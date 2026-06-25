Cách đây không lâu, có một đoạn video viral trên MXH và khiến netizen không khỏi xúc động. Trong video, cậu con trai mồ hôi nhễ nhại đẩy cửa bước vào nhà. Trên tay cậu là một chiếc túi nilon trong suốt, cậu đưa cho mẹ và nói: "Con tặng mẹ này".

Thấy vậy, người mẹ không khỏi tò mò hỏi xem bên trong có gì. Lúc này, đứa trẻ cẩn thận lấy từng món đồ ra ngoài. Món đầu tiên là một chiếc ly sứ màu kem có in hình chú nai nhỏ kèm theo một chiếc thìa xinh xắn. Chiếc ly quá đỗi dễ thương khiến trái tim người mẹ như tan chảy. Tiếp đó, cậu con trai lại lôi ra một chiếc kẹp tóc hình chiếc nơ. Cậu bé vậy mà lại biết rằng phái nữ đều thích những món phụ kiện xinh đẹp như thế này. Cuối cùng, cậu lấy ra một sợi dây chun buộc tóc và bảo: "Cái này là sợi chun màu đen mà mẹ đang thiếu ạ".

Dù là một cậu con trai nhưng đứa trẻ lại có tâm tư vô cùng tinh tế, tỉ mỉ đến mức biết rõ mẹ mình đang thiếu một sợi chun buộc tóc màu đen. Ngày hôm đó chính là sinh nhật của người mẹ, cô vốn đang chạnh lòng vì chồng mình không có bất kỳ biểu hiện chúc mừng nào. Chẳng thể ngờ, cậu con trai lại đội trời nắng nóng chạy ra ngoài để tự tay chọn cho mẹ những món quà ấm áp đến thế. Người mẹ đã xúc động đến mức nước mắt rơi lã chã.

Trên hành trình nuôi dạy con cái, dù có đôi lúc chúng ta cảm thấy phiền muộn, có đôi lúc nổi cáu, nhưng chỉ cần cảm nhận được tình yêu thương sâu sắc mà con dành cho mình, chúng ta sẽ thấy mọi vất vả đều hoàn toàn xứng đáng. Nếu con bạn có 3 biểu hiện dưới đây, điều đó chứng tỏ con đang yêu mẹ "đến tận cùng", khiến người mẹ nào cũng có cảm giác hạnh phúc ngập tràn.

Sự tinh tế và thấu hiểu của con cái chính là điểm tựa tinh thần vững chắc giúp người mẹ xua tan mọi mệt mỏi (Ảnh minh họa)

Thường xuyên quan tâm và chăm sóc mẹ

Trước đây, cũng từng có một video gây chú ý trên mạng xã hội. Một người mẹ vì một mình chăm sóc 3 đứa con nhỏ dẫn đến kiệt sức và ngất xỉu ngay trên sàn nhà. Nghe thấy tiếng động lớn, 3 đứa trẻ đang ngồi ăn cơm ở bàn ăn gần đó hầu như không có phản ứng gì đáng kể. Trừ đứa nhỏ nhất chạy lại ngó qua một cái, 2 đứa trẻ còn lại vẫn thản nhiên ngồi ăn cơm tiếp, hoàn toàn không mảy may quan tâm xem mẹ mình đang gặp chuyện gì.

Trước đây, cũng từng có một video gây chú ý trên mạng xã hội. Một người mẹ vì một mình chăm sóc 3 đứa con nhỏ dẫn đến kiệt sức và ngất xỉu ngay trên sàn nhà. Nghe thấy tiếng động lớn, 3 đứa trẻ đang ngồi ăn cơm ở bàn ăn gần đó hầu như không có phản ứng gì đáng kể. Trừ đứa nhỏ nhất chạy lại ngó qua một cái, 2 đứa trẻ còn lại vẫn thản nhiên ngồi ăn cơm tiếp, hoàn toàn không mảy may quan tâm xem mẹ mình đang gặp chuyện gì.

Khi chứng kiến cảnh tượng đó, cư dân mạng đã không tiếc lời chỉ trích, cho rằng những đứa trẻ này quá vô tâm khi để mặc người mẹ nằm trên sàn nhà lạnh lẽo mà không hề hỏi han. Trong cuộc sống, nếu cha mẹ vất vả nuôi con khôn lớn nhưng đến khi bản thân cần sự trợ giúp nhất, con cái lại biểu hiện thái độ bàng quan, thờ ơ thì bất cứ người làm cha làm mẹ nào cũng sẽ cảm thấy lạnh lòng, đau xót.

