2.500 nhà thuốc Long Châu đồng hành Sandoz phát huy "điểm chạm y tế đầu tiên" nâng cao nhận thức cộng đồng về tuân thủ điều trị kháng sinh

Buổi lễ có sự tham dự của PGS.TS.BS Trần Văn Ngọc - Chủ Tịch Hội Hô hấp TP.HCM; ông Peter Stenico - Chủ tịch Khối Quốc tế tại Sandoz, ông Charaf Eddine Kadri - Tổng Giám đốc Sandoz Việt Nam; bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu; cùng ban lãnh đạo của các đơn vị và đại diện cơ quan báo chí.

Đại diện Long Châu, Sandoz và Hội Hô hấp TP.HCM tại lễ ký kết hợp tác chiến lược, cam kết đồng hành nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng kháng sinh.

Sự kiện đánh dấu bước tiến trong quan hệ hợp tác của các đơn vị, với tầm nhìn chung chăm sóc sức khỏe người dân theo hướng bền vững, mở rộng khả năng tiếp cận và hỗ trợ về kháng sinh cho cộng đồng thông qua vai trò của dược sĩ và hệ thống nhà thuốc hiện đại. Sáng kiến này kết nối chuyên môn toàn cầu từ Sandoz, chuyên môn y khoa của Hội Hô hấp TP.HCM cùng mạng lưới 2.500 nhà thuốc bao phủ rộng khắp cả nước của Long Châu.

Nhằm nâng cao nhận thức người dân về sử dụng thuốc an toàn, Long Châu, Sandoz và Hội Hô hấp TP.HCM khởi động chương trình, mở rộng "điểm chạm y tế đầu tiên" và các nền tảng số để lan tỏa các thông tin y khoa chính xác đến người dân, gia tăng hiểu biết cộng đồng về kháng sinh. Đội ngũ chuyên gia y tế, dược sĩ hỗ trợ tư vấn, giúp người bệnh hiểu đúng và tuân thủ đúng trong suốt quá trình điều trị.

Hợp tác còn hướng đến nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ dược sĩ thông các chương trình đào tạo với chuyên gia đầu ngành.

Song song, nhiều chương trình nâng cao năng lực chuyên môn cho các nhân viên y tế cũng được triển khai. Các khóa đào tạo tập trung vào cập nhật kiến thức y khoa về các bệnh lý nhiễm trùng đường hô hấp, chuẩn hóa thực hành dược, nâng cao kỹ năng tư vấn và hỗ trợ cộng đồng về tuân thủ điều trị kháng sinh. Trong đó, Hội Hô hấp TP.HCM với vai trò là đối tác chuyên gia y tế sẽ cung cấp các hướng dẫn lâm sàng, đảm bảo tính chính xác về mặt khoa học cho toàn bộ tài liệu giáo dục; đồng thời hỗ trợ chuyển tải các bằng chứng y khoa thành những hướng dẫn thực tiễn và dễ tiếp cận. Long Châu cùng Sandoz phối hợp chặt chẽ, đảm bảo các chương trình diễn ra xuyên suốt với sự tham gia đông đảo của chuyên viên y tế. Đây là bước đi quan trọng giúp đội ngũ Long Châu tiếp tục phát huy vai trò dược sĩ cộng đồng, chăm lo và bảo vệ sức khỏe người dân bằng sự tận tâm và chuyên môn vững vàng.

PGS.TS.BS Trần Văn Ngọc - Chủ Tịch Hội Hô hấp TP.HCM chia sẻ về vai trò của việc tuân thủ đúng phác đồ điều trị kháng sinh.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, PGS.TS.BS Trần Văn Ngọc - Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM khẳng định: "Việc giúp bệnh nhân hiểu và tuân thủ đúng phác đồ điều trị kháng sinh là một phần quan trọng trong việc cải thiện kết quả điều trị và góp phần vào việc đối phó với tình trạng kháng thuốc kháng sinh. Sự hợp tác này mở ra cơ hội chuyển tải các hướng dẫn dựa trên bằng chứng vượt ra ngoài môi trường lâm sàng và đi đến các điểm tương tác cộng đồng hàng ngày, nơi dược sĩ có thể cung cấp hỗ trợ kịp thời và có ý nghĩa."

