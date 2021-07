3 hình tượng làm nên danh tiếng của thánh diễn xuất Ji Sung trên màn ảnh

Kẻ đa nhân cách trong Kill Me Heal Me

Năm 2015, vai diễn Cha Do Hyun trong Tìm Lại Chính Mình (Kill Me Heal Me) đã giúp Ji Sung nhận được Giải Daesang danh giá đầu tiên sự trong nghiệp diễn xuất. Đây là hạng mục giải thưởng cao quý nhất trong Giải thưởng phim truyền hình MBC, được ban tổ chức trao cho diễn viên xuất sắc của năm.

Nhân vật Do Hyun là thế hệ thứ ba của một gia đình tài phiệt. Tuổi thơ bất hạnh cùng cú sốc lớn sau vụ hỏa họa năm xưa đã khiến một phần ký ức của anh mất đi. Đồng thời, tâm trí Do Hyun cũng nảy sinh 7 nhân cách khác nhau. Mỗi khi căng thẳng hoặc hồi tưởng chuyện cũ, chúng lại bất ngờ xuất hiện và khiến cuộc sống của Do Hyun rơi vào rắc rối. Nhờ sự giúp đỡ chân thành, cùng tình yêu của bác sĩ tâm lý Oh Ri Jin (Hwang Jung Eum), anh dần tìm được nhân cách nguyên bản và giành lại quyền kiểm soát cơ thể, khám phá ra những bí mật trong vùng ký ức bị đánh mất của mình.

Vai diễn này mang lại rất nhiều thử thách cho Ji Sung nhưng cũng đồng thời xác lập vị trí thống soái của anh trong trường phái diễn xuất thực lực. Sở dĩ được giới chuyên môn đánh giá cao là vì Ji Sung đã "cân đẹp" 7 tâm lý khác nhau, có sức nặng tương đương đóng 7 vai một lúc trong cùng 1 bộ phim. Trong khi đó, mỗi nhân cách mà anh thể hiện lại rất khác biệt, nếu không muốn nói là đối lập nhau. Khán giả không khỏi "tâm phục khẩu phục" tài biến hóa của Ji Sung, phút trước là một người đàn ông hung hãn trong nhân cách Shin Se Ki, phút sau đã trở thành cô bé "màu hường" Ahn Yo Na hâm mộ idol Kpop cuồng nhiệt… Khả năng này rất hiếm thấy đối với một diễn viên thông thường, khi mà thể hiện tròn vai nhân vật duy nhất cũng đã đòi hỏi rất nhiều sức lực và cố gắng.

Thiên tài "vô cảm" trong Doctor John

Trong nghiệp diễn của Ji Sung, hầu hết các vai mà anh nhận đều có một nét tính cách đặc thù, không thể nhầm lẫn. Khán giả nhớ đến anh là nhờ một thanh niên đa nhân cách, một công tố viên mất trí nhớ nỗ lực chứng minh bản thân vô tội, và còn là một thiên tài "vô cảm" trong Bác Sĩ Yo Han (Doctor John) (2019)... Dù không phải là bộ phim y khoa đầu tiên tham gia, thế nhưng hình tượng Cha Yo Han lại đánh dấu một nấc thang mới trong khả năng diễn xuất, vượt trội hơn những gì Ji Sung đã thể hiện 14 năm trước đó ở Trái Tim Nhân Ái (2005).

Cha Yo Han sở hữu biệt tài chẩn đoán bệnh chỉ trong 10 giây. Thế nhưng anh từng vướng vào lao lý vì một quyết định y khoa gây tranh cãi trong quá khứ. Không những thế, bản thân Yo Han lại mắc chứng vô cảm bẩm sinh với cảm giác đau, do giảm tiết mồ hôi (CIPA), một căn bệnh di truyền hiếm gặp. Trách nhiệm y khoa lại đặt anh vào những ca bệnh cần phải thấu hiểu nỗi đau của bệnh nhân, không chỉ trên thể xác mà còn trong tinh thần.

Người hai mặt nắm cán cân công lý trong Thẩm Phán Ác Ma

Cũng vẫn là nhân vật mang tên Yo Han nhưng trong bộ phim mới nhất của Ji Sung, anh vào vai một thẩm phán có tính cách tàn nhẫn, lãnh đạm. Thẩm Phán Ác Ma lấy bối cảnh ở thế giới viễn tưởng, nơi xã hội rơi vào cảnh rối ren và hỗn loạn trầm trọng. Trong thời điểm này, sự xuất hiện của vị thẩm phán trưởng Kang Yo Han cùng nhiều đổi mới táo bạo trong hoạt động xét xử đã đem lại niềm hy vọng cho người dân. Phiên tòa được tường thuật trực tiếp và công chúng giờ đây có thể cùng tham gia xét xử thông qua ứng dụng điện thoại. Được tiếp thêm quyền lực, nhiều vụ án hóc búa tưởng chừng như không thể tiếp tục đã được phán quyết. Thành tựu này khiến anh được vinh danh là vị "thẩm phán quốc dân".

Thế nhưng khán giả lại được lần lượt được chứng kiến nhiều bộ mặt của nhân vật khó phân định chính - tà này trong những tập đầu tiên của bộ phim. Mang nhiều đặc điểm của một nhà cải cách dân túy, Yo Han dường như lại che giấu động cơ phía sau. Tấn bi kịch tuổi thơ cùng các chết của người anh trai đã để lại một vết hằn trong tâm hồn Yo Han. Bằng cả công cụ pháp luật lẫn "luật rừng", Yo Han sẵn sàng thanh trừng bất kỳ ai có tội, dù họ ở địa vị thấp hèn hay cao quý.

Nhân vật này được giới phê bình Hàn Quốc đánh giá nặng đô, xứng tầm với khả năng của Ji Sung. Với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, nam diễn viên lại một lần nữa khiến khán giả sững sờ trước những phân cảnh tâm lý vô cùng phức tạp: vừa cúi người nhỏ lệ thương cảm nạn nhân, Kang Yo Han vừa có thể ngáp dài ngao ngán ngước nhìn đồng nghiệp. Vai diễn này chắc chắn sẽ gắn thêm cho Ji Sung một huy hiệu diễn xuất nữa, chứng thực cho tài năng xuất chúng của anh.

