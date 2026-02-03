22 năm Ajinomoto Việt Nam trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại Đồng Nai

Tại buổi lễ, 350 suất học bổng đã được trao cho học sinh bậc THCS và THPT có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, với tổng giá trị hơn 470 triệu đồng.

350 em học sinh nghèo hiếu học được nhận học bổng Cho em đến trường năm học 2025 – 2026.

Tham dự chương trình có Bà Lê Thị Mỹ Phượng - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Đồng Nai, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Đồng Nai, cùng Hội khuyến học các xã, phường tại địa phương. Về phía các đơn vị tài trợ có lãnh đạo Công ty Ajinomoto Việt Nam, Công ty Cổ phần Nippon Sanso Việt Nam và Công ty TNHH Kureha Việt Nam.

Ông Tsutomu Nara – Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tsutomu Nara – Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam cho biết, doanh nghiệp luôn xác định tăng trưởng kinh doanh cần song hành cùng sự phát triển của xã hội. Theo ông, các hoạt động đóng góp cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng không mang tính ngắn hạn mà là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của Ajinomoto Việt Nam tại Việt Nam.

" Thông qua những nỗ lực này, Ajinomoto Việt Nam mong muốn đồng hành và phát triển cùng xã hội Việt Nam theo cách ý nghĩa và bền vững .", ông Nara nhấn mạnh.

Năm nay, Ajinomoto Việt Nam tiếp tục trao tặng 200 suất học bổng, tổng trị giá 270 triệu đồng cùng cặp sách cho học sinh. Công ty Cổ phần Nippon Sanso Việt Nam và Công ty TNHH Kureha Việt Nam trao 150 suất học bổng, với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.

Ông Tetsuya Osawa – Phó Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam trao học bổng cho học sinh.

Các suất học bổng không chỉ hỗ trợ về mặt tài chính mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn thêm động lực tiếp tục đến trường, theo đuổi con đường học tập và tri thức.

Em Nguyễn Anh Tuấn – Trường THPT Thanh Bình, tỉnh Đồng Nai hào hứng chia sẻ niềm vui khi nhận được học bổng, đồng thời không quên cảm ơn sự quan tâm của nhà tài trợ và xem đây là động lực để bản thân nỗ lực học tập tốt hơn.

Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành tại Đồng Nai và các doanh nghiệp trao học bổng năm nay.

Bên cạnh hoạt động trao học bổng thường niên, Ajinomoto Việt Nam hiện đang triển khai nhiều sáng kiến hướng đóng góp cho dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng. Tiêu biểu là Dự án Bữa ăn học đường, được triển khai từ năm 2017 với sự phối hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Dinh dưỡng Quốc gia – Bộ Y tế, hiện đã triển khai đến hơn 4.400 trường tiểu học với 1,5 triệu học sinh được hưởng lợi từ Dự án mỗi năm.

Doanh nghiệp cũng phối hợp với ngành y tế triển khai Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em trên phạm vi toàn quốc, góp phần nâng cao kiến thức và thực hành dinh dưỡng cho bà mẹ và người chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi.

Đáng chú ý, vừa qua, Ajinomoto Việt Nam đã ra mắt sản phẩm Thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 – Hương Vani cho người động kinh kháng thuốc, được sản xuất bởi Công ty Ajinomoto Cambrooke (thành viên của Tập đoàn Ajinomoto tại Mỹ).

Thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 – Hương Vani là sản phẩm dạng lỏng được thiết kế như một bữa ăn tiện lợi (có thể sử dụng làm bữa sáng/ bữa trưa/ bữa tối), từ đó giúp chế độ ăn của bệnh nhân động kinh thêm đa dạng, thuận tiện, để bệnh nhân dễ dàng tuân thủ phác đồ điều trị sử dụng chế độ ăn keto, hướng đến cuộc sống bình thường cho bệnh nhân và gia đình. Sản phẩm được sử dụng cho người bệnh với sự giám sát của nhân viên y tế.

Thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 – Hương Vani được ghi nhận mang lại hiệu quả giảm cơn giật với:

­ - 96% bệnh nhân giảm trên 50% số cơn động kinh sau hơn 3 tháng điều trị

­ - 20% bệnh nhân hết hoàn toàn cơn động kinh sau hơn 3 tháng điều trị

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Ajinomoto Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng sự phát triển bền vững của xã hội Việt Nam. Thông qua các hoạt động và sáng kiến thiết thực, Công ty không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe và dinh dưỡng cho cộng đồng, bao gồm cả những người mắc bệnh đặc thù mà thuốc điều trị không còn hiệu quả, mà còn hướng đến việc tạo dựng những giá trị lâu dài cho các thế hệ tương lai.