3 kiểu người tuyệt đối không nên mua vàng

Có tiền thì mua vàng và giữ vàng, đó là điều mà không ít người mặc định rằng: Chỉ cần làm được là tốt, không có gì phải chê. Tuy nhiên thực tế không hẳn là vậy. Mua vàng là việc tốt nhưng với 3 kiểu người dưới đây, nó có thể là việc “phản tác dụng”.

1. Người chưa có quỹ dự phòng ổn định

Vàng thường được xem là tài sản tích trữ dài hạn, nhưng điều kiện tiên quyết trước khi nghĩ đến tích sản là phải có một quỹ dự phòng đủ an toàn. Với những người chưa có khoản tiền dự phòng tương đương 3-6 tháng chi tiêu cơ bản, việc mua vàng là một lựa chọn rất rủi ro. Bởi nếu có việc cần tiền, thì lúc đó hoặc là phải bán vàng, hoặc là phải vay mượn để xoay sở.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Khi đó, vàng từ tài sản “giữ tiền” lại trở thành gánh nặng tâm lý, thậm chí làm tình hình tài chính thêm chật vật. Vì vậy, nếu chưa có nền tảng an toàn tối thiểu, mua vàng không phải là tích sản, mà là đặt mình vào thế chông chênh hơn trước rủi ro.

2. Người không có kế hoạch chi tiêu, tích sản cụ thể và bài bản

Mua vàng không thể dựa trên cảm tính hay phong trào, mà cần nằm trong một kế hoạch tài chính rõ ràng. Những người chưa kiểm soát được dòng tiền, không biết mỗi tháng mình tiêu bao nhiêu, dư bao nhiêu, và tích sản để làm gì, rất dễ mua vàng trong trạng thái “mua cho có”.

Khi không có mục tiêu cụ thể, vàng thường được mua theo kiểu ngẫu hứng, tháng mua tháng không, lúc giá cao cũng mua vì sợ bỏ lỡ, lúc cần tiền lại bán ra để chi tiêu. Kết quả là vàng không phát huy được vai trò tích trữ, mà mua - bán liên tục và hao hụt dần vì chênh lệch giá.

Với nhóm người này, vấn đề không nằm ở việc mua vàng, mà là thiếu kỷ luật tài chính. Nếu chưa xây dựng được thói quen chi tiêu có kế hoạch, thì dù mua vàng hay bất kỳ tài sản nào khác cũng rất khó giữ được lâu dài.

3. Người mua vàng với tâm lý “kiếm lời”

Sai lầm phổ biến nhất khi mua vàng là coi đây như một kênh đầu tư lướt sóng, kỳ vọng giá tăng nhanh để kiếm lời trong thời gian ngắn. Thực tế, giá vàng chịu ảnh hưởng lớn từ nhiều yếu tố vĩ mô nên rất khó dự đoán chính xác trong ngắn hạn.

Người mua vàng với tâm lý “ăn chênh” thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng, theo dõi giá mỗi ngày, và dễ đưa ra quyết định vội vàng khi thị trường đảo chiều. Không ít trường hợp mua đúng đỉnh, bán đúng đáy, cuối cùng chỉ thêm mệt.