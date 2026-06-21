2,4 triệu người sốc nặng chỉ vì 1 ánh mắt của mỹ nhân giờ vàng, sắc như dao nhìn vào không sợ là điêu chắc!

Chỉ sau chưa đầy nửa ngày đăng tải trên fanpage VTV Giải Trí, trích đoạn mới của phim Phía Bên Kia Thành Phố đã cán mốc 2,4 triệu người xem cùng hàng nghìn bình luận, chia sẻ. Điều khiến khán giả bàn tán nhiều nhất không phải một màn đối đầu căng thẳng hay cú twist bất ngờ mà lại đến từ ánh mắt của Tuyết Lan (Tú Quyên).

Trích đoạn Tuyết Lan phát hiện ra bí mật của Cương - Khuê đang cực viral

Trong diễn biến mới nhất, Tuyết Lan bàng hoàng phát hiện sự thật về cái chết của người anh trai sinh đôi. Bi kịch năm xưa hóa ra có liên quan đến Cương và Khuê - hai người bạn mà cô luôn tin tưởng, trân trọng. Thông tin này như một cú đánh mạnh khiến thế giới của Tuyết Lan hoàn toàn sụp đổ.

Điều khiến người xem nổi da gà là cách Tú Quyên thể hiện sự chuyển biến cảm xúc chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Từ ánh mắt ngỡ ngàng, không thể tin vào những gì vừa nghe thấy, Tuyết Lan dần chìm vào đau đớn, tuyệt vọng. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt ấy bất ngờ thay đổi, khi nỗi đau dường như bị thay thế bởi sự uất hận và lạnh lẽo đến đáng sợ.

Tuyết Lan từ sốc nặng...

Chuyển sang hoang mang, đau khổ...

Và sau đó là ánh mắt uất hận

Không cần một câu thoại lớn tiếng, không cần những màn gào khóc dữ dội, chỉ bằng ánh nhìn sắc lẹm như dao, Tú Quyên đã khiến nhiều khán giả thực sự rùng mình. Hàng loạt bình luận xuất hiện dưới đoạn clip:

- Ánh mắt này là hắc hóa rồi.

- Nhìn mắt Tuyết Lan như ma ấy, sợ quá.

- Màn quay đầu của Tuyết Lan đỉnh thật, cặp mắt như dao luôn.

- Cả nhà Tuyết Lan ác như nhau. Nhìn ánh mắt nhìn ám ảnh. Mỗi ông bố nhìn còn đỡ.

- Khiếp, Tuyết Lan chuyển mắt như zombie nổi giận, đỉnh phết.

- Nhìn mắt sợ quá, diễn ra nét hắc hóa luôn.

Nhiều khán giả cho rằng đây là một trong những phân cảnh đáng nhớ nhất của phim tính đến thời điểm hiện tại. Tú Quyên trước đó còn gây tranh cãi về diễn xuất thì tới cảnh này, mọi tranh cãi đều hoàn toàn dập tắt. Chỉ một ánh mắt mà người xem vừa đồng cảm với nỗi đau của Tuyết Lan, vừa lo lắng cho những lựa chọn mà cô có thể đưa ra trong tương lai.

Tú Quyên đang nhận về nhiều đánh giá tích cực cho diễn biến ngày càng tiến bộ, hợp vai của mình

Phía Bên Kia Thành Phố đang là một trong những bộ phim Việt giờ vàng nhận được nhiều sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội. Tác phẩm liên tục tạo ra các phân cảnh viral nhờ kịch bản nhẹ nhàng, lôi cuốn, dàn nhân vật trẻ có chiều sâu cùng diễn xuất tương đối đồng đều của dàn diễn viên. Đặc biệt, vai Tuyết Lan của Tú Quyên ngày càng nhận được nhiều lời khen khi nhân vật liên tục có những biến chuyển tâm lý phức tạp, đòi hỏi khả năng diễn xuất đa dạng.