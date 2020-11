3 kiểu makeup cho nàng dự tiệc cuối năm đảm bảo ai gặp cũng: Ơ mây zing, gút chóp em!

Vậy thì đừng bỏ lỡ sự kiện mua sắm - Black Friday lần này, hội chị em sẽ được nhân đôi ưu đãi khi mua mỹ phẩm trên Shopee trong ngày AirPay Day với ưu đãi Welcome Voucher giá trị lên đến 100.000 đồng (áp dụng đơn hàng lần đầu thanh toán bằng AirPay).



Ngay lúc này, cùng xem nhanh 3 kiểu makeup đang trend mùa cuối năm cùng loạt mỹ phẩm vừa xịn vừa có giá rẻ đáng sắm trong ngày Black Friday này nào!

Gây ấn tượng cực mạnh với phong cách Tây sexy

Một đôi mắt to, sâu hun hút với hàng lông mi dày, dài chính là điểm cần được chăm chút nhất nếu muốn có layout thật Tây. Nàng cần chuốt mi thật kỹ càng với mascara làm dày và dài mi.. Đôi môi dày đầy quyến rũ sẽ là điểm nhấn còn lại trong lớp makeup này. Những deal sản phẩm dưới đây sẽ hỗ trợ hoàn hảo cho màn hóa thân cô Tây quyến rũ của nàng đây:

Kem Nền Mịn Nhẹ Kiềm Dầu Chống Nắng Fit Me Maybelline New York Matte SPF 22 được mệnh danh là sản phẩm "quốc dân" tại Việt Nam. Sản phẩm Kem nền Maybelline Fit Me có khả năng kiềm dầu ấn tượng giúp cho lớp nền siêu lì nhưng vẫn cảm giác rất nhẹ nhàng tự nhiên, đồng thời mức độ che phủ khuyết điểm và lỗ chân lông được đánh giá rất cao. Giá tham khảo: 169.000 đồng. Với lần đầu thanh toán bằng ví AirPay, giá sản phẩm có giá chỉ còn 69.000 đồng thôi. Tham khảo ngay tại gian hàng Maybeline nhé!

Bảng Màu Mắt BBia Final Shadow Palette trở thành lựa chọn số 1 đối với những tín đồ makeup bởi vì bảng màu vừa xinh, cực kỳ bắt trend đồng thời sản phẩm có kết cấu hoàn hảo với độ bám dính, lên màu giữ được lâu. Giá tham khảo: 370.000 đồng và chỉ còn 270.000 đồng khi áp dụng voucher từ AirPay áp dụng cho lần thanh toán đầu tiên trên Shopee. Tham khảo ngay tại gian hàng chính hãng Bbia nhé!

Mascara Dài Mi và Cong Mi Maybelline New York Hyper Curl Waterproof vượt trội hơn các đối thủ khác nhờ sở hữu công thức tối ưu kết hợp với đầu cọ đã được thiết kế chải tận gốc mi, mascara được phủ lên hiệu quả hơn. Mua sản phẩm này ngay hôm nay với giá chỉ còn 18.000 đồng khi bạn là người dùng lần đầu chọn thanh toán bằng ví AirPay trên Shopee.

Gây thương nhớ từ cái nhìn đầu tiên với phong cách ngọt ngào

Kiểu trang điểm này đem lại sự nhẹ nhàng, nữ tính và tự nhiên, làm bật nét hài hòa của gương mặt. Mấu chốt nằm hết ở lớp nền căng mịn như sương, tiếp đó là đôi mắt to tròn với điểm nhấn là phấn mắt hồng đào hoặc cam đào được phủ một lớp mỏng sát với mí mắt trên. Cuối cùng chính là đôi môi lấp lánh, căng mọng như trái cây. Đồ makeup đến từ những thương hiệu Hàn Quốc cực kỳ phù hợp với kiểu makeup căng bóng này, nên nàng đừng bỏ qua nhé!

