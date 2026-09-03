3 điểm đáng chú ý trên Nothing Phone (4a) Pro khiến người dùng bất ngờ

Thiết kế nhôm unibody cứng cáp và đầm tay

Khác biệt lớn của Nothing Phone (4a) Pro so với các thiết bị cùng tầm giá nằm ở phần khung vỏ nhôm unibody liền khối. Trừ cụm camera và dải đèn LED phía sau, toàn bộ thân máy là một khối thống nhất, mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn và đầm tay.

Độ hoàn thiện tỉ mỉ này khiến Nothing Phone (4a) Pro đem lại trải nghiệm cao cấp không thua kém những dòng máy cao cấp. Thiết kế trong suốt đặc trưng kết hợp cùng giao diện Glyph độc đáo tạo nên nét cá tính riêng biệt cho người sở hữu.

Ảnh: thegioididong.com

Màn hình sáng nét cùng camera mang màu sắc phim ảnh

Nothing Phone (4a) Pro được trang bị màn hình kích thước 6,83 inch với độ sáng tối đa 5000 nits, hiển thị rõ ràng ngay cả khi sử dụng ngoài trời. Màn hình hỗ trợ tần số quét thích ứng 120Hz mượt mà và có thể nâng lên 144Hz khi chơi các tựa game tương thích, giúp hình ảnh chuyển động trơn tru.

Về khả năng chụp ảnh, camera trên Nothing Phone (4a) Pro cho chất lượng hình ảnh ổn định trong điều kiện đủ sáng. Điểm thú vị là máy tích hợp nhiều bộ preset màu sắc mang phong cách phim hoài niệm được chia sẻ từ cộng đồng người dùng, tạo nên chất ảnh riêng mà không cần chỉnh sửa phức tạp.

Ảnh: thegioididong.com

Hệ điều hành Nothing OS nhẹ nhàng và thời lượng pin bền bỉ

Giao diện Nothing OS trên Nothing Phone (4a) Pro được tối giản hóa, loại bỏ các ứng dụng rác để tập trung vào sự mượt mà và tốc độ phản hồi. Kết hợp cùng vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4, máy xử lý nhanh chóng từ các tác vụ đọc báo, mạng xã hội cho đến xem video hay chuyển đổi ứng dụng.

Dù sở hữu viên pin khoảng hơn 5000 mAh, khả năng quản lý điện năng của Nothing Phone (4a) Pro lại rất ấn tượng. Máy giữ pin chờ qua đêm tốt và dễ dàng đạt từ 6 đến 8 tiếng sáng màn hình liên tục trong một ngày làm việc.

Sở hữu Nothing Phone chính hãng với ưu đãi hấp dẫn tại Thế Giới Di Động

Hiện tại, người dùng quan tâm đến dòng điện thoại Nothing Phone đã có thể mua sắm chính hãng tại chuỗi cửa hàng Thế Giới Di Động với mức giá ưu đãi.

Dòng Nothing Phone (4a) 5G phiên bản tiêu chuẩn có giá từ 11.490.000 đồng cho bản 8GB/128GB, bản 8GB/256GB có giá 12.490.000 đồng và bản 12GB/256GB có giá 13.490.000 đồng. Trong khi đó, mẫu Nothing Phone (4a) Pro 5G bản 12GB/256GB được mở bán với giá 15.490.000 đồng.

Khách hàng khi chọn mua Nothing Phone series còn nhận được chương trình giảm ngay 500.000 đồng, quà tặng túi Tote, quạt tản nhiệt cùng gói combo bảo hành toàn diện trị giá đến 2,5 triệu đồng. Bên cạnh đó là chính sách hỗ trợ thu cũ trợ giá đến 4 triệu đồng và trả chậm 0% lãi suất, giúp người dùng dễ dàng nâng cấp thiết bị mới.