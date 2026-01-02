3 con giáp nên đổi thói quen đi chợ nếu không muốn "đốt tiền oan"

Đi chợ tưởng là chuyện nhỏ mỗi ngày, nhưng với nhiều gia đình, chính những thói quen mua sắm lặp đi lặp lại lại âm thầm khiến chi tiêu bị đội lên lúc nào không hay. Xét theo tính cách và cách tiêu tiền, có những con giáp rất dễ “mất tiền oan” khi đi chợ nếu không điều chỉnh lại thói quen. Đặc biệt với 3 con giáp dưới đây, chỉ cần mua sắm theo cảm xúc thêm một thời gian nữa thôi, chi phí sinh hoạt sẽ ngày càng nặng nề mà vẫn không thấy tiết kiệm được bao nhiêu.

Tuổi Mão: Đi chợ theo cảm xúc, thấy rẻ là mua

Người tuổi Mão thường có tâm lý mềm, dễ bị tác động bởi khung cảnh và lời mời chào. Khi đi chợ, tuổi Mão rất hay mua theo cảm giác hơn là kế hoạch. Chỉ cần thấy bảng giá treo thấp hơn bình thường, hoặc nghe người bán nói “hôm nay hàng tươi”, “mua đi kẻo hết”, là sẵn sàng bỏ thêm món vào giỏ, dù ở nhà vẫn còn.

Vấn đề nằm ở chỗ, tuổi Mão ít khi tính toán tổng chi. Mỗi món chỉ hơn kém vài nghìn, nhưng cộng dồn cả buổi chợ lại thành một khoản không nhỏ. Chưa kể nhiều thực phẩm mua theo hứng lại không dùng hết, dẫn đến hư hao, bỏ đi, vừa lãng phí tiền vừa tốn công.

Với tuổi Mão, thay đổi lớn nhất nên bắt đầu từ việc lập danh sách trước khi đi chợ và tập thói quen nhìn tổng hóa đơn thay vì nhìn từng món riêng lẻ. Khi đã có khung chi tiêu rõ ràng, tuổi Mão sẽ nhận ra rằng không phải món nào rẻ cũng nên mua, và không phải hôm nào đi chợ cũng cần đầy tay mới là đủ.

Tuổi Dậu: Kỹ tính nhưng hay mua dư vì sợ thiếu

Tuổi Dậu vốn nổi tiếng cẩn thận và chu đáo, đặc biệt trong chuyện ăn uống gia đình. Chính vì sợ thiếu thốn, người tuổi Dậu thường mua dư hơn nhu cầu thực tế. Rau phải mua nhiều loại, thịt cá luôn mua thêm cho chắc, gia vị thì thấy còn nửa hũ cũng mua phòng hờ. Thoạt nhìn, đây là kiểu đi chợ có tính toán. Nhưng về lâu dài, thói quen mua dư khiến chi phí bị đội lên rất rõ. Thực phẩm tươi không dùng kịp sẽ giảm chất lượng, phải bỏ đi. Đồ khô tích trữ quá nhiều thì quên mất, đến lúc phát hiện ra đã hết hạn.

Điều tuổi Dậu cần điều chỉnh không phải là sự cẩn thận, mà là cách ước lượng nhu cầu thực tế theo bữa ăn, theo số người trong nhà. Khi mua vừa đủ, xoay vòng thực phẩm hợp lý, tuổi Dậu sẽ vừa giữ được sự chu toàn quen thuộc, vừa tránh được cảnh chi tiền nhiều nhưng hiệu quả sử dụng lại thấp.

Tuổi Ngọ: Đi chợ nhanh, quyết nhanh, dễ mua đắt

Người tuổi Ngọ thường bận rộn, không thích la cà chợ búa. Vì vậy, đi chợ với tuổi Ngọ thường diễn ra rất nhanh. Thấy quầy nào tiện đường là ghé, thấy món nào gọn lẹ là lấy, ít khi so giá hoặc cân nhắc nhiều lựa chọn.

Chính thói quen “mua cho xong” này khiến tuổi Ngọ dễ mua phải giá cao hơn mặt bằng chung, đặc biệt là với thịt cá, hải sản hoặc thực phẩm chế biến sẵn. Nhiều món thực tế không đắt vì chất lượng, mà đắt vì tiện. Lâu dần, tổng chi phí đi chợ của tuổi Ngọ thường cao hơn so với các gia đình có cùng nhu cầu.

Với tuổi Ngọ, giải pháp không nằm ở việc đi chợ nhiều hơn, mà là đổi cách đi chợ. Chỉ cần dành thêm vài phút khảo giá, chọn khung giờ mua hợp lý hoặc gom mua một số mặt hàng cố định theo tuần, chi phí sẽ giảm đáng kể mà không làm mất đi sự gọn gàng, nhanh chóng vốn là ưu điểm của tuổi này.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm