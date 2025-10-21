3 con giáp cần cẩn trọng tuần 20-26/10: Học dễ xao nhãng, tiền tài bị hao hụt

Tuần mới 20-26/10 mang đến nguồn năng lượng biến động cho 12 con giáp. Trong khi một số người gặp nhiều thuận lợi trong học tập và công việc, thì ba con giáp dưới đây lại được dự báo nên đi chậm lại đôi chút để tránh sai sót, phân tán tư tưởng hoặc vướng vào chuyện hao tài không đáng có. Vận trình tuần này không xấu, nhưng thử thách nằm ở chính cách họ giữ tâm thế và kiểm soát cảm xúc.

Tuổi Ngọ: Dễ mất tập trung, cần giữ nhịp học ổn định

Tuần này, tuổi Ngọ chịu ảnh hưởng của sao Thiên La, dễ gặp tình trạng "đầu óc bay nhảy", đang làm việc này lại nghĩ sang việc khác. Người tuổi Ngọ vốn nhanh nhạy và giàu năng lượng, nhưng chính vì thế mà đôi khi họ ôm đồm quá nhiều, khiến việc học hay công việc bị xao nhãng.

Đặc biệt, với những ai đang trong giai đoạn ôn tập hoặc chuẩn bị thi, nên tránh học muộn về đêm và đừng để mạng xã hội cuốn đi sự tập trung. Nếu biết chia thời gian hợp lý, vận trình của tuổi Ngọ vẫn có thể chuyển biến tốt, vì sao Tả Phù vẫn âm thầm hỗ trợ đường học hành.

Tài chính tuần này cũng cần kiểm soát, hạn chế chi tiêu cảm tính, đặc biệt là mua sắm "để giải tỏa stress". Giữ được tâm an là giữ được ví.

Tuổi Thìn: Cảm xúc chi phối, dễ sai vì nóng vội

Tuổi Thìn bước vào tuần mới với sao Bạch Hổ chiếu mệnh, báo hiệu sự bồn chồn, dễ mất kiên nhẫn. Trong môi trường học tập hoặc làm việc nhóm, người tuổi Thìn nên thận trọng với lời nói. Một câu nói vô tình hoặc phản ứng nóng nảy có thể khiến họ đánh mất cơ hội tốt hoặc làm ảnh hưởng đến ấn tượng trong mắt người khác.

Về học hành, đây không phải là tuần để "chạy nước rút". Thay vì học quá tải, tuổi Thìn nên tập trung vào việc củng cố nền tảng, chỉnh lại kế hoạch. Càng bình tĩnh, kết quả càng khả quan.

Tài vận tuần này không thuận, vì vậy đừng đầu tư hoặc "liều thử vận may". Nhiều khoản tưởng nhỏ nhưng cộng lại có thể khiến túi tiền hao hụt đáng kể.

Tuổi Hợi: Nhiều việc cùng lúc, dễ mệt mỏi tinh thần

Người tuổi Hợi tuần này chịu tác động từ sao Tiểu Hao, khiến vận học hành và tài lộc có dấu hiệu chậm lại. Dù có cố gắng, kết quả vẫn chưa được như kỳ vọng, dễ nảy sinh cảm giác chán nản.

Tuổi Hợi cần đặc biệt chú ý đến giấc ngủ và tinh thần. Khi não mệt, trí nhớ và khả năng tập trung giảm rõ rệt. Lời khuyên là nên tạm nghỉ, sắp xếp lại thời khóa biểu học tập, tránh học dồn dập hoặc nhận quá nhiều việc một lúc.

Tài chính tuần này cũng có điềm "hao vì cảm xúc", dễ chi tiêu để mua sắm, ăn uống, tặng quà cho người khác mà quên mất bản thân. Nên giữ lại một phần dự phòng để tránh thiếu hụt vào cuối tháng.

Lời nhắn tuần này

Với tuổi Ngọ, Thìn và Hợi, đây là tuần để chậm lại, cân bằng và quan sát. Khi năng lượng giảm, mọi thứ không hẳn là mà xám hoàn toàn, "vũ trụ" chỉ đang nhắc rằng đã đến lúc cần điều chỉnh. Chỉ cần kiểm soát tốt cảm xúc, tập trung vào từng việc nhỏ, vận may sẽ sớm quay trở lại.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.