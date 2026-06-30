Đúng 8h sáng ngày 1/7, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên toàn quốc. Đây là thời điểm hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước và phụ huynh đồng loạt tra cứu kết quả sau kỳ thi diễn ra đầu tháng 6/2026.

Để tra cứu điểm thi nhanh, chính xác và hạn chế tình trạng quá tải khi lượng truy cập tăng cao, thí sinh có thể lựa chọn một trong ba hình thức dưới đây.

Cách 1: Tra cứu điểm thi trên VTC News

Báo Điện tử VTC News mở hệ thống tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố dữ liệu, tra điểm thi nhanh và chính xác nhất tại địa chỉ http://vtcnews.vn/tra-cuu-diem-thi.html .

Đây là trang tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT của VTC News, cập nhật dữ liệu từ Bộ GD&ĐT để giúp thí sinh biết điểm thi tốt nghiệp THPT một cách nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí.

Để tra cứu điểm thi, thí sinh thực hiện theo 2 bước:

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://vtcnews.vn/tra-cuu-diem-thi.html

Bước 2 : Học sinh, phụ huynh nhập Số báo danh vào ô tra cứu, sau đó nhấn “Tìm kiếm” để xem điểm từng môn và kết quả của kỳ thi.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi nhanh và chính xác nhất trên hệ thống tra cứu của Báo Điện tử VTC News.

Thí sinh chỉ cần nhập số báo danh vào ô tra cứu, sau đó nhấn “Tìm kiếm” để xem điểm từng môn thi và tổng kết quả kỳ thi. Giao diện được thiết kế đơn giản, giúp việc tra cứu diễn ra nhanh chóng, thuận tiện trên cả máy tính và điện thoại.

Cách 2: Tra cứu trên hệ thống của Bộ GD&ĐT

Bên cạnh các cơ quan báo chí, Bộ GD&ĐT cũng công bố điểm thi trên hệ thống quản lý kỳ thi tại địa chỉ chính thức http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/

Thí sinh và phụ huynh thực hiện theo hướng dẫn:

Bước 1 : Truy cập địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login .

Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cấp trước kỳ thi để đăng nhập,

Bước 2: Nhập số CCCD/CMND/ĐDCD và mã đăng nhập, mã xác nhận và Nhấn vào phần "TRA CỨU" để xem điểm các bài thi, môn thi của mình.

Đây là hệ thống dữ liệu chính thức do Bộ GD&ĐT quản lý.

Giao diện hệ thống tra cứu điểm thi Tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT năm 2026.

Cách 3: Tra cứu trên website của Sở GD&ĐT

Cùng thời điểm Bộ GD&ĐT công bố điểm, Sở Giáo dục và Đào tạo 34 tỉnh, thành phố cũng cập nhật kết quả trên cổng thông tin điện tử của địa phương.

Thí sinh truy cập website của Sở GD&ĐT nơi đăng ký dự thi, nhập số báo danh theo hướng dẫn để xem điểm thi. Chẳng hạn, địa chỉ tra cứu điểm thi trên cổng tra cứu của Sở GD&ĐT Hà Nội tại https://tracuu.hanoi.edu.vn

Sở GD&ĐT 34 tỉnh, thành phố công bố điểm thi của thí sinh trên cổng thông tin điện tử của từng địa phương. (Ảnh: Giao diện tra cứu điểm thi của Sở GD&ĐT Hà Nội).

Việc công bố đồng thời trên nhiều hệ thống giúp giảm áp lực truy cập và tạo thuận lợi cho thí sinh trong quá trình tra cứu.

Sau khi biết điểm, thí sinh cần kiểm tra kỹ kết quả từng môn thi. Nếu có căn cứ cho rằng điểm số chưa phản ánh đúng bài làm, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo theo thời gian và quy trình do Bộ GD&ĐT quy định.

Bên cạnh đó, thí sinh cần theo dõi đầy đủ lịch đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung. Việc đăng ký đúng thời hạn và sắp xếp thứ tự nguyện vọng hợp lý sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả xét tuyển vào ngành học, trường học mong muốn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi trên cả nước, tiếp tục là kỳ thi có quy mô lớn nhất trong năm. Kết quả kỳ thi vừa được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa là căn cứ để nhiều cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng thực hiện công tác tuyển sinh.