Ông Charaf Eddine Kadri - Tổng Giám đốc Sandoz Việt Nam kỳ vọng hợp tác đa phương sẽ tạo nền tảng chăm sóc sức khỏe cộng đồng hiệu quả, bền vững và toàn diện.

Ông Charaf Eddine Kadri - Tổng Giám đốc Sandoz Việt Nam chia sẻ: "Tại Sandoz, chúng tôi tin rằng kết quả điều trị tốt hơn không chỉ bắt đầu từ việc tiếp cận thuốc, mà còn từ sự thấu hiểu và hỗ trợ dành cho bệnh nhân. Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi đồng hành cùng các đối tác tin cậy để có thể củng cố vai trò của dược sĩ, hỗ trợ bệnh nhân hiệu quả hơn trong suốt quá trình điều trị, và đóng góp những giá trị ý nghĩa cho nền y tế Việt Nam."

Tiếp nối tinh thần đó, ông Peter Stenico - Chủ tịch Khối Quốc tế tại Sandoz bày tỏ kỳ vọng: "Những mối quan hệ hợp tác như thế này cho thấy chuyên môn toàn cầu và mạng lưới nội địa vững mạnh có thể kết hợp cùng nhau để tạo ra sự khác biệt thiết thực cho bệnh nhân và cộng đồng. Chúng tôi tự hào khi được hỗ trợ các sáng kiến giúp nâng cao nhận thức, tăng cường sự tuân thủ điều trị và góp phần mang lại những kết quả tốt đẹp hơn."

Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu nhấn mạnh vai trò dược sĩ trong chiến lược nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng thuốc an toàn.

Chung sứ mệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh, bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu nhấn mạnh: "Xuyên suốt quá trình phát triển, Long Châu không ngừng nỗ lực để từng bước trở thành "tuyến đầu" chăm sóc sức khỏe hàng triệu gia đình Việt Nam. Với hơn 2.500 nhà thuốc, đặc biệt là mạng lưới hơn 22.000 dược sĩ trên toàn quốc, Long Châu ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình: Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thuốc, mà còn tận tâm đồng hành cùng người bệnh để đảm bảo quá trình chăm sóc, điều trị được duy trì đúng hướng. Đội ngũ dược sĩ có thể góp phần tạo ra những thay đổi rất ý nghĩa, từ những hành động nhất quán mỗi ngày: giải thích rõ ràng vì sao khách hàng cần tuân thủ đủ liệu trình, hướng dẫn theo cách dễ hiểu và đồng hành bền bỉ với bệnh nhân. Qua đó, chúng tôi hướng đến xây dựng lối sống lành mạnh, khoa học và bền vững cho cộng đồng. Long Châu kỳ vọng, sự hợp lực hôm nay sẽ đặt nền móng vững chắc để các đơn vị cùng triển khai những chương trình có tác động tích cực và lâu dài, góp phần xây dựng xã hội khoẻ mạnh, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ về đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân."

Đội ngũ dược sĩ Long Châu là phát huy "điểm chạm y tế đầu tiên" lan tỏa kiến thức y khoa, hỗ trợ tư vấn người dân hiểu đúng thuốc, dùng đúng liều.

Trong thời gian tới, sáng kiến vì cộng đồng sẽ được triển khai trên toàn quốc thông qua các chương trình thực tế, hệ thống nhà thuốc và các nền tảng số. Cộng hưởng nguồn lực và thế mạnh của từng đơn vị, Long Châu và Sandoz kỳ vọng đồng hành kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện hơn, đặt người dân làm trung tâm trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Long Châu tiên phong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phục vụ hơn 33 triệu người dân thông qua hơn 2.500 nhà thuốc, 200 trung tâm tiêm chủng. Hệ thống kiên định theo đuổi mục tiêu mang đến dịch vụ y tế chất lượng, minh bạch, an toàn; cam kết chung tay mang các tiến bộ y học và giải pháp điều trị mới đến gần hơn với người dân Việt Nam, giúp người bệnh dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng với giá tốt, dịch vụ tối ưu, minh bạch. Doanh nghiệp đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đối tác hàng đầu trong và ngoài nước thực hiện nhiều hoạt động giúp dự phòng, nâng cao sức khỏe cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh, bền vững.