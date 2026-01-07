3 con giáp có cát tinh hỗ trợ, may mắn nhất tháng 12 âm, chốt hạ năm Ất Tỵ trong sự giàu sang, viên mãn

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp được đánh giá cao bởi tư duy thông minh cùng sự nhạy bén với thời cuộc, nhanh chóng nắm bắt các xu hướng mới. Với sự lanh lợi này, tuổi Tý luôn đi trước người khác một bước và gặt hái được nhiều thành công. Giỏi quan sát và phân tích, con giáp tuổi Tý còn biết cách tránh được rủi ro. Điều đó giúp con giáp tuổi Tý luôn biết bảo toàn tài sản của mình nên cuộc sống ngày một đủ đầy, thịnh vượng.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tý nằm trong số những con giáp có cuộc sống viên mãn bậc nhất, càng về cuối năm lại càng thành công và giàu có.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ, được các cát tinh như Long Đức, Tử Vi và Ngọc Quý chiếu rọi, tuổi Tý sẽ thấy rõ sự may mắn trong cuộc sống nói chung và tài chính cá nhân nói riêng. Trong tử vi, sao Long Đức tượng trưng cho sự nhân ái, cao quý và đoan chính, có khả năng hóa giải tai ương hoặc bệnh tật.

Được sao Ngọc Quý tương trợ, con giáp tuổi Tý sẽ luôn gặp may mắn trong chuyện làm ăn, kinh doanh. Trong khi đó, sao Tử Vi còn được biết đến với tên gọi sao Đế Tọa, chuyên chủ về quan lộc, tức là sao của sự nghiệp. Có sao Tử Vi chiếu rọi, con giáp này chỉ cần nỗ lực thì sự nghiệp luôn thuận lợi, việc có được cuộc sống sung túc, thịnh vượng chỉ là vấn đề thời gian.

Tháng 12 âm, nếu nói về những con giáp may mắn và giàu có bậc nhất mà không tuổi Tý thì sẽ là một thiếu sót lớn. Tử vi học có nói, tháng 12 âm, lục hợp chiếu rọi sẽ mang đến cho tuổi Tý tất cả những gì mà họ mong muốn, từ tiền bạc cho đến tình cảm. Công việc thuận lợi, sự nghiệp không ngừng thăng tiến, thu nhập ngày càng cao hơn giúp họ thoải mái chi tiêu dịp cuối năm. Ngoài ra, con giáp tuổi Tý sẽ còn đón nhận những tin vui khác trong cuộc sống, chốt hạ năm Ất Tỵ trong sự đủ đầy, viên mãn.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là một trong những con giáp luôn sở hữu nguồn năng lượng tích cực, tươi vui, lạc quan, từ đó thu hút vận may. Con giáp này cũng rất giỏi giang, đa tài, thích hợp với nhiều ngành nghề và có thể thành công trong nhiều vai trò. Đây chính những ưu điểm giúp tuổi Tỵ đạt được thành tựu, sở hữu cuộc sống giàu có, đủ đầy.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tỵ có sự hỗ trợ của nhiều cát tinh mà đáng nói nhất trong số đó chính là sao Thiên Giải. Đây là một cát tinh chịu trách nhiệm cho việc giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, đề phòng và giảm tai họa, đồng thời mang lại phúc thọ và may mắn đặc biệt. Được sao tốt này chiếu rọi cũng giống như việc sở hữu một tấm bùa hộ mệnh tuyệt vời có thể giúp con giáp tuổi Tỵ vượt qua khó khăn, thử thách và đi tới thành công rực rỡ trong cuộc sống.

(Ảnh minh họa)

Ngoài sao Thiên Giải, tuổi Tỵ còn có sự hỗ trợ của 2 cát tinh khác là Kim Ngư và Bát Tọa nên sẽ được quý nhân tương trợ đúng lúc. Kim Ngư là sao tốt tượng trưng cho sự giàu có và thành công, còn Bát Tọa là sao tốt chủ về sự vinh hiển, học vấn, thi cử. Những người tuổi Tỵ dù đang công tác hay đang đi học cũng sẽ dễ gặt hái kết quả tốt trong năm Ất Tỵ.

Giống như tuổi Tý, sau khi vượt qua tháng 10 âm nhiều thử thách, tuổi Tỵ cũng là con giáp sẽ có màn lột xác ngoạn mục trong tháng 12 âm tới với những thành công bất ngờ. Tử vi học có nói, đây là thời kỳ đỉnh cao của con giáp tuổi Tỵ, khi họ không những may mắn về chuyện tình cảm, mà sẽ đón nhiều lộc lá trong công việc. Điều này giúp tuổi Tỵ có thể mua sắm được những tài sản giá trị dịp cuối năm, hoặc tích cóp để đầu tư làm ăn trong năm Bính Ngọ 2026.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp vừa thông minh lại sắc sảo, bản lĩnh và quyết đoán. Với những ưu điểm ấy, con giáp tuổi Dậu chỉ cần chăm chỉ và nỗ lực là sẽ dễ gặt hái đạt được thành công lớn trong sự nghiệp. Tuổi Dậu còn là bậc thầy trong việc đầu tư và quản lý tài chính nên cuộc sống của họ và gia đình luôn sung túc, đủ đầy.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội. Sao Kim Quỹ chủ về sự giàu có, vận may trong sự nghiệp cũng như có quý nhân trợ giúp.

Đã chia tay với vận xui từ đầu tháng 9 âm, thế nhưng phải đến tháng 12 âm sắp tới, tuổi Dậu mới chính thức tìm được những cơ hội tốt trong chuyện làm ăn giúp họ lội ngược dòng viên mãn. Cụ thể, tử vi học có nói, tháng 12 âm, tuổi Dậu sẽ nằm trong số những con giáp nhiều tiền bậc nhất. Được tam hợp chống lưng, con giáp tuổi Dậu sẽ phất lên như diều gặp gió. Dù họ làm công ăn lương hay tự kinh doanh buôn bán thì cũng đều được quý nhân giúp đỡ, mọi sự đều hanh thông. Cộng với khả năng quản lý tài chính đỉnh cao của mình, tuổi Dậu sẽ luôn biết cách phân bổ thu nhập một cách hợp lý và đầu tư thông minh, giúp sự thịnh vượng của họ luôn được bền vững.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.