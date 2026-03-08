3 loại cây đừng đặt ở ban công vì sẽ cản tài lộc

Trong phong thủy nhà ở, nếu bố trí cây xanh hợp lý, ban công không chỉ giúp không gian mát mẻ mà còn góp phần thu hút may mắn, tài lộc. Tuy nhiên, một số loại cây dù phổ biến nhưng lại được khuyến cáo không nên đặt tại vị trí này vì có thể làm cản trở dòng khí tốt.

Dưới đây là 3 loại cây nhiều người thường đặt ở ban công nhưng theo quan niệm phong thủy nên cân nhắc.

Cây xương rồng

Xương rồng là loại cây cảnh khá quen thuộc, đặc biệt với những người bận rộn vì cây có sức sống bền bỉ, ít cần chăm sóc và chịu nắng tốt. Chính vì vậy, nhiều gia đình lựa chọn đặt xương rồng ở ban công.

Tuy nhiên, trong phong thủy, xương rồng được xếp vào nhóm cây có nhiều gai nhọn, được cho là mang năng lượng "sát khí". Khi đặt ở ban công – nơi được xem là cửa đón sinh khí của ngôi nhà – những chiếc gai nhọn này bị quan niệm là có thể làm phá vỡ dòng năng lượng tích cực đi vào nhà.

Một số chuyên gia phong thủy cho rằng nếu thích trồng xương rồng, gia chủ nên đặt ở những vị trí như sân vườn, bệ cửa sổ ngoài trời hoặc khu vực hàng rào, thay vì đặt ở ban công – nơi ảnh hưởng trực tiếp đến luồng khí lưu thông vào nhà.

Cây lưỡi hổ

Ảnh minh họa.

Lưỡi hổ là loại cây cảnh được ưa chuộng trong nhiều năm gần đây nhờ hình dáng đẹp, dễ chăm sóc và khả năng thích nghi tốt với nhiều điều kiện ánh sáng. Ngoài ra, cây còn được biết đến với khả năng hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí trong không gian sống.

Tuy vậy, xét theo phong thủy, lá của cây lưỡi hổ dài, cứng và nhọn, tạo cảm giác giống như những lưỡi dao hướng lên trên. Vì vậy, một số quan niệm cho rằng nếu đặt cây ở vị trí đón khí như ban công, những chiếc lá sắc này có thể làm phân tán hoặc cản trở sinh khí, khiến năng lượng tốt khó đi vào nhà.

Do đó, nhiều người thường lựa chọn đặt lưỡi hổ ở phòng khách, hành lang hoặc góc làm việc thay vì đặt ở ban công – nơi được xem là "cửa ngõ phong thủy" của căn nhà.

Cây trầu bà để leo quá rậm

Trầu bà là loại cây phong thủy khá phổ biến, tượng trưng cho sự sinh sôi và phát triển. Cây có màu xanh tươi, dễ trồng, có thể trồng trong chậu hoặc để leo, buông rủ xuống khá đẹp mắt.

Tuy nhiên, nếu trầu bà được để leo phủ kín hoặc buông rủ quá dày ở ban công, cây có thể che khuất ánh sáng và làm không gian trở nên tối, ẩm. Trong phong thủy, ban công cần đảm bảo sự thông thoáng và ánh sáng đầy đủ để đón sinh khí từ bên ngoài.

Khi cây phát triển quá rậm rạp, luồng gió và ánh sáng bị cản lại, từ đó được cho là làm giảm khả năng lưu thông năng lượng tốt, ảnh hưởng đến vận khí của gia đình.

Lưu ý khi trồng cây ở ban công

Theo các chuyên gia phong thủy, khi chọn cây đặt ở ban công, gia chủ nên ưu tiên những loại cây có tán lá mềm, hình dáng tròn hoặc xanh tươi, tượng trưng cho sự sinh trưởng và hài hòa.

Ngoài ra, ban công cần được giữ thoáng, sáng và không trồng cây quá dày, tránh để cây che kín ánh sáng hoặc cản gió. Những loại cây như kim tiền, phát tài, trúc cảnh, dừa cảnh hay hoa giấy thường được nhiều gia đình lựa chọn vì vừa đẹp mắt vừa mang ý nghĩa phong thủy tích cực.

Việc trồng cây xanh đúng cách không chỉ giúp không gian sống trở nên dễ chịu hơn mà còn góp phần tạo nên cảm giác cân bằng, hài hòa cho ngôi nhà.