3 con giáp may mắn nhất ngày 13/8

Ngày Kỷ Mùi, đúng vào mùng 1 tháng Bính Thân, mang mệnh ngày là lửa trên trời, nhưng lại được nâng đỡ bởi sao Tỉnh thuộc hành Mộc, tạo nên một sự kết hợp thú vị giữa cái ấm của lửa và cái vươn lên của cây cối đầu mùa thu. Chi Mùi của ngày bắt tay cùng Hợi và Mão tạo thành thế tam hợp Mộc cục, giống như ba mầm cây cùng gặp đúng lúc đất vừa được tưới. Ngày này lại rơi đúng vào mùng 1 tháng 7 âm lịch, một cột mốc khởi đầu, khiến vận may của ba tuổi càng có cơ sở để lớn dần trong những tuần kế tiếp chứ không chỉ dừng lại trong một ngày.

Tuổi Mão

Tuổi Mão trong ngày này nổi bật ở khía cạnh quý nhân và duyên gặp gỡ. Một người từng chỉ quen sơ giao có thể bất ngờ trở thành người giới thiệu một cơ hội đáng giá, hoặc một cuộc gặp gỡ ban đầu chỉ mang tính xã giao lại mở ra một mối quan hệ gắn bó hơn nhiều so với tưởng tượng. Mão vốn khéo trong giao tiếp, ngày này lại được thêm một lớp thiện cảm tự nhiên khiến người đối diện dễ tin tưởng hơn hẳn ngày thường.

Lời khuyên dành cho tuổi Mão là: Đừng ngại chủ động bắt chuyện với một người mới quen trong ngày 13/8, dù chỉ là một câu hỏi thăm rất nhỏ. Duyên lành của ngày này thường bắt đầu từ những cuộc trò chuyện tưởng chừng không quan trọng.

Tuổi Mùi

Là chủ nhân của ngày, tuổi Mùi lại được vận may chiếu vào đúng phần công việc và sự nghiệp. Một kế hoạch được chuẩn bị kỹ từ trước có thể chính thức được bật đèn xanh, hoặc một vị trí quan trọng hơn được đề nghị đúng lúc tuổi Mùi còn đang do dự có nên chủ động xin hay không. Vì ngày này trùng với thời điểm mở đầu một tháng âm lịch mới, những gì tuổi Mùi bắt tay vào làm trong ngày 13/8 có xu hướng kéo dài ảnh hưởng tốt sang cả những tuần sau đó.

Lời khuyên dành cho tuổi Mùi là: Nếu có một việc quan trọng cần khởi động, hãy chọn chính ngày 13/8 để bắt đầu thay vì lùi lại. Một khởi đầu đúng lúc thường tiết kiệm được rất nhiều công sức về sau.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi đón nhận phần lộc rõ nhất ở khía cạnh tài chính trong ngày này. Có thể là một khoản thu từ một việc làm thêm ngoài dự tính, hoặc một cơ hội hợp tác nhỏ mang lại nguồn thu đều đặn nếu được nắm bắt đúng lúc. Dòng tiền của tuổi Hợi trong ngày 13/8 không đến ồ ạt mà đến theo kiểu chắc chắn, giống như một cái cây được tưới đủ nước sẽ lớn chậm nhưng bền, không phải kiểu bùng lên rồi tắt ngay sau đó.

Lời khuyên dành cho tuổi Hợi là: Với khoản thu nhận được trong ngày này, hãy ưu tiên dùng một phần để đầu tư lâu dài thay vì tiêu ngay cho những nhu cầu trước mắt. Vận tài chính của ngày 13/8 hợp với việc gieo trồng hơn là gặt hái vội vàng.

Ba tuổi Mão, Mùi, Hợi trong ngày 13/8 giống như ba mầm cây cùng bén rễ vào một mảnh đất tốt ngay thời điểm mở đầu tháng mới. Điều đáng nói là mầm cây nào cũng cần thời gian để lớn, không có chuyện gieo hôm trước hái quả hôm sau. Quý nhân của Mão cần được vun đắp bằng sự chân thành lâu dài, công việc của Mùi cần được theo đuổi đến cùng thay vì bỏ dở giữa chừng, còn khoản lộc của Hợi cần một cái đầu kiên nhẫn để không vội tiêu hết trong phút chốc. Giữ được nhịp đều đặn ấy, cả ba tuổi đều có thể đi một chặng dài hơn nhiều so với chỉ riêng ngày 13/8 này.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.