27 đứa trẻ bỗng dưng ập vào nhà, cách ứng xử của người mẹ nhận mưa lời khen: IQ và EQ đều cao vút!

Mới đây, một câu chuyện xảy ra tại Quý Dương, Quý Châu (Trung Quốc) đã gây bão mạng xã hội.

Một cậu bé vừa tốt nghiệp tiểu học ban đầu chỉ định mời 3 - 5 người bạn thân về nhà tụ tập chia tay, thế nhưng cuối cùng lại có tới 27 người bạn kéo đến, gần như là nửa sĩ số lớp học. Trước tình huống dở khóc dở cười này, cách xử lý ung dung, khéo léo của người mẹ đã nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng, được ca ngợi là "sách giáo khoa thực chiến" về giáo dục gia đình.

Tình huống "bất khả kháng" và phản ứng điểm 10 của người mẹ

Sự việc diễn ra khá đơn giản. Cậu bé chuẩn bị tốt nghiệp tiểu học, sắp sửa chia tay để bước vào các trường trung học cơ sở khác nhau. Vì quá lưu luyến tình bạn 6 năm gắn bó dưới mái trường tiểu học, cậu đã chủ động bàn với bố mẹ muốn mời vài người bạn thân về nhà tụ tập để lưu giữ những kỷ niệm đẹp.

Để ủng hộ con, người mẹ đã chu đáo đi mua trước bánh kẹo, nước ngọt, dưa hấu và chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn theo quy mô nhỏ khoảng 3 đến 4 người. Thế nhưng, vào đúng ngày hẹn, vừa mở cửa ra, người mẹ đã hoàn toàn ngỡ ngàng: Hành lang dài chật kín học sinh. Sau khi đếm sĩ số, có tổng cộng 27 học sinh đến dự hẹn, căn hộ nhỏ bỗng chốc trở nên chật chội và náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Khi đối mặt với việc hàng chục đứa trẻ đột ngột ập đến, phản ứng đầu tiên của hầu hết bố mẹ sẽ là bực bội, nổi cáu. Họ có thể mắng con ngay tại trận vì tội không báo trước, cằn nhằn nhà cửa chật chội, áp lực tiếp khách quá lớn, thậm chí là thẳng thừng từ chối không cho các bé vào nhà.

Nếu người mẹ nổi giận trước mặt bạn bè, lòng tự trọng của cậu bé sẽ tổn thương sâu sắc, buổi tiệc chia tay đầy ý nghĩa sẽ biến thành nỗi ám ảnh tâm lý đi theo suốt cuộc đời. Nhưng không, người mẹ ấy không hề lộ ra một chút thiếu kiên nhẫn nào.

Đối mặt với lời chào đồng thanh của lũ trẻ, cô dịu dàng chào đón tất cả vào nhà, bao dung ôm trọn sự náo nhiệt ngoài dự kiến. Việc bảo vệ lòng tự tôn của con trước tiên chính là điểm đáng quý nhất ở người mẹ này.

Bài học thực tế về "chữ tín" và những đứa trẻ có giáo dưỡng

Sau khi ổn định chỗ ngồi cho lũ trẻ, người mẹ nhận ra số bánh kẹo chuẩn bị trước đó đã nhanh chóng hết sạch, nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn không đủ. Thay vì qua loa đại khái tìm lý do đuổi khéo các cháu về, cô lập tức ra ngoài mua thêm rau củ quả, thay đổi hoàn toàn thực đơn đơn giản dự tính ban đầu.

Hiểu rõ hệ tiêu hóa của học sinh tiểu học còn non nớt, không hợp với đồ ăn quá nhiều dầu mỡ hay thịt cá nặng nề, cô đã lên lại thực đơn gồm 13 món ăn gia đình thanh đạm kết hợp với canh tươi ngon. Do bàn ăn trong nhà có hạn, những đứa trẻ cũng chủ động chia nhau ăn theo từng đợt, giúp buổi tụ tập diễn ra vô cùng trật tự.

Bằng hành động thực tế, người mẹ đã dạy con rằng: Một khi đã gửi đi lời mời thì phải nghiêm túc thực hiện. Đây là bài học sống động về lòng tin và sự tôn trọng lời hứa mà sách vở trường học khó lòng truyền tải hết được.

Nhìn vào những đứa trẻ đến làm khách, người ta càng thấy rõ sự giáo dục tốt từ gia đình của các em. 27 đứa trẻ không một ai đi tay không, mỗi em đều tự chuẩn bị trái cây, đồ ăn vặt hoặc những món quà nhỏ. Bước vào nhà, các em không tự tiện lục lọi đồ đạc cá nhân, không làm ầm ĩ, tự giác phân tán ra phòng khách, ban công để trò chuyện và cực kỳ giữ chừng mực suốt buổi.

Một đứa trẻ có thể tụ họp được một nửa sĩ số lớp chứng tỏ cậu bé có tính cách chân thành, cởi mở. Việc cả nhóm trẻ đều cư xử lịch thiệp cũng phản ánh gián tiếp rằng môi trường sống hàng ngày của các em rất ấm áp và bao dung. Chính sự cởi mở, thấu hiểu lâu dài của cha mẹ đã tiếp thêm dũng khí để con chủ động kết bạn, sở hữu nhân duyên cực tốt và xây dựng được mô hình giao tiếp xã hội lành mạnh.

Người mẹ trong câu chuyện trên hiểu rất rõ rằng: Ở lứa tuổi tiểu học, tình bạn và cách đối nhân xử thế cũng quan trọng y như điểm số. Cô đã giúp con hoàn thành một nghi thức chia tay trọn vẹn, lưu giữ những ký ức thanh xuân quý giá nhất, đồng thời bồi dưỡng cho con một nhân sinh quan rộng mở khi đối xử với mọi người xung quanh.

Trên chặng đường trưởng thành của trẻ, điểm số chỉ quyết định việc chuyển cấp trong ngắn hạn, nhưng EQ và nhân sinh quan mới là yếu tố quyết định cả cuộc đời dài phía trước. Cha mẹ bớt đi một chút lo âu, bớt một phần khắt khe, thêm một phần bao dung và tạo điều kiện cho con được giao lưu lành mạnh, đứa trẻ mới có thể lớn lên một cách rực rỡ, sở hữu những mối quan hệ tốt đẹp và vững vàng hơn khi bước chân vào xã hội.