Son tint bóng siêu lì cho đôi môi căng mọng Merzy Aurora Dewy Tint. Với chất son của Merzy Aurora Dewy Tint nhẹ, hơi sệt sệt lại như gel, khi thoa tạo cảm giác cho nàng sự ẩm mượt, không gây dính cũng như không làm nặng môi. Lớp tint màu sẽ hoàn toàn tiệp vào môi, để lại lớp bóng trong suốt như pha lê khiến môi nàng trông càng mọng nước và căng bóng hơn. Giá tham khảo: 169.000 đồng và chỉ còn 69.000 đồng khi thanh toán lần đầu tiên qua AirPay.

Phấn phủ kiềm dầu dạng bột khoáng Innisfree No Sebum Mineral Powder được chiết xuất 100% từ bạc hà và hạt ngọc trai có tác dụng kiềm, hút dầu, loại bỏ hiệu quả bã nhờn dư thừa và mang lại cho nàng một làn da sáng mịn. Giá tham khảo: 150.000 đồng. Lần đầu thanh toán bằng ví AirPay thì sản phẩm chỉ còn 50.000 đồng, đặt mua ngay!

Hút hết mọi ánh nhìn với lớp Natural

Điểm nhấn của phong cách này chính là một lớp nền mỏng nhẹ tự nhiên, dường như trong suốt khi dùng những tone màu tiệp với màu da nhất. Tiếp đó là base môi màu nude nhẹ nhàng và đường eyeliner thật mảnh đem đến đôi mắt mơ màng, trong veo, có chiều sâu, tạo cho nàng cảm giác một khuôn mặt mộc trắng sáng, căng bóng. Đơn giản nhưng không hề nhạt nhoà, nàng cứ tự tin mà đi tiệc nhé! Còn chờ gì mà nàng không tham khảo ngay list sản phẩm siêu "mate" với phong cách tự nhiên mà deal cực ưu đãi này nhỉ!

Phấn Nước Mỏng Mịn, Che Phủ Tốt, Lâu Trôi Missha Velvet Finish Cushion SPF50+/PA+++ có thành phần nước cây bách giúp diệt khuẩn, làm sạch lỗ chân lông và tuyến bã nhờn trên da của nàng. Đồng thời, sản phẩm có chiết xuất rau má, tía tô làm dịu da, không gây kích ứng, phù hợp với mọi loại da, thành phần hương thảo và lô hội cung cấp độ ẩm, cho da luôn mềm mịn, căng bóng. Giá tham khảo: 250.000 đồng, chỉ còn 150.000 đồng khi lần đầu thanh toán với ví AirPay.

Chì kẻ mày 2 đầu Lemonade Want It Got It Dual Eyebrow là sự kết hợp 2 trong 1 giữa chì kẻ mày và mascara, đây là một lựa chọn vừa tiết kiệm vừa tiện lợi cho các nàng đấy nhé. Giá tham khảo: 189.000 đồng, đừng quên áp mã giảm giá từ AirPay cho lần đầu tiên thanh toán để mua hàng chỉ với 89.000 đồng nhé!

Son kem lì Merzy Another Me The First Velvet Tint với chất kem cực mịn, cộng với bảng màu lên môi cực chuẩn sẽ cho nàng đôi môi xinh xắn trong suốt nhiều giờ. Giá tham khảo: 169.000 đồng, chỉ còn 69.000 đồng khi thanh toán qua AirPay lần đầu tiên.

Và còn có rất nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho nàng khi mua sắm trong ngày Black Friday trên Shopee và thanh toán bằng ví AirPay. Nhanh tay truy cập Shopee và mua sắm ngay nào!

Nhận ngay ưu đãi độc quyền khi thanh toán bằng ví điện tử AirPay trong ngày 27.11, cụ thể: Voucher giảm đến 100K cho đơn hàng Shopee lần đầu thanh toán bằng ví AirPay; 04 mã freeship cho đơn hàng từ 99K; Voucher trị giá 50K cho lần đầu nạp thẻ & dịch vụ. Bên cạnh đó, người dùng quét QR trên ứng dụng AirPay hoặc tại mục Scan & Pay trên ứng dụng Shopee khi thanh toán tại cửa hàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn như hoàn xu, hoàn tiền cực khủng. Xem thêm chi tiết tại: https://shopee.vn/m/airpay.