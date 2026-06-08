27 giây thần thánh khiến 1 mỹ nhân được khen đẹp nhất Việt Nam, lật tung showbiz không tìm ra người thứ 2

Những ngày gần đây, mạng xã hội TikTok bất ngờ lan truyền một đoạn video dài vỏn vẹn 27 giây trích từ bộ phim Mộng Phù Hoa. Không có tình tiết gay cấn hay kỹ xảo hoành tráng, đoạn clip vẫn thu hút hàng trăm nghìn lượt xem nhờ một yếu tố duy nhất: nhan sắc của Kim Tuyến. Trong tạo hình mỹ nhân Sài Gòn xưa, nữ diễn viên khiến nhiều khán giả không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp sang trọng, đài các và đầy hoài niệm.

Nội dung của lấy cảm hứng từ những giai thoại về cuộc đời Cô Ba Trà, tái hiện bối cảnh Nam Kỳ lục tỉnh và Sài Gòn những năm 1930-1940. Phim kể về cuộc đời nhiều thăng trầm của Ba Trang - từ cô gái nghèo bị gia đình gả bán, trải qua những biến cố đau đớn để rồi trở thành mỹ nhân nổi tiếng bậc nhất Sài thành. Bên cạnh câu chuyện tình yêu và danh vọng, tác phẩm còn phản ánh thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ, nơi nhan sắc vừa là món quà vừa là lời nguyền.

Về nhân vật, Kim Tuyến đảm nhận vai Ba Trang, được xây dựng dựa trên nguyên mẫu có thật là - người từng được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân Sài Gòn". Trong phim, Ba Trang là cô gái có nhan sắc nổi bật nhưng số phận đầy bi kịch. Từ một thiếu nữ quê mùa ngây thơ, cô liên tục bị người thân lợi dụng, bị ép gả, bị đẩy vào những mối quan hệ đầy toan tính rồi cuối cùng rơi vào chốn lầu xanh. Cuộc đời Ba Trang là hành trình từ một cô gái trong sáng trở thành mỹ nhân nổi tiếng nhưng luôn bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, tiền bạc và tình ái.

Đoan clip viral nhờ nhan sắc của Kim Tuyến trong Mộng Phù Hoa

Kim Tuyến xuất hiện với tạo hình đậm chất mỹ nhân Sài Gòn đầu thế kỷ XX với ngũ quan hoàn hảo: gương mặt trái xoan thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt dài hơi xếch nhẹ cùng làn da nâu quyến rũ. Cô nàng nổi bật dưới lớp trang điểm cổ điển cùng mái tóc uốn gợn, búi thấp hoặc vấn kiểu quý cô Sài Gòn xưa khiến Kim Tuyến toát lên vẻ đẹp sang trọng, hoài cổ.

Trong những phân cảnh được cắt ghép trên TikTok, ánh mắt của Kim Tuyến thường là điểm gây ấn tượng mạnh nhất: buồn, nhiều tâm sự, nhưng vẫn có nét cuốn hút rất riêng. Chỉ một cái ngoái đầu hay một nụ cười thoáng qua cũng đủ tạo cảm giác như bước ra từ những bức ảnh màu phục dựng của Sài Gòn thập niên 1930. Chính thần thái này khiến nhiều khán giả hiện nay bất ngờ và gọi cô là một trong những mỹ nhân đẹp nhất màn ảnh Việt.

Một số bình luận của netizen:

- Nhân vật đẹp thật sự chứ không phải đẹp qua lời những nhân vật khác trong phim.

- Bả đẹp thật mà, bả đẹp khủng khiếp, lần đầu khen 1 người mà không sợ phải nói dối.

- Đệ nhất mỹ nữ không hề hữu danh vô thực. Đẹp mà tưởng thần không á.

- Kim Tuyến đẹp nhất Việt Nam rồi, không ai hơn được bả.

- Hồng nhan hoạ thuỷ, đẹp quá thì tình duyên lại lận đận.

Bước ngoặt đưa Kim Tuyến đến gần công chúng diễn ra vào năm 2006 khi cô giành giải Nhì cuộc thi Phụ nữ Thế kỷ XXI. Với chiều cao 1m72 cùng ngoại hình nổi bật, người đẹp nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn và bén duyên với phim ảnh. Từ đó, cô từng bước khẳng định vị thế qua hàng loạt dự án được khán giả yêu thích như Chuyện Tình Đảo Ngọc, Cát Nóng, Ngủ Với Hồn Ma, Tuổi Thanh Xuân, Mộng Phù Hoa...

Không được đào tạo bài bản về diễn xuất từ đầu, Kim Tuyến từng theo học tại RMIT University Vietnam trước khi lập gia đình khá sớm. Sau những biến cố trong hôn nhân, cô trở thành mẹ đơn thân khi tuổi đời còn trẻ - 21 tuổi. Thay vì rút lui khỏi nghệ thuật, nữ diễn viên lựa chọn trở lại mạnh mẽ hơn, từng bước xây dựng tên tuổi bằng chính thực lực. Những trải nghiệm trong cuộc sống cũng giúp cô có thêm chiều sâu để hóa thân vào các nhân vật nhiều số phận, nhiều giằng xé nội tâm.

Những năm gần đây, Kim Tuyến tiếp tục chuyển mình với các vai diễn trưởng thành, gai góc hơn ở cả địa hạt truyền hình lẫn điện ảnh như Vợ Hiền Mới Ác, Mẹ Biển, Nữ Luật Sư... Năm 2023, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú như một sự ghi nhận cho những đóng góp bền bỉ đối với nghệ thuật nước nhà. Bước sang tuổi U40, Kim Tuyến vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc gần như không bị thời gian tác động. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, nữ nghệ sĩ đều thu hút ống kính nhờ visual sang trọng, vóc dáng thon gọn cùng phong cách thời trang ngày càng đẳng cấp. Chính vì vậy, việc cô được đề cử trong cuộc bình chọn Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 không khiến nhiều người bất ngờ.

Ngoài dấu ấn trong lĩnh vực nghệ thuật, Kim Tuyến còn được biết đến là người khá nhạy bén trong kinh doanh. Nhờ vậy, nữ diễn viên xây dựng được khối tài sản đáng ngưỡng mộ với nhiều bất động sản giá trị. Cô sở hữu một căn nhà mặt tiền tại khu vực trung tâm TP.HCM, được tận dụng làm quán cà phê kết hợp không gian điện ảnh, bên cạnh nơi ở là một căn hộ cao cấp tại khu Nam thành phố. Điều này phần nào cho thấy cuộc sống ổn định và thành quả sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật nghiêm túc của Kim Tuyến.