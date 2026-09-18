3 lý do nên chọn iPhone 18 Pro Max thay vì iPhone 18 Pro

Màn hình lớn dễ dùng hơn cho nội dung dài

Lý do đầu tiên để chọn iPhone 18 Pro Max 256GB là màn hình 6,9 inch. Kích thước này tạo không gian rộng hơn khi xem video, đọc tài liệu, chỉnh ảnh, chơi game hoặc dùng nhiều ứng dụng làm việc. Với người dùng điện thoại như thiết bị chính trong ngày, màn hình lớn đem lại khác biệt rõ ràng.

iPhone 18 Pro cũng có màn hình chất lượng cao, nhưng kích thước 6,3 inch phù hợp hơn với người cần sự gọn nhẹ. Nếu bạn thường xuyên xem nội dung dài, làm việc trên điện thoại hoặc chỉnh ảnh ngay sau khi chụp, Pro Max sẽ thoải mái hơn.

Màn hình lớn cũng giúp camera dễ dùng hơn. Khi quay video hoặc chụp ảnh, khung hình rộng giúp kiểm tra bố cục, vùng nét và chi tiết tốt hơn.

Màn hình lớn của iPhone 18 Pro Max giúp xem nội dung và canh khung hình khi quay chụp thoải mái hơn. Ảnh: Apple

Pin dài hơn đáng kể

Theo Apple Việt Nam, iPhone 18 Pro Max có thời gian xem video lên đến 43 giờ và thời gian sử dụng thông thường lên đến 29 giờ. Trong khi đó, iPhone 18 Pro đạt 34 giờ xem video và 23 giờ sử dụng thông thường. Khoảng cách này đủ lớn để người dùng cường độ cao cảm nhận trong ngày dài.

Nếu bạn thường xuyên dùng 5G, chụp ảnh, quay video, dẫn đường, họp trực tuyến hoặc chơi game, pin dài hơn sẽ giảm áp lực sạc giữa ngày. Bản Pro Max cũng hỗ trợ sạc lên đến 50% trong khoảng 15 phút với bộ tiếp hợp phù hợp, giúp việc bổ sung pin nhanh hơn khi cần.

Pin dài không chỉ tiện hơn, mà còn giúp máy ổn định hơn khi bạn cần dùng liên tục ngoài trời hoặc trong những ngày di chuyển nhiều.

Trải nghiệm Pro đầy đủ hơn khi dùng lâu

Cả hai mẫu đều dùng chip A20 Pro, camera Pro và Apple Intelligence trên iOS 27. Tuy nhiên, Pro Max có lợi thế khi kết hợp màn hình lớn với pin dài. Điều này đặc biệt phù hợp với người quay video, chỉnh ảnh, chơi game hoặc xem nội dung nhiều.

Trong iPhone 18 , bản Pro Max không nhất thiết là lựa chọn cho mọi người. Nếu bạn ưu tiên máy gọn, bản Pro hợp lý hơn. Nhưng nếu điện thoại là thiết bị giải trí, làm việc và chụp quay chính, Pro Max có nhiều lợi thế thực tế hơn.

Tóm lại, ba lý do lớn để chọn iPhone 18 Pro Max là màn hình rộng hơn, pin dài hơn và trải nghiệm đa phương tiện thoải mái hơn. Đây là những khác biệt được dùng hằng ngày, không chỉ là con số trên bảng thông số.

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