra sân bay để trở về TP.HCM. Tuy nhiên, họ xuất hiện người trước, người sau và giữ khoảng cách với đối phương. Hoàng Thuỳ Linh đi cùng thành viên trong ekip Đen Vâu còn nam rapper thì đi phía trước. Đáng nói nhất, trong lần lộ diện này, Hoàng Thuỳ Linh để lộ bụng lùm lùm nghi vấn cả hai sắp có thành viên nhí.

Tóm gọn Hoàng Thùy Linh bên Đen Vâu, còn lộ dấu hiệu sắp có thành viên nhí

Nữ ca sĩ đi dép bệt, diện đồ thùng thình

Cả hai về chung căn chung cư cao cấp ở TP.HCM

Ngày 15/8/2025: Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu lộ diện bên 2 con

Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh giờ đã có 1 tổ ấm hạnh phúc. Cách đây không lâu, nam rapper đã bị bắt gặp xuất hiện ở biệt thự của gia đình Hoàng Thùy Linh ở Tam Đảo. Không lâu sau đó, Hoàng Thùy Linh cũng lộ diện, tay bế em bé. Cô trông vô cùng rạng rỡ và hạnh phúc, trò chuyện cùng người thân cũng đang bế nhóc tỳ còn lại ra “tắm nắng”.

Theo chia sẻ của hàng xóm xung quanh, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu có 2 nhóc tỳ. Con của cặp sao sinh đôi 1 trai 1 gái, tên ở nhà cực đáng yêu và rất thuần Việt, được đặt theo tên được đặt theo tên các loại cây quả quen thuộc trong vườn nhà. 2 em bé khá dạn dĩ, dù mới hơn 1 tuổi nhưng đã mến tay mến chân với người thân thiết.

Một hàng xóm kể: "2 bé trộm vía nhờ, đợt này trông yêu quá. Bé lớn ấy, bà nói chuyện với nó một chút rồi bà bye bye đi về thì bé nó bắt đầu mếu khóc". Qua lời kể, 2 con của Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu được người lớn hay bế ra ngoài để hứng nắng, đi loanh quanh tận hưởng không khí mát mẻ mỗi khi về quê chơi với ông bà.