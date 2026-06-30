24 giờ cùng HONOR Pad X8b: Khi máy tính bảng trở thành “trợ thủ chung” của cả nhà

Khởi đầu ngày mới tiện lợi hơn với "trợ thủ đắc lực"

Buổi sáng thường là khoảng thời gian bận rộn nhất trong ngày. Giữa việc chuẩn bị bữa sáng, đưa con đến trường và sắp xếp lịch trình cho cả gia đình, không phải ai cũng muốn mở laptop chỉ để kiểm tra vài email, xem nhanh lịch họp hay đọc một tài liệu cần xử lý gấp. Trong khi đó, màn hình điện thoại đôi khi lại quá nhỏ để theo dõi nội dung dài hoặc rà soát thông tin một cách thoải mái.

Đó là lúc một chiếc máy tính bảng có thể trở thành giải pháp phù hợp hơn. Nhờ thiết kế mỏng chỉ 7,25mm và trọng lượng 499g, HONOR Pad X8b thuận tiện để cất trong túi xách khi di chuyển hoặc nhanh chóng mở ra xử lý công việc trong những khoảng thời gian ngắn giữa các hoạt động đầu ngày.

Không chỉ gọn nhẹ, HONOR Pad X8b còn mang lại không gian hiển thị rộng rãi từ màn hình HONOR Eye Comfort FullView 11 inch giúp mọi nội dung từ file PDF, email đến tin tức đầu ngày đều hiển thị rõ ràng, giúp bố mẹ giải quyết áp lực công việc buổi sáng một cách nhanh chóng, thoải mái.

Khi chiếc tablet trở thành người bạn học của trẻ

Từ thiết bị hỗ trợ bố mẹ xử lý công việc nhanh gọn, chiếc máy tính bảng tiếp tục đồng hành cùng con trong các hoạt động học tập, giải trí lành mạnh. Tuy nhiên, điều khiến nhiều phụ huynh băn khoăn không chỉ là thời gian con sử dụng thiết bị, mà còn là việc con đang tiếp cận nội dung gì và liệu đôi mắt có được bảo vệ trong quá trình sử dụng hay không.

Để giải quyết nỗi lo đó, HONOR Pad X8b được tích hợp không gian HONOR Kids, cho phép phụ huynh thiết lập thời gian sử dụng, quản lý nội dung truy cập, lựa chọn ứng dụng phù hợp và theo dõi báo cáo sử dụng một cách trực quan. Nhờ đó, việc đồng hành cùng con trong quá trình học tập và khám phá trở nên chủ động hơn mà không cần liên tục giám sát.

Bên cạnh đó, màn hình 11 inch của máy còn sở hữu bộ giải pháp bảo vệ mắt toàn diện được chứng nhận bởi TÜV Rheinland. Chế độ đọc sách E-Ink mô phỏng gần như sách giấy truyền thống, kết hợp cùng tính năng giảm ánh sáng xanh và chống nhấp nháy giúp làm dịu mắt đáng kể. Nhờ vậy, trẻ có thể thoải mái đọc sách, xem video bài giảng hay học trực tuyến suốt nhiều giờ liền mà phụ huynh vẫn hoàn toàn an tâm.

Khi tablet trở thành "thiết bị chung" của cả nhà

Sau giờ học của con và giờ làm của bố mẹ, chiếc máy tính bảng lại tiếp tục được sử dụng theo những cách rất khác nhau. Có lúc là màn hình để đọc sách điện tử trong lúc nghỉ ngơi, có lúc là nơi xem nhanh một tập phim yêu thích hoặc tra cứu thông tin cho những công việc còn dang dở.

Việc chuyển đổi giữa nhiều nhu cầu sử dụng diễn ra khá liền mạch nhờ màn hình lớn cùng các tính năng đa nhiệm trên MagicOS 10.0. Chỉ với một thiết bị, gia đình có thể vừa theo dõi tài liệu, vừa ghi chú hoặc mở nhiều cửa sổ cùng lúc mà không phải liên tục chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Đặc biệt, khi chiếc máy tính bảng liên tục được chuyền tay giữa các thành viên trong gia đình suốt cả ngày, thời lượng pin trở thành một lợi thế dễ nhận thấy. Viên pin dung lượng lớn 10.100mAh giúp HONOR Pad X8b duy trì hoạt động bền bỉ từ học tập, làm việc đến giải trí, hạn chế cảm giác phải thường xuyên tìm sạc hay lo lắng thiết bị hết pin giữa chừng.

Thiết bị tạo gắn kết cả nhà

Khi công việc và việc học khép lại, HONOR Pad X8b tiếp tục hiện diện trong những khoảnh khắc thư giãn của cả gia đình. Từ việc cùng nhau xem một bộ phim, ôn lại bài học hay chia sẻ những nội dung thú vị vừa bắt gặp trong ngày, chiếc máy tính bảng dường như vẫn giữ được vai trò kết nối các thành viên sau nhiều giờ sử dụng liên tục.

Trải nghiệm giải trí cũng trở nên trọn vẹn hơn nhờ màn hình màn hình lớn 11 inch sắc nét cùng hệ thống 4 loa được tinh chỉnh bởi công nghệ HONOR Sound, mang đến hình ảnh rõ nét và âm thanh sống động cho những nội dung cả gia đình cùng thưởng thức.

Nhìn lại một ngày dài, giá trị thực sự của HONOR Pad X8b không nằm ở những thông số kỹ thuật khô khan, mà ở khả năng hòa nhập tự nhiên vào nhịp sống của một gia đình hiện đại. Từ hỗ trợ công việc buổi sáng, đồng hành cùng trẻ học tập, cho đến lúc cả nhà bên nhau buổi tối, HONOR Pad X8b là lựa chọn đáng cân nhắc cho những gia đình đang tìm kiếm một chiếc máy tính bảng linh hoạt để học tập, làm việc và giải trí trong cùng một thiết bị.