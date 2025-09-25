3 năm tiên phong ngành hàng tivi trên TikTok Shop, Coocaa bùng nổ đại tiệc livestream cuối tháng 9

Ba năm giữ vững vị thế ngành hàng tivi trên TikTok Shop

Theo dữ liệu từ TikTok Shop, Coocaa liên tục tiên phong ngành hàng tivi trong giai đoạn 2022–2024 về lượng sản phẩm bán ra và mức độ quan tâm từ người tiêu dùng. Thành tích này phản ánh nỗ lực không ngừng của thương hiệu trong việc kết hợp thương mại điện tử với giải trí số, đồng thời cho thấy tivi Coocaa ngày càng gắn bó mật thiết với đời sống của các gia đình trẻ.

Coocaa Tivi Khung tranh LN7000G không chỉ là một chiếc TV, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật tinh tế nâng cấp không gian sống nghệ

Không chỉ dừng lại ở vai trò thiết bị công nghệ, tivi Coocaa được định vị như trung tâm giải trí của gia đình hiện đại. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp thương hiệu duy trì sức hút bền vững, trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng suốt ba năm qua trên TikTok Shop.

Nhằm tri ân khách hàng, cuối tháng 9/2025, Coocaa tổ chức chuỗi sự kiện trực tuyến "Ngày Hội Thương Hiệu" kéo dài ba ngày, với nhiều hoạt động tương tác thú vị như karaoke cùng KOL, minigame, vòng quay may mắn. Người tham gia còn có cơ hội nhận quà tặng giá trị như tivi Coocaa, đồ gia dụng Bear, cùng nhiều ưu đãi độc quyền trong khung giờ vàng.

Coocaa Tivi Y84 mang đến trải nghiệm xứng tầm, nơi giải trí không chỉ thông minh, mà còn thực sự thấu hiểu cho gia đình

Mega Livestream "Dẫn Đầu Sống Nghệ" liên tiếp 3 ngày từ 25–27/9/2025

Chương trình quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc trên TikTok như Call Me Duy, Angela Phương Trinh, Kim Nhã, Bé Duy, Tuấn Ngọc… Họ đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau, từ công nghệ, làm đẹp đến lifestyle và gia đình, giúp Coocaa tiếp cận đa dạng nhóm khán giả.

Theo đại diện thương hiệu, sự kiện lần này được thiết kế với tinh thần "celebration" - một bữa tiệc ăn mừng đúng nghĩa. Coocaa mong muốn biến hoạt động livestream thành sự kiện giải trí trực tuyến đáng mong chờ, nơi giới trẻ và các gia đình yêu thích công nghệ, mua sắm online có thể cùng nhau tận hưởng không khí sôi động.

Coocaa Tivi S3U+ có ngoại hình nhỏ gọn với các tính năng vượt trội là lựa chọn lý tưởng cho mọi không gian sống hiện đại

Điểm nhấn của chương trình là hàng trăm voucher giảm giá từ 250.000 đến 1,4 triệu đồng; hàng trăm phần quà giveaway với tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng; cùng loạt deal độc quyền có tổng giá trị đến 300 triệu đồng, chỉ xuất hiện duy nhất trong Mega Livestream của Coocaa.

Không chỉ dừng ở việc thúc đẩy doanh số, Coocaa hướng đến lan tỏa cảm hứng sống. Thông điệp "Dẫn Đầu Sống Nghệ" được nhấn mạnh xuyên suốt, khẳng định thương hiệu thành công nhờ am hiểu người dùng và không ngừng sáng tạo trong cách tiếp cận. Tivi vì thế không chỉ là thiết bị giải trí, mà còn là biểu tượng của sự kết nối và thư giãn trong gia đình.