3 con giáp có duyên làm giàu từ đất - mua bán nhỏ cũng có lộc, lời đều cả năm

1. Tuổi Sửu – Vững vàng, thực tế, càng giữ đất càng nở lộc

Tuổi Sửu vốn chậm mà chắc. Duyên đất của tuổi này thể hiện ở việc họ không ham lời nhanh, không chạy theo cơn sốt, nhưng lại luôn biết chọn mảnh đất đúng vị trí – đúng giá trị thật.

Vì sao Sửu làm giàu từ đất dễ?

- Giỏi quan sát giá trị thật, ít bị dụ bởi “chiêu cam kết”.

- Thích tài sản vật chất hơn lời nói → chọn được đất pháp lý rõ, khó lỗ.

- Tính kỷ luật → giữ đất đủ lâu để thấy chu kỳ tăng giá.

Kiểu đất hợp với tuổi Sửu:

- Đất thổ cư nhỏ 30–60m² khu dân cư hiện hữu.

- Đất hẻm rộng, gần chợ trường → thanh khoản cao.

- Đất cũ nhưng vị trí tốt → sửa nhẹ là tăng giá.

Cách để tuổi Sửu lời đều cả năm:

- Chọn đất nhỏ trước, không vay quá 40% giá trị.

- Giữ 1–2 năm, không lướt sóng.

- Tập trung 1 khu vực quen thuộc thay vì tản mạn.

2. Tuổi Tuất – Nhạy thông tin, “tìm được deal” tốt bất ngờ

Nếu tuổi Sửu giỏi giữ đất, thì tuổi Tuất lại giỏi… tìm cơ hội. Họ có duyên gặp đúng người bán, đúng thời điểm giảm giá, hoặc phát hiện ra mảnh đất “hơi xấu trên giấy nhưng đẹp ở thực tế”.

Duyên đất của tuổi Tuất nằm ở đâu?

- Nhanh nhạy với tin rao “chủ cần bán gấp”.

- Giao tiếp tốt → dễ thương lượng được giá mềm.

- Dám đi khảo sát thực địa → phát hiện giá trị thật hơn so với tin rao.

Kiểu bất động sản hợp tuổi Tuất:

- Đất cần thanh khoản nhanh (chủ bán gấp).

- Đất nền mini khu dân cư đang mở rộng.

- Nhà cũ cấp 4 nhưng có đất sạch → mua – sửa – bán là lời.

Gợi ý để tuổi Tuất lời đều:

- Luôn dành thời gian khảo sát thực tế 3–5 mảnh/tuần.

- Không ôm nhiều, chỉ xoay 1–2 mảnh nhỏ.

- Tập trung mua “đất thật” thay vì chạy theo dự án mới.

3. Tuổi Hợi – Mua chắc, giữ bền, làm giàu từ sự ổn định

Tuổi Hợi là kiểu người tưởng “lành tính”, nhưng lại có vận đất rất ổn. Họ không thích rủi ro, không thích thị trường ồn ào, nhưng lại giữ được tài sản lâu và đúng lúc, nhờ đó lộc từ đất tự nhiên mà đến.

Vì sao tuổi Hợi dễ giàu nhờ đất?

- Không đảo danh mục liên tục → hạn chế thua lỗ.

- Tính cách nhẹ nhàng → dễ thương lượng với người bán.

- Không tham, chỉ mua mảnh vừa túi tiền → ít áp lực nợ.

Loại đất hợp tuổi Hợi:

- Đất thổ cư nhỏ, khu an ninh, dân cư đông.

- Đất có đường trước nhà thoáng, dễ tăng giá.

- Đất ngoại ô gần trường – chợ – khu công nghiệp.

Cách để tuổi Hợi lời bền:

- Chỉ mua đúng tài sản trong khả năng trả 70–80%.

- Giữ tối thiểu 18–36 tháng.

- Chọn khu vực có dân vào ở thật, không phải “quy hoạch trên giấy”.

Lời khuyên chung: Làm giàu từ đất không cần lớn – chỉ cần đúng

Dù là Sửu – Tuất – Hợi, để “mua bán nhỏ mà lời đều”, cần ghi nhớ 4 nguyên tắc sau:

Nguyên tắc 1: Mua giá tốt hơn mua đúng thời điểm.

Nguyên tắc 2: Ưu tiên đất có người ở thật, không mua đất… đang nằm trên bản vẽ.

Nguyên tắc 3: Không vay quá 40% tổng giá trị.

Nguyên tắc 4: Tập trung 1 khu vực để nắm mặt bằng giá.

Đất không phải lúc nào cũng sốt, nhưng người có duyên thì chỉ cần mua đúng – giữ đúng – bán đúng, lộc sẽ về tự nhiên.

Thông tin mang tính chất tham khảo