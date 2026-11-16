3 chòm sao may mắn nhất ngày thứ Ba 17/11

Thứ Ba vốn là ngày dễ bị lãng quên, không đầu tuần mà cũng chưa tới giữa tuần. Nhưng bầu trời ngày 17/11 thì không hề lặng. Mặt Trăng ở cung Bảo Bình suốt cả ngày, mang theo tinh thần tò mò, thích kết nối và hay nghĩ khác người. Lúc 14 giờ 44 theo giờ Việt Nam, Mặt Trăng tạo góc hài hòa với Sao Kim, một khoảnh khắc nhẹ nhàng, dễ chịu. Đến 18 giờ 48, Mặt Trăng tròn đúng một nửa, gọi là Trăng bán nguyệt đầu tiên của chu kỳ, thời điểm người ta thường thôi ngồi nghĩ và bắt đầu quyết. Rồi từ khoảng 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, Mặt Trăng đứng đối diện Sao Mộc, sau đó là Sao Hỏa, hai hành tinh vừa gặp nhau ở cung Sư Tử, năng lượng lớn, hào phóng, nhưng dễ quá tay. Ba khoảnh khắc ấy lần lượt rơi vào ba chòm sao: Thiên Bình, Song Tử và Nhân Mã.

Cuộc gọi thứ nhất, 14 giờ 44: Thiên Bình

Chiều thứ Ba, khi cơn buồn ngủ sau bữa trưa vừa kịp ập đến, điện thoại của Thiên Bình sáng lên. Có thể là một lời khen bất ngờ, một lời mời cà phê, hay một người đã lâu không liên lạc nhắn hỏi thăm. Sao Kim là chủ tinh của Thiên Bình, và Mặt Trăng chạm vào nó đúng lúc Sao Kim vừa quay đầu đi thuận, nên mọi chuyện liên quan đến tình cảm, sắc đẹp và các mối quan hệ đều dịu đi trông thấy.

Người đang yêu có thể thấy hai bên dễ nói chuyện hơn, người đang có hiểu lầm dễ tìm được cách làm lành. Người thích làm đẹp hay mua sắm cũng hợp để chọn một món đáng tiền, vì mắt thẩm mỹ của Thiên Bình đang rất tinh. Có một điều nhỏ xíu: Thiên Bình hay nói "ừ" cho vui lòng mọi người, nhưng chiều nay hãy thử nói "để mình xem lại lịch" ít nhất một lần.

Cuộc gọi thứ hai, 18 giờ 48: Song Tử

Cuộc gọi này đến vào lúc đường phố chật nhất và đầu óc người ta mệt nhất, nhưng lại dành cho người có sẵn ý tưởng trong đầu. Trăng bán nguyệt đầu tiên là lúc kế hoạch bắt đầu thành việc thật, và Song Tử, vốn thuộc nguyên tố Khí cùng nhịp với Mặt Trăng đang ở Bảo Bình, dễ hiểu nhịp này nhất. Chuyện giao tiếp, đàm phán và chốt thông tin là sở trường của Song Tử trong khung giờ này.

Một cuộc nói chuyện nghiêm túc về công việc, một quyết định đã chần chừ cả tuần, hay một câu trả lời đang chờ ai đó thốt ra đều có thể diễn ra suôn sẻ. Sao Thủy, chủ tinh của Song Tử, đã đi thuận trở lại, nên thông tin cũng rõ ràng hơn so với những ngày trước. Song Tử chỉ cần chú ý một điều: Chốt thì chốt, nhưng hãy ghi lại ngày giờ và con số ra giấy, vì nhanh miệng đôi khi khiến mình quên điều vừa hứa.

Cuộc gọi thứ ba, 20 giờ 30 trở đi: Nhân Mã

Cuộc gọi cuối cùng là cuộc gọi lớn nhất, và nó dành cho Nhân Mã. Sao Mộc là chủ tinh của Nhân Mã, và lúc này Sao Mộc đang đứng cạnh Sao Hỏa ở cung Sư Tử, tạo góc hài hòa với cung của bạn. Nói theo cách dễ hiểu, hành tinh may mắn của bạn đang có thêm sức. Từ tối đến đêm, Nhân Mã dễ nhận được những tin về mở rộng: Một cơ hội học hành, một lời mời đi xa, một công việc mới hay một ý tưởng có thể sinh lợi. Người làm kinh doanh có thể nhận được đơn hàng hay lời đề nghị hợp tác.

Người đang nghĩ đến chuyện thay đổi môi trường sống hay làm việc có thể thấy một ô cửa hé mở. Tuy nhiên, khi Mặt Trăng đối diện Sao Mộc và Sao Hỏa, mọi thứ có xu hướng thổi phồng, dễ hứa quá lời và tiêu quá tay. Mẹo nhỏ cho Nhân Mã là ngủ một đêm trước khi ký, chuyển tiền hay trả lời "đồng ý" cho bất cứ điều gì lớn.

Nếu chòm sao của bạn không có tên ở đây cũng đừng buồn. Những chòm sao thuộc nhóm cung cố định như Bảo Bình, Sư Tử, Bọ Cạp và Kim Ngưu có thể thấy buổi tối hơi căng, vì Trăng bán nguyệt đầu tiên luôn kéo theo chút áp lực phải quyết định. Cách tốt nhất là chậm lại một nhịp, uống ngụm nước, hít một hơi dài rồi làm tiếp. Còn nếu cuộc gọi của vũ trụ đến đúng lúc bạn đang bận, cứ yên tâm: Người ta nói trời không gọi một lần, ngày mai sẽ gọi lại.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.