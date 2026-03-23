3 con giáp may mắn nhất tiết Thanh Minh

Người xưa vẫn dặn "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", nhất là trong những dịp lễ trọng đại mang đậm tính gia đình như tiết Thanh Minh. Đây không đơn thuần chỉ là ngày rủ nhau đi cắt cỏ, đắp lại nấm mồ cho người đã khuất, mà sâu xa hơn, đó là dịp để con cháu tề tựu, gieo mầm thiện lành và bày tỏ lòng hiếu kính sâu sắc. Giữa tiết trời mùa xuân trong trẻo, cây cối đâm chồi nảy lộc, luồng sinh khí mới cũng bắt đầu lan tỏa khắp đất trời.

Năng lượng phong thủy trong dịp này thường rất mạnh. Những ai sống thiện lương, luôn biết trân trọng gốc gác quê hương sẽ dễ dàng nhận được sự chở che vô hình từ bề trên. Đặc biệt, bước vào Tết Thanh Minh tới đây, vũ trụ sẽ gọi tên 3 con giáp nhận được nhiều hồng phúc nhất. Mọi xui rủi, muộn phiền của những tháng đầu năm dường như sẽ bị cuốn trôi sạch sẽ, nhường chỗ cho lộc lá, sự hanh thông trong công việc và một mái ấm thuận hòa.

1. Tuổi Mùi: Lộc từ tâm hiếu kính đơm hoa kết trái

Đứng đầu trong danh sách nhận được "lộc tổ tiên" dịp Thanh Minh này chính là những người tuổi Mùi. Bản mệnh vốn sinh ra đã mang nét tính cách vô cùng thiện lương, chu đáo và lúc nào cũng đặt tình cảm gia đình lên hàng đầu. Trong cuộc sống thường ngày, tuổi Mùi có thể không phải là người quá khéo léo trong lời ăn tiếng nói, nhưng sự chân thành của họ thì ai cũng thấu. Dịp Thanh Minh này, chính cái tâm hiếu thảo, luôn âm thầm lo toan hương hỏa, dọn dẹp trong ngoài tươm tất của tuổi Mùi đã chạm đến sự chứng giám của bề trên.

Phước báu không ở đâu xa, nó đến ngay từ sự bình an trong tâm hồn. Bước qua dịp lễ này, tuổi Mùi sẽ thấy vận trình của mình đột nhiên sáng bừng lên. Những dự án công việc đang tắc nghẽn bỗng dưng tìm được hướng giải quyết nhờ sự xuất hiện của một vị quý nhân lớn tuổi. Tài chính cũng theo đó mà rủng rỉnh hơn, những khoản nợ cũ hoặc tiền đầu tư ngỡ đã mất nay lại rục rịch quay về. Quan trọng nhất, gia đạo của tuổi Mùi sẽ ngập tràn tiếng cười, vợ chồng thấu hiểu, con cái ngoan ngoãn. Đó chẳng phải là món lộc lớn nhất rồi sao!

2. Tuổi Dần: Khó khăn lùi xa, đón quý nhân tới cửa

Nếu như những tháng đầu năm, tuổi Dần cảm thấy bản thân liên tục vướng phải những chuyện thị phi vặt vãnh hay làm ăn cứ trầy trật "cố mãi không xong", thì tiết Thanh Minh chính là bước ngoặt đổi vận ngoạn mục của bạn. Tiết trời vào xuân, vạn vật sinh sôi rất hợp với hành Mộc của người tuổi Dần, giúp năng lượng bên trong bản mệnh được đánh thức mạnh mẽ. Vốn dĩ là con giáp có bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, tuổi Dần chỉ thiếu một chút "thiên thời, địa lợi" và dịp Thanh Minh này chính là cú hích đó.

Sự phù trợ tâm linh trong dịp này giúp tuổi Dần bỗng nhiên có một cái đầu cực kỳ lạnh và một trực giác nhạy bén vô cùng. Bạn sẽ dễ dàng nhìn thấu đâu là cơ hội vàng, đâu là cạm bẫy cần tránh. Đặc biệt, nhờ phúc phần của gia tiên, tuổi Dần đi ra ngoài dễ gặp được đối tác tốt, những người sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ, chỉ bão đường đi nước bước để mang về những bản hợp đồng giá trị. Lộc lá không tự nhiên rơi xuống từ trên trời, mà nó đến từ chính nỗ lực được "độ" thêm sự may mắn. Hãy cứ mạnh mẽ tiến về phía trước, dọn dẹp sạch sẽ những muộn phiền cũ kỹ trong lòng giống như cách ta dọn cỏ ngày tảo mộ vậy, vận may ắt sẽ tự tìm đến.

3. Tuổi Hợi: Gia đạo viên mãn, tiền tài "tự ấp" vào bờ

Người tuổi Hợi vốn mang số sướng, nhưng cái sướng ấy đôi khi hay bị thử thách bởi những xáo trộn cảm xúc bên trong. Tuy nhiên, khi bước vào tiết Thanh Minh, mọi lo âu, trăn trở của bản mệnh sẽ được dòng nước mùa xuân êm đềm xoa dịu. Đây là khoảng thời gian tuổi Hợi cảm nhận rõ rệt nhất sự gắn kết của tình thân. Chỉ cần một nén nhang thành tâm cúng bái, một bữa cơm quây quần bên cha mẹ ông bà, cũng đủ để tuổi Hợi thu hút nguồn năng lượng dương cực lớn.

Trong dịp này, lộc của tuổi Hợi thiên về đường điền sản và tích lũy. Sẽ có những tin vui bất ngờ liên quan đến mua bán nhà cửa, đất đai hoặc những khoản lợi nhuận khấm khá từ công việc kinh doanh phụ. Bên cạnh đó, sức khỏe của các thành viên trong gia đình cũng có những chuyển biến tích cực, người ốm nhanh khỏi, người khỏe lại càng dồi dào sinh lực. Tuổi Hợi hãy cứ giữ vững sự bao dung, tính xởi lởi trời cho của mình, vì người xưa có câu "sởi lởi trời cho", tâm càng an tịnh, thiện lành thì phúc lộc đổ về gia môn càng cuồn cuộn không ngừng.

Suy cho cùng, vận mệnh của mỗi con người dẫu có được an bài hay ưu ái đến đâu thì gốc rễ vẫn nằm ở chữ "Tâm". Tiết Thanh Minh nhắc nhở chúng ta về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Bất kể bạn thuộc con giáp nào, chỉ cần giữ trọn hiếu đạo, làm việc thiện, sống chân thành thì lộc lá, bình an sớm muộn cũng sẽ đơm hoa rực rỡ trong chính ngôi nhà của bạn.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)