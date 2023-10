3 lưu ý cực quan trọng về trang trí nhà cửa cho người phạm Thái Tuế năm 2024

Trong quan niệm tín ngưỡng dân gian, Thái Tuế tinh quân là vị thần cai quản trần gian trong 1 năm. Xoay vần 60 năm - 1 lục thập hoa giáp sẽ có 1 vị Thái Tuế tinh quân khác nhau quản lý. Đây là vị thần có ảnh hưởng mạnh mẽ tới phúc lộc, tai họa của mỗi con giáp. Các con giáp sẽ phải trải qua những biến động khác nhau trong năm Thái Tuế.

Năm 2024 là năm phạm Thái Tuế với các tuổi Thìn, Tuất, Mùi, Mão, Sửu. Trong năm này, không chỉ công việc, tài chính mà sức khỏe lẫn tiền bạc đều bị ảnh hưởng. Người ta tin rằng việc trang trí nhà cửa đúng cách có thể mang lại may mắn và bảo vệ bản thân khỏi xui xẻo. Bởi vậy, 3 lưu ý dưới đây rất quan trọng khi gia chủ trang trí, sửa sang nhà cửa trong năm 2024.

1. Lưu ý về vị trí Thái Tuế trong nhà

Vị trí Trực Thái Tuế trong năm 2024 ở phía Đông Nam và Phá Thái Tuế ở phía Tây Bắc. Bởi vậy, đây là hai vị trí quan trọng cần lưu ý khi sửa sang nhà cửa hay bài trí phong thủy.

Theo Lưu niên phi tinh của Cửu cung, năm 2024, hướng Tây Bắc nhập sao Tứ lục chủ may mắn về việc học vấn, tri thức và hướng Đông Nam nhập Nhị hắc chủ về bệnh tật ốm đau. Mặc dù tất cả các tuổi đều cần chú trọng hai vị trí này nhưng với những tuổi phạm Thái Tuế nên lưu ý hơn cả.

Các vị trí có sao xấu trong năm hạn Thái Tuế 2024 không nên động thổ, sửa sang, đồng thời không nên để đồ lộn xộn hoặc đồ bỏ đi tại đó. Bất kể khu vực nào cũng cần giữ gìn sạch sẽ, gọn gàng.

Đối với người phạm Thái Tuế trong năm 2024, hai vị trí Đông Nam và Tây Bắc không nên động thổ, sửa sang mà cần giữ gìn sạch sẽ, gọn gàng. Khu vực này tuyệt đối không để những vật đổ vỡ, nhọn sắc hay ô uế.

Ngoài ra, năm 2024, sao Tam bích nhập Trung cung (khu vực giữa nhà - chủ tranh chấp, thị phi), Ngũ hoàng đại sát nhập hướng Tây (chủ hao tài, ốm đau), Thất xích nhập hướng Nam (hao tán tài sản, công danh trắc trở). Bởi vậy 3 khu vực này trong nhà cũng không nên động thổ hay đập phá sửa sang. Bên cạnh đó, các hướng này cần giữ gìn sạch sẽ, thoáng mát, gọn gàng, thông khí hoặc đặt các vật may mắn để chiêu tài tiến bảo.

2. Tránh trang trí nhà bằng màu đen và màu đỏ

Trong năm hạn Thái Tuế, gia chủ nên tránh sử dụng màu đen và màu đỏ trong trang trí nhà cửa. Đối với các tuổi phạm Thái Tuế, hai màu sắc này càng hạn chế càng tốt. Đây là hai màu có sắc thái mạnh, màu đen thu hút năng lượng tiêu cực và màu đỏ mang năng lượng kích thích.

Thêm vào đó, những tuổi phạm Thái Tuế khi gặp hạn thường cảm thấy lo lắng, tâm trạng bất an, dễ nổi nóng. Bởi vậy, hai màu sắc này quá nhiều trong nhà sẽ gây ảnh hưởng đến tinh thần, dễ dẫn tới những quyết định sai lầm.

Không nên sử dụng quá nhiều màu đỏ để trang trí nhà cửa trong năm bị hạn Thái Tuế, đặc biệt là những người tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Mão.

Thay vào đó, gia chủ nên sử dụng những màu sắc nhẹ nhàng, có sự cân bằng và thu hút may mắn mạnh mẽ như màu xanh, màu xám, màu trắng hoặc màu vàng. Ngoài ra, dù sử dụng màu sắc gì thì cũng nên kết hợp hài hòa, tránh nghiêng về một sắc thái quá nhiều.

3. Đặt vật phẩm phong thủy

Đặt vật phẩm phong thủy may mắn là một trong những cách hóa giải xui xẻo hiệu quả, đồng thời thu hút vận may, sự bình an đến cho gia chủ.

Ngoài việc giữ gìn nhà cửa luôn thoáng đãng, sạch sẽ và gọn gàng, người ta còn tìm kiếm các vật phẩm phù hợp với bản mệnh để gia tăng sức hóa sát và bảo vệ bản thân khỏi vận xui. Ở khía cạnh này, các vật phẩm có năng lượng dương mạnh mẽ sẽ áp chế những dòng năng lượng âm tiêu cực ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận của gia chủ.

Đặc biệt với những người có hạn Thái Tuế trong năm 2024, việc giữ vững tâm lý là vô cùng quan trọng. Bởi vậy, bài trí nhà cửa hợp phong thủy không chỉ giúp thân tâm thoải mái mà còn giúp củng cố dòng năng lượng tích cực trong không gian sống.

Ngoài cây xanh, vật phẩm bằng đá quý hợp mệnh, gia chủ có thể đặt Thái Sơn thạch cảm đương tại các vị trí cần hóa sát trong nhà.

Tại các vị trí may mắn trong nhà, chẳng hạn như góc phía Tây Nam và Đông Bắc có thể đặt linh vật hợp với bản mệnh con giáp. Ngoài ra, gia chủ cũng có thể đặt Thái Sơn thạch cảm đương bằng đá thạch anh trắng hoặc thạch anh tím; Bạch ngọc thạch cảm đương. Vật phẩm Thái Sơn thạch cảm đương hay Bạch ngọc thạch cảm đương thường được đặt trước cửa nhà nằm ở ngã ba, ngã tư,... để hóa giải các thế sát. Tuy nhiên, gia chủ cũng có thể chọn các vật phẩm này với kích thước phù hợp đặt tại vị trí cần trấn sát trong nhà.

Tại các góc may mắn trong nhà có thể đặt thêm vật phẩm may mắn để thu hút tài vận. Nếu dùng tranh ảnh để trang trí trong không gian sống, nên tránh các phong cách rùng rợn, ma quái chẳng hạn như tranh máu me, đầu lâu, kiếm mác,...

Ngoài ra, dù trong năm phạm Thái Tuế hay không, việc trang trí bằng tranh ảnh gia chủ cũng nên chú ý không sử dụng các bức tranh có sắc thái u tối, phong cách ghê rợn, tiêu cực. Các hình ảnh thiên nhiên và hoa lá, cây cỏ được xem là tốt cho sự cân bằng dòng khí trong nhà cũng như tinh thần của gia chủ.

Gia chủ có thể sử dụng tranh, cây xanh hoặc các vật trang trí có hình ảnh thiên nhiên, hoa lá để tạo cảm giác yên bình và tươi mát cho ngôi nhà của mình. Trong năm Giáp Thìn 2024, những con giáp phạm Thái Tuế như Trực Thái Tuế, Xung Thái Tuế, Hình Thái Tuế, Hại Thái Tuế, Phá Thái Tuế đều có thể áp dụng bí quyết này.

(Thông tin mang tính tham khảo)