3 chòm sao may mắn nhất ngày 4/8

Ngày 4/8 rơi đúng vào giữa mùa Sư Tử, khoảng thời gian Mặt Trời di chuyển qua cung hoàng đạo thứ năm trong vòng tròn 12 cung, kéo dài từ 23/7 đến 22/8 hằng năm. Đây cũng là lúc Mặt Trăng bước vào pha khuyết, tức giai đoạn ánh sáng thu hẹp dần sau kỳ trăng tròn cuối tháng 7, thường được xem là thời điểm phù hợp để buông bớt những gì không cần thiết và nhìn lại thay vì bắt đầu ồ ạt. Trong chiêm tinh học phương Tây, 12 cung hoàng đạo được chia thành bốn nhóm nguyên tố là Lửa, Đất, Khí và Nước, mỗi nhóm gồm ba cung tạo thành một thế tam hợp, tức ba cung cùng nguyên tố nằm cách đều nhau trên vòng tròn hoàng đạo, được xem là hỗ trợ và cộng hưởng năng lượng cho nhau.

Nhóm Lửa gồm Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã. Ngày 4/8, khi Mặt Trời đang thắp sáng đúng cung Sư Tử, cả ba cung trong tam hợp Lửa đều được hưởng lợi, chỉ có điều mỗi cung nhận một phần quà khác nhau tuỳ vào hành tinh chủ quản, tức hành tinh biểu trưng riêng cho tính cách và năng lượng của từng cung.

1. Sư Tử

Đây là mùa của chính Sư Tử, khi Mặt Trời đi ngang qua đúng cung của mình, giống như được đứng dưới ánh đèn sân khấu sáng nhất trong năm. Ngày 4/8, Sư Tử dễ trở thành tâm điểm một cách rất tự nhiên, có thể là một ý tưởng được cả nhóm tán thưởng, một lời khen từ người mình không ngờ tới, hoặc đơn giản là cảm giác tự tin hiếm có khi đứng trước đám đông. Đây là thời điểm thuận lợi để trình bày điều mình ấp ủ, xin một cơ hội mới hoặc đơn giản là lên tiếng thay vì im lặng như thường ngày. Lời khuyên dành cho Sư Tử là: Cứ toả sáng nhưng đừng quên nhường lại một phần ánh đèn cho người xung quanh, mùa của mình sẽ trọn vẹn hơn nếu không đi một mình.

2. Bạch Dương

Là một trong hai người bạn đồng hành của Sư Tử trong tam hợp Lửa, Bạch Dương được sao Hoả, hành tinh chủ quản của cung mình, tiếp thêm sự quyết đoán và tinh thần dám nghĩ dám làm. Ngày 4/8, Bạch Dương dễ đưa ra một quyết định mà trước đó còn lưỡng lự, có thể là gật đầu nhận một công việc mới, chủ động đề xuất thay vì chờ người khác gợi ý, hoặc bắt tay vào một dự án cá nhân đã ấp ủ từ lâu. Năng lượng của ngày này thiên về hành động hơn là suy nghĩ quá nhiều. Lời khuyên dành cho Bạch Dương là: Hành động nhanh là lợi thế, nhưng hãy dành năm phút kiểm tra lại chi tiết trước khi chốt, tốc độ và cẩn trọng hoàn toàn có thể đi cùng nhau.

3. Nhân Mã

Người bạn đồng hành còn lại trong tam hợp Lửa là Nhân Mã, được sao Mộc, hành tinh tượng trưng cho may mắn và sự mở rộng, chiếu sáng trong ngày này. Ngày 4/8, Nhân Mã dễ đón nhận một tin vui đến bất ngờ, có thể là một lời mời hợp tác đến từ xa, một cơ hội học hỏi hoặc đi xa mở ra đúng lúc, hoặc một khoản thu nhỏ nhưng vui đến từ đam mê cá nhân. Sao Mộc đi qua mang lại cảm giác lạc quan, muốn mở rộng thay vì thu mình. Lời khuyên dành cho Nhân Mã là: Cứ đón nhận cơ hội mới, nhưng hãy tự hỏi bản thân điều đó có thật sự nằm trong mục tiêu dài hạn hay chỉ là hứng thú nhất thời, sao Mộc mang tới thì nhiều, phần giữ lại tuỳ mình chọn lọc.

Nhìn chung, ngày 4/8 là ngày mà cả tam hợp Lửa cùng được Mặt Trời và các hành tinh chủ quản tiếp sức, người được chú ý, người được hành động, người được may mắn. Nhưng Mặt Trăng đang khuyết cũng là một lời nhắc nhẹ nhàng rằng không phải lúc nào cũng cần lao về phía trước, đôi khi giữ được năng lượng tốt của ngày lại nằm ở việc biết dừng đúng lúc và nhìn lại điều gì thật sự đáng giữ. Ba chòm sao Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã có thể tận dụng ngày này để làm điều mình vẫn ngại làm, nhưng cũng nên dành một khoảng lặng cuối ngày để nhìn lại, điều gì nên tiếp tục và điều gì nên để đó. Ánh sáng của tam hợp Lửa rực rỡ, nhưng biết cách giữ lửa mới là điều làm nên khác biệt.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.