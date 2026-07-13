3 năm thuê nhà mặt đất, 2 năm ở chung cư: Đây là review chân thực nhất

5 năm ở Hà Nội, tôi đã thuê cả nhà mặt đất, từ những căn nhà nhỏ trong ngách đến nhà nguyên căn gần mặt đường. Hai năm gần đây khi thu nhập khá ơn, tôi chuyển sang sống ở một căn hộ chung cư

Và sau khi trải nghiệm ở cả nhà mặt đất lẫn chung cư, tôi nhận ra không có loại hình nhà ở nào là hoàn hảo. Mỗi nơi đều có những ưu - nhược điểm riêng, phù hợp với từng nhu cầu, từng giai đoạn của cuộc sống.

1. Không gian sống: Nhà mặt đất tạo cảm giác rộng rãi, chung cư giúp mọi thứ gọn gàng hơn

Điều tôi cảm nhận rõ nhất là cách mỗi loại hình nhà ở tạo ra cảm giác về không gian. Cùng là diện tích 50m2, nhưng nhà mặt đất lại tạo cảm giác rộng rãi, nhiều không gian sử dụng, mỗi tầng một công năng. Tôi có thể linh hoạt bố trí đồ đạc theo nhiều cách mà không quá lo chật chội.

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Trong khi đó, căn hộ chung cư thì không gian chỉ có một mặt sàn. Điều này giúp việc sinh hoạt thuận tiện hơn nhưng cũng khiến tôi cân nhắc kỹ mỗi khi muốn mua thêm đồ. Sau một thời gian, tôi nhận ra mình sống tối giản hơn và không còn giữ quá nhiều vật dụng không cần thiết.

2. Việc đi lại mỗi ngày: Nhà mặt đất tiện hơn vì không phải chờ thang máy

Ngày còn ở nhà mặt đất, mỗi sáng tôi chỉ cần khóa cửa, dắt xe là có thể đi làm. Còn khi chuyển sang ở chung cư, tôi phải dành thêm gần chục phút chờ thang máy, xuống hầm lấy xe rồi mới ra ngoài. Những khung giờ cao điểm đôi khi cũng khiến việc di chuyển tốn thời gian hơn.

Bù lại, hầu hết tiện ích đều nằm ngay trong khuôn viên. Siêu thị, cửa hàng tiện lợi, quán cà phê, hiệu thuốc hay khu nhận hàng ship đều rất gần. Có những ngày nghỉ, tôi gần như không cần chạy xe ra ngoài mà vẫn giải quyết được hầu hết nhu cầu sinh hoạt.

Nếu chỉ xét việc ra khỏi nhà thì nhà mặt đất có phần thuận tiện hơn. Nhưng nếu tính tổng thể việc di chuyển trong cuộc sống hằng ngày, chung cư lại giúp tôi tiết kiệm khá nhiều thời gian.

3. Mức độ riêng tư: Mỗi nơi có một kiểu kết nối với hàng xóm

Trước đây tôi từng nghĩ ở chung cư sẽ riêng tư hơn ở nhà mặt đất. Nhưng thực tế đôi khi không hẳn là như vậy.

Ở khu nhà mặt đất cũ, hàng xóm thường xuyên gặp nhau nên khá thân thiện. Chỉ cần mở cửa là có thể trò chuyện vài câu với mọi người xung quanh.

Ảnh minh họa

Khi chuyển lên chung cư, tôi ít tiếp xúc với hàng xóm hơn. Có người ở cùng tầng suốt nhiều tháng nhưng chỉ chào nhau khi vô tình gặp trong thang máy. Tuy nhiên, việc sử dụng chung hành lang, thang máy hay khu tiện ích cũng tạo nên một kiểu kết nối khác. Theo tôi, sự riêng tư không phụ thuộc hoàn toàn vào việc ở chung cư hay nhà mặt đất mà còn phụ thuộc vào cộng đồng cư dân và cách mỗi người lựa chọn giao tiếp.

4. Dọn dẹp nhà cửa: Chung cư giúp tôi tiết kiệm nhiều công sức hơn

Đây là điều khiến tôi ưng ý nhất khi chuyển từ nhà mặt đất lên chung cư.

Khi còn ở nhà mặt đất, việc dọn dẹp nhà cửa khiến tôi kiệt sức vô cùng, vì không chỉ lau 1 mặt sàn, mà còn phải lau cả cầu thang, leo 4 tầng lầu không phải chuyện đơn giản. Ở chung cư, việc dọn dẹp nhanh gọn hơn nhiều. Những khu vực như hành lang, sảnh hay khuôn viên đều được ban quản lý chăm sóc.

Nhờ vậy, cuối tuần tôi có nhiều thời gian nghỉ ngơi hoặc làm những việc mình thích thay vì dành quá nhiều giờ cho việc dọn nhà.

5. Cảm giác an tâm khi ở chung cư

Ở nhà mặt đất, muốn yên tâm thì phải luôn chủ động kiểm tra xem mình đã khóa cổng, khóa cửa chưa. Còn ở chung cư, cảm giác an tâm đến từ hệ thống vận hành của tòa nhà như bảo vệ, camera, kiểm soát ra vào hay lễ tân nên mỗi khi đi công tác hoặc về quê, tôi thấy yên tâm hơn.

Sau 5 năm trải nghiệm cả chung cư lẫn nhà mặt đất, điều tôi thay đổi nhiều nhất là cách nhìn nhận.

Trước đây, tôi luôn muốn tìm một nơi ở hoàn hảo. Bây giờ, tôi chỉ quan tâm nơi đó có phù hợp với cuộc sống hiện tại của mình hay không. Nếu cần sự linh hoạt, yêu thích cảm giác gần gũi với khu phố và muốn chủ động nhiều hơn trong sinh hoạt, nhà mặt đất là lựa chọn đáng cân nhắc.

Nếu ưu tiên sự tiện nghi, tiết kiệm thời gian và muốn mọi dịch vụ đều ở gần, chung cư lại mang đến nhiều lợi thế.

Với tôi, không có đáp án nào đúng cho tất cả mọi người. Nhà mặt đất và chung cư đều có những ưu - nhược điểm riêng. Điều quan trọng nhất là hiểu nhu cầu của bản thân ở từng giai đoạn để đưa ra lựa chọn phù hợp, thay vì cố tìm xem nơi nào "đáng sống" hơn.