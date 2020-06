3 dịch bệnh nguy hiểm trẻ em dễ mắc phải trong mùa mưa

Trẻ em có sức đề kháng yếu nên dễ mắc phải các dịch bệnh nguy hiểm

Hệ miễn dịch của trẻ em còn non yếu và chưa phát triển toàn diện, bởi vậy, trẻ rất dễ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Đặc biệt, các chuyên gia y tế nhận định trong thời gian này, không chỉ Covid-19 có nguy cơ trở lại mà rất nhiều dịch bệnh khác cũng đang bước vào thời kỳ cao điểm khi mùa mưa tới. Cùng tìm hiểu về 03 dịch bệnh nguy hiểm mà trẻ em dễ mắc phải để chủ động bảo vệ sức khỏe cho các bé nhé!

1. Bệnh sốt sét

Mùa mưa đến tạo điều kiện cho muỗi sinh sản, và đây cũng là vật trung gian chủ yếu gây lây lan các dịch bệnh nguy hiểm cho trẻ em, trong đó có sốt rét.

Sốt rét là bệnh truyền nhiễm do ký sinh trùng Plasmodium gây ra, lây truyền qua vết đốt của muỗi Anophen. Khi nhiễm vi-rút sốt rét, người bệnh sẽ có các triệu chứng như ớn lạnh, vã mồ hôi, nhức mỏi,…Tùy vào loại kí sinh trùng nhiễm phải, thể trạng và mức độ nhiễm của người bệnh mà sốt rét có thể chuyển biến thành nhiều mức độ khác nhau.

Ở Việt Nam, sốt rét lây lan mạnh vào đầu và cuối mùa mưa vì đây là thời gian muỗi sinh sản nhiều

Tại Việt Nam, sốt rét thường lây lan mạnh vào tháng 4-5 và tháng 9-10 (đầu và cuối mùa mưa), vì đây là giai đoạn muỗi sinh sản nhiều. Trẻ em là đối tượng có nguy cơ mắc bệnh sốt rét cao nhất. Nếu không chữa trị kịp thời, bệnh có thể gây các hậu quả nghiêm trọng ở trẻ như chậm lớn, gầy yếu, kém thông minh… Đặc biệt, nguồn lây sốt rét có thể kéo dài đến 1-2 năm, vì vậy, hãy đề phòng và chữa trị bệnh một cách triệt để để bảo vệ sức khỏe gia đình.

2. Bệnh bạch hầu

Bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn – nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên. Vi khuẩn này thường xuất hiện ở họng, amidan, mũi, thanh quản,…và tạo thành màng giả màu xám trắng. Vi khuẩn từ các mảng này sẽ tiết ra độc tố và khởi phát với triệu chứng như cảm lạnh thông thường, gây đau họng, đổi giọng, sặc và khó nuốt khi ăn,…. Nặng có thể dẫn đến liệt khẩu, suy hô hấp, hôn mê, thậm chí tử vong.

Bệnh bạch hầu thường xuất hiện ở những tháng cao điểm mùa mưa và trẻ em dưới 15 tuổi là đối tượng dễ mắc bệnh nhất. Bệnh lây lan trực tiếp qua việc tiếp xúc với chất tiết từ đường hô hấp (nói chuyện, hắt hơi, ho,…) hoặc gián tiếp qua những vật dụng trung gian (đồ chơi, khăn lau,…) dính chất bài tiết của người bị nhiễm khuẩn.

Bạch hầu được xem là bệnh hiếm gặp, tuy nhiên gần đây, các ổ dịch bạch hầu lại liên tục xuất hiện khiến nhà nhà lo lắng. Cần có những biện pháp phòng bệnh kịp thời trước khi tình hình trở nên nguy cấp hơn.

3. Bệnh sốt xuất huyết

Sốt xuất huyết không nằm ngoài những dịch bệnh nguy hiểm vào mùa mưa mà trẻ em cần đề phòng. Đây là bệnh do siêu vi trùng Dengue gây ra và lây lan do muỗi vằn hút máu từ người bệnh truyền sang người lành.

Bệnh sốt xuất huyết dễ bùng phát thành dịch mỗi năm và là một trong các bệnh gây tử vong hàng đầu ở trẻ. Với bản tính hiếu động, trẻ em thường thích chơi ở chỗ tối, hơn nữa, thân nhiệt và mồ hôi của trẻ cũng cao hơn người lớn nên đây là đối tượng dễ bị muỗi phát hiện và tấn công nhất. Bệnh sốt xuất huyết ở trẻ em thường khởi phát với triệu chứng sốt cao đột ngột kéo dài từ 2-7 ngày, kèm theo các biểu hiện như: sung huyết dưới da, mệt mỏi, đau họng, buồn nôn,…

Sốt xuất huyết là một trong những bệnh gây tử vong hàng đầu ở trẻ

Để phòng chống dịch bệnh và bảo vệ các bé, bố mẹ cần chú ý các đặc điểm sau:

- Quan tâm đến các triệu chứng ho, sốt của bé ngay từ khi khởi bệnh và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.

- Tăng cường vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi ở, trường học và các khu vực công cộng để các chủng vi-rút cũng như vật chủ trung gian không có cơ hội phát triển.

- Thực hiện các biện pháp phòng bệnh hơn chữa bệnh, dùng xịt hoặc kem chống muỗi cho bé, đặc biệt là ngăn muỗi sinh sản để giảm nguy cơ mắc bệnh do muỗi và côn trùng gây ra.

