3 con giáp may mắn nhất ngày 12/8

Ngày Mậu Ngọ, nhằm 30/6 Âm lịch, mang nạp âm Thiên Thượng Hỏa, tức lửa trên trời. Đây là loại lửa không cháy âm ỉ mà bừng lên rõ ràng, dễ thấy, giống như một tia nắng cuối cùng của mùa hạ trước khi nhường chỗ hẳn cho tiết thu đang len lỏi vào từng buổi sáng. Chi Ngọ của ngày bắt tay cùng Dần và Tuất tạo thành thế tam hợp Hỏa cục, cả ba tuổi này vì vậy cùng đứng trong vùng sáng của một ngày hiếm khi lặp lại nguyên vẹn như vậy. Điều đáng nói là thứ ánh sáng ấy không rọi vào cùng một chỗ cho cả ba, mỗi tuổi nhận được một phần quà khác nhau, tùy vào việc họ đang cần gì nhất lúc này.

Tuổi Dần

Trong ba tuổi, tuổi Dần là người cảm nhận rõ nhất một cánh cửa cơ hội vừa hé mở. Có thể là một lời mời tham gia một dự án mới toanh, nghe qua tưởng mạo hiểm nhưng càng nghĩ kỹ càng thấy đáng thử. Cũng có thể chỉ là một cuộc trò chuyện tình cờ với người có tầm nhìn xa hơn, gợi mở cho tuổi Dần một hướng đi chưa từng nghĩ tới trước đó. Ngày này thuận cho việc bắt đầu hơn là việc tiếp tục kéo dài những gì đã cũ.

Lời khuyên dành cho tuổi Dần là: Nếu một cơ hội xuất hiện trong ngày 12/8 khiến tim đập nhanh hơn một chút, đừng vội gạt đi vì thấy lạ lẫm. Hãy dành một buổi tối để cân nhắc nghiêm túc thay vì từ chối ngay theo phản xạ, vì phần lớn tiếc nuối sau này thường đến từ những cơ hội bị bỏ qua chỉ vì phản ứng quá nhanh.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất trong ngày này lại nghiêng về khoản tài chính, với một sự chắc chắn khác hẳn tuổi Dần. Một khoản tiền từng cho vay lâu ngày có thể được trả lại đúng lúc đang cần, hoặc một quyết định đầu tư nhỏ đã ấp ủ từ trước bỗng có đủ tín hiệu để thực hiện. Điều thú vị là tuổi Tuất ngày 12/8 có trực giác tài chính khá nhạy, dễ nhận ra đâu là cơ hội thật và đâu chỉ là lời mời chào nghe hay nhưng rỗng.

Lời khuyên dành cho tuổi Tuất là: Tin vào trực giác của mình khi đánh giá một khoản chi hay một lời đề nghị đầu tư, nhưng vẫn nên hỏi thêm một người có kinh nghiệm trước khi đặt bút ký bất cứ điều gì. Trực giác tốt kết hợp với một lời xác nhận khách quan luôn chắc chắn hơn là chỉ nghe theo cảm giác một mình.

Tuổi Ngọ

Là chủ nhân của ngày, tuổi Ngọ lại tìm thấy điều quý giá nhất ở khía cạnh tình cảm và các mối quan hệ gần gũi. Một người bạn cũ có thể chủ động liên lạc sau một thời gian dài im ắng, hoặc một thành viên trong gia đình bất ngờ dành cho tuổi Ngọ một sự quan tâm ấm áp hơn thường lệ. Ngọn lửa của ngày không chỉ cháy trong công việc mà còn sưởi ấm cả những mối dây tình cảm tưởng như đã nguội.

Lời khuyên dành cho tuổi Ngọ là: Đừng để sự bận rộn thường ngày che mất một tín hiệu quan tâm nhỏ từ người thân. Một tin nhắn phản hồi kịp thời có thể giữ ấm một mối quan hệ lâu hơn tuổi Ngọ tưởng, trong khi im lặng dù vô tình cũng dễ khiến người kia chùn tay không dám mở lời lần nữa.

Ba tuổi tuổi Dần, Tuất, Ngọ trong ngày 12/8 giống như ba ngọn lửa cùng cháy lên từ một đốm sáng chung, mỗi tuổi rực rỡ theo cách riêng nhưng đều cần một bàn tay biết giữ để không tắt vội. Cơ hội của tuổi Dần cần thời gian để chín thay vì vội vàng nắm bắt rồi buông; khoản lộc của Tuất cần một cái đầu tỉnh táo để không tiêu tan chỉ sau vài ngày; sự ấm áp mà Ngọ nhận được cần được đáp lại bằng sự chân thành tương xứng. Một ngày vượng khí chỉ thật sự có ý nghĩa khi người ta biến nó thành điều gì đó bền vững hơn một cảm giác vui thoáng qua.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.