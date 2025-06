Với tổng doanh thu toàn cầu vượt 1,6 tỷ đô cùng ba phần phim từng khiến hàng triệu khán giả rơi lệ, “How to Train Your Dragon” đã ghi dấu như một phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Giờ đây, hành trình ấy chính thức trở lại dưới phiên bản live-action được nâng tầm bằng công nghệ hiện đại và dàn diễn viên trẻ đầy triển vọng. Một luồng gió mới đang thổi vào vùng đất Berk huyền thoại, hứa hẹn khơi dậy cả ký ức lẫn xúc cảm! Cùng khám phá vì sao bản người đóng của “Bí Kíp Luyện Rồng” là chuyến phiêu lưu không thể bỏ lỡ trong mùa hè này!

Một thương hiệu chạm đến trái tim hàng triệu khán giả toàn cầu

Ra mắt lần đầu năm 2010, bộ ba phim How to Train Your Dragon đã đi vào lịch sử trở thành một trong những franchise hoạt hình thành công nhất thập kỷ. Bên cạnh doanh thu kỷ lục, cả ba phần phim đều đạt điểm số trên 90% tại Rotten Tomatoes và đều được đề cử Oscar hạng mục “Phim hoạt hình xuất sắc nhất”. Đây là thành tích vô tiền khoáng hậu mà rất hiếm loạt phim nào có được, khi duy trì được phong độ sau thành công của phần phim gốc.

Loạt phim giành được nhiều đề cử danh giá tại Oscar, Quả Cầu Vàng và BAFTA, đồng thời được giới phê bình ca ngợi là sự kết hợp hiếm có giữa kỹ thuật hoạt hình đỉnh cao và chiều sâu cảm xúc. Từ một cuốn truyện thiếu nhi, câu chuyện về Hiccup và Toothless đã trở thành biểu tượng toàn cầu về tình bạn, lòng dũng cảm và sự trưởng thành vượt lên định kiến. Không chỉ được yêu mến bởi khán giả nhỏ tuổi, “How to Train Your Dragon” còn chạm đến trái tim người lớn nhờ thông điệp nhân văn và cách kể chuyện tinh tế, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ.

Phiên bản live-action tôn trọng nguyên tác, tôn vinh bộ phim gốc

Còn gì yên tâm hơn khi chính đạo diễn của loạt hoạt hình gốc đích thân ngồi ghế chỉ đạo cho dự án chuyển thể người đóng? Dean Deblois, người đem tới thành công cho bộ ba “Bí Kíp Luyện Rồng” trở lại với toàn quyền sáng tạo cùng dự án live-action.

Vị đạo diễn người Canada chia sẻ: “Chúng tôi vẫn còn nguồn lực để đi sâu hơn một chút vào các nhân vật, để làm phong phú thêm trải nghiệm, để làm cho các cảnh hành động, cảnh bay trở nên dữ dội hơn, nhập vai hơn, đồng thời cũng làm cho các mối quan hệ giữa các nhân vật phong phú và sâu sắc hơn một chút. Hy vọng rằng, trải nghiệm của bộ phim này sẽ là thứ gì đó gợi nhắc sự quen thuộc và hoài niệm của bộ phim đầu tiên, đi cùng với đó là chiều sâu.”

Đạo diễn Dean Deblois trong họp báo “Bí Kíp Luyện Rồng” tại Brazil

Theo Deblois, bộ phim người đóng không tách biệt hoàn toàn khỏi tác phẩm hoạt hình gốc, mà tôn vinh di sản của “Bí Kíp Luyện Rồng” đồng thời đem tới diện mạo mới mẻ: “Chúng tôi tiếp cận phiên bản live-action này với tinh thần tôn trọng những gì đã làm được trước đó và dám mạo hiểm tưởng tượng những gì có thể xảy ra.”