Ngược lại, nếu đứa trẻ biết quan tâm khi mẹ mệt mỏi, biết chăm sóc khi mẹ ốm đau, người mẹ sẽ thực sự được sưởi ấm bởi tình yêu thương đó. Những cử chỉ săn sóc chủ động và chân thành từ con cái chính là minh chứng rõ ràng nhất của một đứa trẻ có trí tuệ cảm xúc cao, biết thấu hiểu và sẻ chia. Nhận được sự quan tâm ấm áp này từ tận đáy lòng của con, người mẹ sẽ có thêm động lực mạnh mẽ để vượt qua mọi mệt mỏi thường nhật, và chỉ số hạnh phúc trong gia đình cũng từ đó mà chạm đỉnh.

Con thường xuyên nói lời "cảm ơn"

Một số người mẹ thường có quan niệm rằng người trong một nhà thì không cần phải khách sáo, vẽ chuyện nói lời cảm ơn làm gì. Chính vì tư duy đó nên trong thực tế, chúng ta rất dễ bắt gặp một mô-típ gia đình quen thuộc: Người mẹ ôm đồm hết mọi việc đến mức kiệt quệ, còn những đứa con lại dửng dưng xem đó là điều hiển nhiên và không biết ơn. Hệ quả là người mẹ luôn sống trong sự ấm ức, đầy rẫy những lời oán trách và chỉ trích.

Cuốn sách nổi tiếng Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu có đề cập rằng bày tỏ sự biết ơn cũng là một cách để thể hiện tình yêu thương. Bởi lẽ, hành động "nói lời cảm ơn" thực chất là đang truyền đi một thông điệp: "Con nhìn thấy sự vất vả và hy sinh của mẹ, đồng thời con thực lòng trân trọng, công nhận và tôn trọng những điều mẹ đã làm". Dù cha mẹ luôn hy sinh vì gia đình, vì con cái một cách vô điều kiện, nhưng những tổn hao ấy vẫn rất cần được thấu hiểu và khẳng định giá trị.

Một câu cảm ơn của con cái hay của người bạn đời chính là sự công nhận lớn nhất đối với giá trị của người mẹ, giúp họ có thêm động lực và cảm thấy hạnh phúc hơn. Các bậc phụ huynh có thể dẫn dắt con bằng cách chủ động cảm ơn con trước, ví dụ như cảm ơn con vì đã rót nước giúp, cảm ơn con vì đã lấy giày hộ, hay cảm ơn con vì đã kiên nhẫn chờ đợi.

Khi cha mẹ dùng hành động để dạy con rằng "phải biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ từ người khác", đứa trẻ sẽ dần học được cách bày tỏ lòng biết ơn. Nhờ đó, dòng chảy tình yêu thương trong gia đình sẽ được luân chuyển, giúp nâng chất lượng hạnh phúc của tổ ấm lên một tầm cao mới.

Học cách sẻ chia và nói lời cảm ơn giúp sợi dây tình cảm giữa mẹ và con cái ngày càng thêm khăng khít (Ảnh minh họa)

Sẵn sàng chia sẻ đồ ngon, vật đẹp với mẹ

Khi con đang ăn một món đồ rất ngon, nếu mẹ thử xin con một chút mà đứa trẻ khăng khăng khư khư giữ lấy, một mẩu nhỏ cũng không chịu cho, cảm giác lúc đó sẽ là sự hụt hẫng và thất vọng. Thực ra, cha mẹ chẳng mấy khi muốn tranh ăn với con trẻ, cái họ cần là thái độ của con. Nếu con sẵn sàng nhường lại một phần món đồ ăn yêu thích của mình cho mẹ, người mẹ sẽ có cảm giác mạnh mẽ rằng mình đang được yêu thương. Bởi lẽ trong cuộc sống thường nhật, các bậc làm cha làm mẹ luôn có xu hướng ưu tiên những thứ ngon nhất, tốt nhất cho con cái trước tiên.

Nhiều đứa trẻ khi đi học mẫu giáo, thỉnh thoảng lại lục tìm trong ba lô để lấy ra những chiếc bánh ngọt được phát ở trường mang về cho mẹ vì thấy món này ngon nên muốn mang về để mẹ nếm thử. Những khoảnh khắc nhỏ bé đó thực sự sưởi ấm trái tim các bà mẹ, khiến họ cảm thấy việc được làm mẹ của con là một điều vô cùng may mắn.

Nhiều người thường tự hỏi ý nghĩa của việc sinh con là gì? Ý nghĩa đó không phải để mưu cầu sự báo đáp trong tương lai, mà chính là để trong suốt quá trình nuôi dạy đứa trẻ ấy, cha mẹ liên tục nhận được những tín hiệu của "việc được yêu thương". Đó chính là ý nghĩa nguyên bản và trọn vẹn nhất của hành trình làm cha mẹ.