24 khoản trường công lập tại TP.HCM được phép thu trong năm học mới

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có bản hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác; thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2025-2026 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố.

Về học phí, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết Quốc hội đã có nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí, áp dụng từ năm học 2025-2026. Trong thời gian chờ Chính phủ ban hành nghị định thay thế, các cơ sở giáo dục công lập tạm thời không triển khai thu học phí cho đến khi HĐND thành phố ban hành nghị quyết quy định.

Ngoài học phí, phụ huynh có thể phải đóng thêm các khoản thu dịch vụ, hoạt động, đề án giáo dục, tùy theo cấp học.

Với các dịch vụ, hỗ trợ giáo dục, HĐND thành phố đã thông qua 9 khoản thu. Trong đó, mức trần áp dụng với nhóm 1 (địa bàn phường) như sau:

Với nhóm 2 là học sinh ở các 54 xã, đặc khu Côn Đảo, mức trần của thành phố thấp hơn. Sở GD&ĐT TP.HCM cho hay đây là mức thu tối đa. Tùy điều kiện thực tế và nhu cầu của học sinh, trường học có thể thỏa thuận với phụ huynh mức thu cụ thể, nhưng không được vượt trần, không tăng quá 15% so với năm học trước.

Về các khoản thu dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, sở quy định có 15 khoản thu, bao gồm 10 khoản thu thuộc chương trình nhà trường và 5 khoản thu tổ chức dịch vụ khác cho học sinh, cụ thể như sau:

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường có sự kế thừa từ năm học trước, đảm bảo nguyên tắc thu đủ, chi đủ và sử dụng đúng mục đích, công khai với phụ huynh. Mức thu cần tương xứng với chất lượng dịch vụ giáo dục, đào tạo. Tỷ lệ tăng mức thu (nếu có) không quá 15% so với năm ngoái.

Theo số liệu các Sở công bố đầu năm học 2024-2025, TP.HCM hiện tại có 1.707.220 học sinh; Bình Dương có khoảng 520.700 học sinh; còn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có khoảng 300.000 học sinh các cấp.

Như vậy, sau khi hợp nhất 3 địa phương, TP.HCM mới có gần 2,6 triệu học sinh, nhiều nhất cả nước hiện nay. Cùng với đó là hơn 3.500 trường học các cấp từ mầm non tới phổ thông.