Nhà sản xuất Marc Platt nhận xét: “Dean đã sống trong chính thế giới này cùng với các nhân vật… Đây là điều cực kỳ cần thiết khi tiến hành chuyển thể một phim hoạt hình từng được đông đảo khán giả yêu thích như How to Train Your Dragon.”

Vẹn nguyên giá trị sau một thập kỷ

Với sự đầu tư kỹ lưỡng từ hoạt hình đến âm nhạc, loạt phim này không bị lỗi thời mà vẫn giữ được sức hút thẩm mỹ mạnh mẽ. Hình ảnh sống động, đặc biệt là các cảnh bay, kết hợp với âm nhạc của John Powell giúp “Bí Kíp Luyện Rồng” tạo nên trải nghiệm điện ảnh ấn tượng. Cinemablend nhận xét: “Từng khung hình hoạt họa trong toàn bộ series đều đẹp đẽ”.

Tạo hình của Răng Sún sau hơn 10 năm vẫn đáng yêu, vừa mạnh mẽ lại có chút kỳ bí. Đến với bản live-action, Toothless như bước ra từ phần phim hoạt hình gốc. Tờ Empire thích thú nhận xét: “Toothless kết hợp tính cách thất thường của loài mèo với niềm vui sống của loài chó, nhưng lại có trí thông minh rất “người”.

Dù là trẻ em hay người lớn, khán giả đều có thể tìm thấy điều gì đó để đồng cảm và học hỏi từ câu chuyện của Hiccup và Toothless. Trong khi nhiều tác phẩm hoạt hình phục vụ đối tượng khán giả nhỏ tuổi thường chọn đi đường vòng đối với các chủ đề nặng nề, “Bí Kíp Luyện Rồng” dũng cảm khai thác xung đột cha - con, chiến tranh - hòa bình, mất mát người thân, khái niệm hy sinh. Trang The Guardian khen đây là “một bộ phim gia đình tuyệt vời và có một cảm giác thực tế thú vị về những nguy hiểm liên quan đến việc liều lĩnh vì người khác.”

Trong nhiều cộng đồng - nơi truyền thống được đề cao và khuôn mẫu thường gắn liền với chuẩn mực đạo đức, không ít người trẻ lớn lên với cảm giác mình phải sống theo những gì "được dạy là đúng" để được chấp nhận. Loạt phim “Bí Kíp Luyện Rồng” không chỉ là sản phẩm hoạt hình giải trí – mà là đại diện cho dòng phim Hollywood được đầu tư nghiêm túc, có tư tưởng tiến bộ và chiều sâu nhân văn. Nhân vật chính, Hiccup, là hình ảnh phản chiếu của hàng triệu người trẻ từng cảm thấy mình “sai” chỉ vì khác biệt. Cậu không mạnh mẽ, không ưa bạo lực, không thích đi theo lối mòn và điều đó khiến cậu bị xem thường. Nhưng chính vì dám chất vấn lối tư duy truyền thống, dám nhìn thấy điều tốt đẹp ở “kẻ thù” mà không ai dám tin tưởng, Hiccup đã thay đổi cả xã hội mà mình sống trong đó.

Loạt phim này khơi dậy một điều đơn giản mà mạnh mẽ: Không phải truyền thống nào cũng đúng mãi, và không phải ai sinh ra yếu ớt đều vô dụng. “Bí Kíp Luyện Rồng” giúp người xem – đặc biệt là giới trẻ – có cơ hội lùi lại để nhìn lại những “chân lý” từng được mặc định, và tìm ra tiếng nói riêng của mình trong một thế giới đầy ràng buộc.

“Bí Kíp Luyện Rồng” có hai phiên bản: lồng tiếng và phụ đề. Đặc biệt, tại thị trường Việt Nam, bản lồng tiếng sẽ có sự góp mặt của “Anh trai” Gemini Hùng Huỳnh cùng dàn diễn viên thực lực đến từ Đạt Phi Media như: Đặng Hạnh Phúc, Thiên Quang, Võ Tấn Phát…

Gemini Hùng Huỳnh trong vai Fishlegs