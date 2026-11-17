Bản tin vận may ngày thứ Tư 18/11 xin phép được bắt đầu từ buổi sáng. Lúc 4 giờ 20 theo giờ Việt Nam, Mặt Trăng rời cung Bảo Bình để sang cung Song Ngư, nên ai thức dậy sớm sẽ thấy lòng dịu đi, đầu óc bớt sắc cạnh và những điều mơ hồ tối qua bỗng thành hình. Đến 12 giờ 06 trưa, Mặt Trăng tạo góc vuông với Sao Thiên Vương, giống như một cơn mưa rào bất chợt: Kế hoạch bị đổi, tin nhắn đến bất ngờ, cuộc hẹn lệch giờ. Hơn 16 giờ 30 chiều, Mặt Trời vuông góc với Sao Mộc, đó là lúc nắng gắt nhất, ai cũng dễ thấy mình đang giỏi hơn thực tế, dễ hứa nhiều và chi nhiều. Cuối cùng, lúc 17 giờ 46, Mặt Trăng tam hợp với Sao Thủy và trời quang hẳn: Trò chuyện dễ vào lòng, ý nghĩ dễ nói thành lời, những điều khó nói bỗng nhẹ đi. Trong bản tin này, ba chòm sao thuộc nguyên tố Nước là những người nhận được nhiều nắng ấm nhất.

Cự Giải: Vùng trời ấm nhất

Mặt Trăng là chủ tinh của Cự Giải, và hôm nay Mặt Trăng lại ở trong cung Nước cùng nguyên tố với bạn, nên Cự Giải có cảm giác như được về nhà sau một ngày dài ngoài đường. Vùng vận nổi bật là gia đình và tinh thần. Một cuộc gọi hỏi thăm từ người thân, một bữa cơm chiều ấm hơn thường lệ, hay một món ăn quen thuộc bỗng ngon lạ đều có thể xảy ra.

Người đang có chuyện canh cánh về nhà cửa hay người thân sẽ thấy hướng giải quyết rõ hơn. Chuyện công việc cũng nhờ thế mà bớt căng, vì Cự Giải đọc được tâm trạng của người khác và biết nói đúng lúc. Có một mẹo nhỏ: Khi cơn mưa rào buổi trưa ập tới, hãy nhớ rằng đó chỉ là thay đổi nhỏ, không phải ai đó cố tình làm khó bạn. Mang theo chiếc ô là sự bình tĩnh, rồi buổi tối sẽ đến với bạn dịu dàng nhất.

Song Ngư: Có mưa rào, nhưng là mưa mát

Mặt Trăng đang ở ngay cung của mình, nên Song Ngư nhạy hơn bình thường: Trực giác tốt, mắt nhìn người rõ, ý tưởng đến mà không cần nghĩ nhiều. Người làm nghề sáng tạo như viết lách, vẽ, thiết kế, âm nhạc sẽ thấy cảm hứng ùa về. Vùng vận nổi bật của Song Ngư là sáng tạo và các mối quan hệ tinh thần. Cơn mưa rào lúc 12 giờ 06 rơi trúng Song Ngư nhiều nhất, có thể là một thay đổi kế hoạch, một ý tưởng chớp nhoáng hay một người bất ngờ liên lạc, nhưng đó là cơn mưa mát chứ không phải cơn bão.

Nếu bạn cảm thấy mình đang nghĩ ra một hướng đi khác với dự định, đừng vội gạt nó đi. Lời nhắc dành cho Song Ngư là: Tin vào cảm giác đầu tiên khi gặp người mới, nhưng với những con số và hợp đồng, hãy kiểm tra thêm một lần nữa, vì trực giác giỏi chưa chắc đã giỏi tính toán.

Bọ Cạp: Nắng gắt buổi chiều, trời quang buổi tối

Bọ Cạp là chòm sao mà Mặt Trời và Sao Thủy đang cùng đi qua, và buổi tối thứ Tư lại có Mặt Trăng tam hợp với Sao Thủy. Điều ấy có nghĩa là đầu óc Bọ Cạp rất tỉnh, nói chuyện sâu sắc và thuyết phục. Vùng vận nổi bật của chòm sao này là giao tiếp và thông tin. Một cuộc trò chuyện quan trọng, một tin tức giúp bạn hiểu ra vấn đề đã mắc kẹt, hay một lời tâm sự khiến mối quan hệ gần nhau thêm đều có thể đến vào khoảng 17 giờ 46 trở đi.

Người làm kinh doanh, bán hàng, tư vấn cũng hợp để chốt những cuộc nói chuyện cần sự thấu hiểu. Nhưng buổi chiều có nắng gắt: Mặt Trời vuông Sao Mộc khiến Bọ Cạp dễ hứa quá lời và tiêu quá tay. Mẹo nhỏ là hãy chờ đến khi trời quang rồi mới nói điều quan trọng, và với những lời hứa lớn, cứ chậm lại ít nhất một nhịp.

Phần còn lại của bản tin dành cho những chòm sao thuộc nhóm cung biến đổi như Song Tử, Xử Nữ, Nhân Mã. Họ có thể thấy cơn mưa rào buổi trưa đến bất ngờ hơn những chòm khác, nhưng cứ yên tâm, chỉ cần linh hoạt đổi kế hoạch một chút là mọi chuyện sẽ êm. Còn với tất cả chúng ta, ngày thứ Tư vẫn rất hợp cho một việc đơn giản: Uống đủ nước, ăn một bữa ấm và nói với một người mình thương rằng hôm nay họ làm tốt lắm. Bản tin kết thúc tại đây, hẹn gặp lại bạn ở bản tin ngày mai.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.